Zelensky insiste sur le fait que le missile qui a frappé la Pologne était russe – bien que l’OTAN et les États-Unis aient déclaré qu’il s’agissait d’un raté de défense aérienne ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il n’avait “aucun doute” que le missile qui a frappé la Pologne hier était russe – malgré les demandes reconventionnelles de l’OTAN et des États-Unis.

Le président Zelensky a déclaré qu’il était certain que “ce n’était pas notre missile” qui a frappé et tué deux personnes dans une ferme à quatre miles de la frontière ukrainienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit qu’il n’a “aucun doute” que la frappe de missile d’hier en Pologne est venue de Russie Crédit : Alamy

Kyiv a demandé à la Pologne de permettre à ses enquêteurs d’accéder au site de l’explosion Crédit : EPA

Deux personnes sont mortes après l’explosion d’une roquette dans une ferme de Przewodow, en Pologne Crédit : Reuters

Les conséquences de l’explosion filmées depuis mon village voisin

Bogdan Ciupek, 60 ans, conduisait un tracteur rempli de céréales au moment de l’incident, selon les habitants Crédit : Facebook

Le superviseur de l’entrepôt Bogusław Wos, 62 ans, a été la deuxième victime de la frappe de missile d’hier Crédit : Facebook

Il a également demandé aux enquêteurs ukrainiens d’avoir accès au site de l’explosion et d’être impliqués dans l’analyse des débris.

Il a déclaré: “Sur la base de la crédibilité des rapports de l’armée, je pense qu’il s’agissait d’un missile russe.”

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré plus tôt que la Grande-Bretagne ne rendrait pas de jugement avant une enquête approfondie.

Appelant à la prudence, il a déclaré: “Notre réponse sera toujours guidée par les faits.

“La seule raison pour laquelle des missiles volent dans le ciel européen et explosent dans des villages européens est à cause de l’invasion barbare de l’Ukraine par la Russie.”

Moscou a fermement nié que ses missiles étaient impliqués dans le blitz d’horreur d’hier.

L’OTAN et les États-Unis ont réfuté ces affirmations et allégué que la fusée était “probablement” un missile de défense aérienne ukrainien.

Des responsables américains ont suggéré que le missile avait été tiré par les forces ukrainiennes sur un missile russe entrant au milieu d’une énorme salve contre les infrastructures électriques mardi.

Cela survient alors que les troupes polonaises ont été vues en train d’installer une clôture de barbelés de 8 pieds le long de sa frontière avec la Russie.

Des soldats ont posé des kilomètres de clôtures barbelées de 10 pieds de large près du village de Szyliny, près de l’enclave russe de Kalinigrad, craignant que Moscou ne provoque une crise des migrants pour faire des ravages dans l’UE.

Les alliés de l’OTAN renforcent leurs défenses aériennes après l’horrible tir de missile d’hier qui a tué deux personnes en Pologne.

La Slovaquie renforce ses systèmes de défense aérienne tandis que la Lituanie a appelé l’OTAN à renforcer les moyens de dissuasion le long de son flanc oriental avec la Russie.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que la Russie était à blâmer pour une réunion d’urgence de l’OTAN après la mort de deux agriculteurs à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne.

C’était la première fois qu’un missile traversait la frontière ukrainienne depuis l’invasion de février.

Les dirigeants du G7 et de l’OTAN ont tenu une série de réunions d’urgence au sujet de l’explosion alors que la Russie réagissait avec colère au fait d’avoir été initialement blâmée pour la frappe.

Mais M. Sunak, participant à son premier grand sommet depuis sa nomination au poste de Premier ministre, a déclaré que Poutine devait toujours assumer la responsabilité de l’accident de missile.

“L’Ukraine doit utiliser des missiles pour défendre sa patrie, doit défendre sa patrie contre une série de frappes illégales et barbares de la Russie”, a-t-il déclaré lors d’un discours à Bali.

“Plus de 80 personnes hier, au même moment où nous étions assis ensemble, se sont réunies au sein du G20, appelant à la paix.”

Le monde a attendu nerveusement la nuit dernière après que les services de renseignement américains ont initialement signalé que l’arme avait été tirée par les Russes – un acte qui aurait pu être considéré comme une attaque contre l’Occident.

La Russie et l’Occident restent à couteaux tirés au sujet de la guerre en Ukraine – des nations telles que les États-Unis et le Royaume-Uni offrant des armes et un soutien à Kyiv.

Moscou a toujours été furieux à ce sujet – et donc le spectre de l’invasion de l’Ukraine par Poutine se transformant en une guerre plus large, ou même en une Troisième Guerre mondiale, a jeté une ombre sur l’Europe.

Et dans une montée en flèche des tensions, l’un des alliés proches et supérieurs de Poutine, Dmitri Medvedev, a averti que le monde se dirigeait vers la Troisième Guerre mondiale.

Le vice-président du Conseil de sécurité suprême de la Russie a semblé imputer la grève à l’Occident.

“L’incident avec la prétendue “attaque de missile” ukrainienne sur une ferme polonaise ne prouve qu’une chose : en menant une guerre hybride contre la Russie, l’Occident se rapproche de la guerre mondiale”, a écrit Medvedev.

La confusion est probablement due au fait que l’Ukraine conserve toujours des stocks d’anciennes armes de fabrication soviétique et russe, y compris le système de missiles de défense aérienne S-300.

La Pologne continue d’enquêter sur l’attaque après que la roquette a frappé une ferme à 15h40 heure locale mardi dans le village de Przewodów, à six kilomètres de la frontière avec l’Ukraine.

Kyiv suggère d’avoir la preuve que la frappe a été menée depuis la Russie Crédit : Reuters