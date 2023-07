Zelensky: la Russie pourrait organiser une attaque terroriste contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pense que la Russie pourrait organiser une attaque terroriste contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, a-t-il déclaré samedi après-midi.

Zelensky a fait ces commentaires au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez lors de la visite de ce dernier à Kiev.

« Nous disons depuis longtemps qu’il y a une menace sérieuse. Parce que la Russie est techniquement prête à provoquer une explosion locale à l’usine, ce qui pourrait entraîner la libération de substances dangereuses dans l’air. Nous le communiquons très clairement. Zelensky a déclaré aux journalistes.

« Nous discutons de tout cela avec nos partenaires afin que tout le monde comprenne pourquoi la Russie agit ainsi et fasse politiquement pression sur la Fédération de Russie afin qu’ils ne pensent même pas à une telle chose », a-t-il ajouté.

Selon le bureau du président ukrainien, cela est dû au besoin de la Russie de compenser l’échec du champ de bataille par des actes «terroristes» tels que l’explosion du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka le mois dernier.

Un militaire avec un drapeau russe sur son uniforme monte la garde près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia au cours du conflit Ukraine-Russie à l’extérieur de la ville d’Enerhodar sous contrôle russe dans la région de Zaporizhzhia, Ukraine, le 4 août 2022. (crédit : REUTERS/ ALEXANDRE ERMOCHENKO)

Zelensky a également déclaré que la stratégie russe était de montrer que la guerre n’était pas seulement dangereuse pour l’Ukraine mais aussi pour le monde entier.

Le président ukrainien a demandé que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia soit remise sous contrôle ukrainien afin que des autorités indépendantes puissent effectuer des contrôles. Une autorité suggérée par le président est l’Agence internationale de l’énergie atomique, une organisation indépendante au sein de l’ONU.

Les Ukrainiens craignent que l’usine ne soit piégée avec des mines et d’autres types d’explosifs par les troupes russes lors de leur retrait. Alors que le danger pour les troupes entrant dans l’usine est clair, Zelensky a plus peur que la Russie détruise l’usine après que l’Ukraine ait pris le contrôle et blâme ensuite l’Ukraine pour la destruction.

Zelensky a également commenté les avions de combat F-16 promis, que des accords avaient été conclus avec une coalition de pays et que les pilotes ukrainiens étaient prêts à commencer la formation.

L’Ukraine n’attend que la création d’un programme d’entraînement, a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de calendrier des missions de formation. Je crois que certains partenaires traînent en longueur. Je ne sais pas pourquoi ils le font », a commenté Zelensky.