Zelensky jure de défendre la “forteresse” de Bakhmut

Les Ukrainiens se battront “aussi longtemps que possible” pour tenir la ville orientale de Bakhmut, a promis vendredi le président Volodymyr Zelenskyy, alors qu’il accueillait les dirigeants de l’Union européenne (UE) pour discuter de nouvelles sanctions contre la Russie et des perspectives d’adhésion de Kyiv à l’UE.

Pendant ce temps, les États-Unis ont déclaré qu’ils enverraient plus de 2,175 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, y compris une nouvelle fusée qui doublera la portée de frappe de Kyiv pour atteindre la majeure partie du territoire ukrainien actuellement détenu par les Russes.

Le chef de la commission exécutive de l’UE et le président des 27 dirigeants nationaux de l’UE étaient à Kyiv pour manifester leur soutien à l’Ukraine à l’approche du premier anniversaire de l’invasion de son voisin par la Russie le 24 février.

Alors qu’eux et le gouvernement de Zelenskyy discutaient d’une série de questions, des sirènes de raid aérien ont retenti à Kyiv et dans tout le pays – un événement régulier pendant des mois d’attaques de missiles russes sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine loin des champs de bataille à l’est et au sud – mais il n’y avait aucun rapport. de nouvelles frappes aériennes.

Les gens se rassemblent dans une station de métro utilisée comme abri anti-bombes lors d’une sirène aérienne à Kyiv vendredi. (Daniel Cole/Associated Press)

Zelenskyy, accompagné des dirigeants de l’UE lors d’une conférence de presse, a déclaré que les sanctions européennes devraient viser à empêcher la Russie de reconstruire sa capacité militaire. Et il avait un message provocateur sur Bakhmut, le point focal de la résistance ukrainienne à l’invasion de la Russie et de la volonté de Moscou de retrouver l’élan du champ de bataille.

“Personne ne trahira Bakhmut. Nous nous battrons aussi longtemps que nous le pourrons. Nous considérons Bakhmut comme notre forteresse”, a-t-il déclaré.

Les forces russes se rapprochent

Selon Moscou, les forces russes encerclent la ville qui comptait environ 75 000 habitants avant la guerre dans plusieurs directions et se battent pour prendre le contrôle d’une route qui est également une voie d’approvisionnement importante pour les forces ukrainiennes.

“Si les armes (approvisionnements) sont accélérées, en particulier les armes à longue portée, non seulement nous n’abandonnerons pas Bakhmut, mais nous commencerons également à chasser les occupants du Donbass (région de l’est de l’Ukraine), occupé depuis 2014”, a déclaré Zelenskyy.

L’aide militaire américaine annoncée vendredi comprenait des roquettes connues sous le nom de bombes de petit diamètre lancées au sol (GLSDB). Leur portée de 94 kilomètres mettrait à portée de main toutes les lignes d’approvisionnement de la Russie dans l’est de l’Ukraine, ainsi qu’une partie de la péninsule de Crimée, également saisie par Moscou en 2014.

Sanctions de l’UE, du Canada

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’un 10e paquet de sanctions toucherait “le commerce et la technologie qui soutiennent la machine de guerre russe”.

Le paquet, que l’UE prépare pour l’anniversaire de l’invasion, devrait ne pas répondre à certaines des demandes de l’Ukraine, et l’ambition de Kyiv d’adhérer à l’UE pourrait prendre plus de temps qu’elle ne le souhaiterait.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, au centre, s’entretient avec le président du Conseil européen Charles Michel, à gauche, et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors du sommet UE-Ukraine à Kyiv vendredi. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

L’Ukraine a demandé à rejoindre l’UE quelques jours après l’invasion de la Russie l’année dernière. L’UE a accepté la candidature, mais a repoussé les appels de l’Ukraine à une voie rapide vers l’adhésion alors que le pays est en guerre.

Les responsables de l’UE ont énuméré plusieurs conditions d’adhésion, de la stabilité politique et économique à l’adoption de diverses lois de l’UE. Le processus risque de prendre des années.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé vendredi que le Canada impose de nouvelles sanctions aux particuliers et aux entreprises russes suite à l’invasion de l’Ukraine par leur pays en février dernier.

« Le Canada sanctionne 38 personnes et 16 entités qui sont complices de colportage de désinformation et de propagande russes », a déclaré Joly.

Plafonnement des prix du carburant

Les pays de l’UE se sont mis d’accord vendredi sur une proposition de la Commission visant à fixer des plafonds de prix sur les produits pétroliers russes à partir de dimanche afin de limiter la capacité de Moscou à financer la guerre. Ils comprennent un plafond de 100 dollars américains sur les produits pétroliers de qualité supérieure tels que le diesel et une limite de 45 dollars par baril sur les produits à prix réduit tels que le mazout, ont déclaré des diplomates.

Un plafonnement similaire des prix du pétrole brut est entré en vigueur en décembre.

Le Kremlin a déclaré que le plan déséquilibrerait les marchés mondiaux de l’énergie, mais Moscou agissait pour atténuer son impact sur les revenus pétroliers et gaziers. La Russie triplera presque ses ventes quotidiennes de devises étrangères à 8,9 milliards de roubles (174 millions de dollars canadiens) par jour au cours du mois prochain pour compenser la baisse des revenus pétroliers et gaziers.

Des chars et un système de défense aérienne

Le gouvernement allemand a déclaré qu’il avait approuvé la livraison de chars Leopard 1 à l’Ukraine à partir de ses stocks. Les chars pourraient être livrés plus tôt que les Leopard 2 avancés que l’Allemagne et d’autres pays ont promis la semaine dernière.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que les nouveaux chars fournis par les pays de l’OTAN serviraient de “poigne de fer” dans une contre-offensive visant à briser les lignes russes.

Entre-temps, la France et l’Italie ont finalisé les pourparlers techniques pour la livraison conjointe d’un système de défense aérienne SAMP/T-MAMBA à l’Ukraine au printemps 2023, a indiqué le ministère français de la Défense.

“Cela permettra à l’Ukraine de se défendre contre les drones, les missiles et les attaques d’avions russes, grâce à la couverture d’une partie importante du territoire ukrainien”, indique un communiqué du ministère.