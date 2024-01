Zelensky lance un avertissement à Donald Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde l’ancien président américain Donald Trump sur ce qui pourrait l’attendre si la Russie était autorisée à réussir en Ukraine.

Le dirigeant ukrainien a été interrogé mercredi par un journaliste lors du Conseil international des médias du Forum économique mondial sur sa réponse à l’affirmation de Trump selon laquelle il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. L’ancien président n’a pas encore révélé de détails sur la manière dont il tiendrait sa promesse, mais il a garanti que la guerre “se terminerait immédiatement” s’il était réélu à la Maison Blanche en novembre 2024.

La candidature de Trump à la réélection a également suscité des questions sur ce à quoi ressemblera l’avenir de l’aide américaine à l’Ukraine. L’ancien président s’est montré opposé à la poursuite du soutien à l’armée de Kiev, et certains de ses plus proches alliés républicains au Congrès ont bloqué les demandes d’aide supplémentaire du président Joe Biden.

L’ancien président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se serrent la main lors d’une réunion à New York le 25 septembre 2019, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Zelensky a posé mercredi des questions à Trump lors du Forum économique mondial sur ses projets dans le cas où la Russie parviendrait à réussir en Ukraine.

SAUL LOEB/AFP via Getty Images



S’adressant aux médias à Davos, en Suisse, Zelensky a posé des questions sur ce que Trump envisage de faire dans le cas où le président russe Vladimir Poutine étendrait son agression en dehors de l’Ukraine, par exemple si Moscou décidait d’envahir un membre de l’alliance de l’OTAN.

“La question est alors : que fera Trump après cela, si, après l’Ukraine, la Russie occupe un pays de l’OTAN ?” » a demandé Zelensky, selon l’agence de presse Interfax-Ukraine.

“Je veux dire, il a décidé que si vous ne geliez pas le conflit, si vous laissiez Poutine aller jusqu’en Ukraine, alors il s’arrêterait”, a-t-il poursuivi. “Mais Poutine ne s’arrêtera pas. Alors, que fera Donald Trump aux Etats-Unis après cela ? Parce que dans ce cas, cela signifie que l’Europe a perdu et perdu l’armée la plus grande et la plus puissante d’Europe, parce qu’elle a perdu l’Ukraine.”

Semaine d’actualités a contacté l’équipe de presse de Trump par courrier électronique mercredi pour obtenir ses commentaires.

Plusieurs pays membres de l’OTAN ont pris des mesures de précaution pour se préparer à un éventuel conflit direct avec la Russie dans les années à venir. Les services de renseignement allemands du Conseil des relations étrangères du pays ont prédit en novembre 2023 que l’alliance disposerait d’environ cinq à neuf ans pour se préparer à une guerre contre Moscou. Dans le même temps, les services estoniens de renseignement extérieur ont déclaré dans un rapport publié le mois dernier qu’un tel conflit était possible dans les trois à cinq prochaines années.

Les chances de réélection de Trump ont suscité l’inquiétude de certains responsables européens quant à la capacité de l’Occident à contenir l’agression russe. L’ancien président a été accusé la semaine dernière d’avoir déclaré à un haut responsable de l’Union européenne alors qu’il était en fonction qu’il ne permettrait jamais aux États-Unis d’aider l’Europe si elle était attaquée.

Bien que Trump n’ait pas répondu publiquement à cette affirmation, il n’a pas réussi à s’engager à rester au sein de l’OTAN pendant son deuxième mandat lorsque l’animateur de Fox News, Bret Baier, lui a demandé lors d’une assemblée publique la semaine dernière.

“Cela dépend s’ils nous traitent correctement”, a déclaré Trump. “Ecoutez, l’OTAN a profité de notre pays. Les pays européens en ont profité.”