Zelensky implore les dirigeants mondiaux de poursuivre la lutte contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est montré sombre et parfois en colère dans un discours cinglant devant l’Assemblée générale de l’ONU mardi, alors qu’il cherchait à renforcer le soutien à l’effort de guerre de son pays et à exiger que la Russie soit punie pour l’invasion.

Vêtu de son treillis vert caractéristique sur l’estrade à l’avant de la salle, Zelenskyy fronça les sourcils en appelant les autres pays à reconnaître que la Russie n’était pas seulement une menace pour l’Ukraine – mais pour le monde entier. Il a appelé les autres pays à contribuer à maintenir la ligne contre Moscou, alors que « la destruction massive prend de l’ampleur ».

« Alors que la Russie pousse le monde vers la guerre finale, l’Ukraine fait tout pour garantir qu’après l’agression russe, personne n’osera attaquer une quelconque nation », a déclaré Zelensky.

« Nous devons être unis pour y parvenir, et nous le ferons », a-t-il ajouté.

« Nous devons être unis pour y parvenir, et nous le ferons. » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Zelensky a accusé le Kremlin de menacer et de mettre en danger la souveraineté de nombre de ses voisins et d’autres pays au-delà de l’Ukraine. Il a évoqué l’occupation par la Russie des territoires géorgiens et moldaves, ses efforts militaires coûteux en Syrie et la manière dont elle contrôle la Biélorussie.

Moscou a également menacé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et aggravé l’insécurité énergétique et alimentaire en bombardant les ports ukrainiens pour semer la discorde au niveau local et international, a soutenu Zelenskyy.

« Le but de la guerre actuelle contre l’Ukraine est de transformer notre terre, notre peuple, nos vies, nos ressources en une arme contre vous, contre l’ordre international fondé sur des règles », a-t-il déclaré.

Ce discours constitue un changement par rapport au discours enregistré qu’il a prononcé devant l’ONU l’année dernière, lorsqu’il restait à Kiev pour souligner la résistance ukrainienne. Il semblerait que l’Ukraine espérait peut-être tirer profit de la célébrité mondiale croissante de Zelensky pour approfondir le dialogue international avec les pays présents, et cela a fonctionné puisque de nombreux diplomates et dirigeants ont pris des photos du jeune président ukrainien, un ancien comédien de télévision, pendant qu’il parlait.

La présence physique de Zelensky à l’ONU mardi a démontré une approche diplomatique plus directe avec les alliés, les partenaires et d’autres grands gouvernements mondiaux, comme l’Inde et le Brésil, qui sont restés largement en marge du conflit.

Donné la priorité aux membres de l’ONU, Zelensky était le douzième dirigeant mondial à prendre la parole mardi. Il est finalement monté sur scène après plus de cinq heures de discours prononcés par neuf présidents, le roi de Jordanie et l’émir du Qatar.

Zelensky était assis dans l’allée du côté droit de la salle avec ses collègues pour écouter les discours des autres dirigeants. Andriy Yermak, un élément clé des efforts diplomatiques et de messagerie publique de l’Ukraine qui dirige le bureau de Zelenskyy, était assis à ses côtés, tandis que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, était assis à proximité. Avant le début des discours mardi à 9 heures du matin, de nombreux responsables et dirigeants sont venus parler au président ukrainien et lui serrer la main.

La délégation américaine – qui comprenait le secrétaire d’État Antony Blinken, l’ambassadrice américaine auprès de l’ONU Linda Thomas-Greenfield et l’envoyé de Biden pour le climat, John Kerry – était assise au bureau adjacent.

Zelenskyy est apparu sévère alors que le président Joe Biden s’exprimait mardi à l’ONU. Le discours du président américain a consacré très peu de temps à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux défis auxquels ce pays d’Europe de l’Est est confronté – ce qui s’écarte du discours de l’année dernière – même si Biden a clairement imputé la responsabilité de la guerre au Kremlin.

« Seule la Russie a le pouvoir de mettre fin immédiatement à cette guerre, et c’est elle seule qui fait obstacle à la paix », a-t-il déclaré.

« Si nous permettons que l’Ukraine soit divisée, la sécurité d’une nation est-elle assurée ? » a ajouté Biden, méritant sa première salve d’applaudissements de la part de l’assemblée.

La plupart des dirigeants qui ont pris la parole au siège de l’ONU à Midtown Manhattan devant le président ukrainien ont reconnu que le monde était confronté au plus grand nombre de conflits violents depuis la Seconde Guerre mondiale – même si seuls certains d’entre eux ont directement abordé la guerre menée par la Russie en Ukraine. La plupart des discours ont davantage mis l’accent sur les défis du changement climatique, de l’augmentation des inégalités de revenus et de la pauvreté, de l’évolution des crises de réfugiés et de la nécessité d’un dialogue international plus approfondi pour promouvoir la paix.

Tout en soulignant la nécessité de la paix, Zelensky a averti que les dirigeants du monde ne devraient pas croire au leadership russe. Il a également indiqué qu’il savait que certains pays tentaient de conclure des accords en coulisses avec l’État paria.

« On ne peut pas faire confiance au mal. Demandez à Prigojine si l’on parie sur les promesses de Poutine », a-t-il déclaré, faisant référence au chef du groupe Wagner, Eugène Prigojine, décédé dans un accident d’avion après avoir lancé une rébellion contre le président russe Vladimir Poutine.

Zelensky devrait s’adresser mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU. Le dirigeant ukrainien a déclaré mardi lors de son discours qu’il avait l’intention de présenter à la réunion de mercredi le plan de paix de son pays, qui a été approuvé par la plupart des pays à l’ONU. Ce sera probablement l’une des premières fois que des diplomates ukrainiens et russes seront assis à la même table depuis l’échec des négociations au début de la guerre, il y a plus de 18 mois.

Zelensky rencontrera également Biden à la Maison Blanche, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin au Pentagone et des membres du Sénat au Capitole jeudi.

De nombreux désaccords subsistent au Capitole concernant la demande d’aide supplémentaire à l’Ukraine formulée par la Maison Blanche. Les dirigeants républicains à la Chambre tentent d’éviter une fermeture du gouvernement tout en étendant le soutien militaire américain à Kiev, tout en essayant d’apaiser les partisans de la ligne dure au sein de la conférence qui s’opposent à l’aide à l’Ukraine et souhaitent réduire les dépenses publiques.

Le voyage de Zelensky à Washington vise probablement à contrer ces voix conservatrices et à garantir que le plus grand bienfaiteur de l’Ukraine continue de fournir un soutien militaire et humanitaire.

Le président ukrainien a commencé lundi sa visite aux États-Unis. Il a rencontré des soldats ukrainiens blessés à l’hôpital universitaire de Staten Island à New York, où 18 militaires ayant perdu des membres pendant la guerre sont soignés depuis mars. Zelensky a remercié les blessés et leurs médecins et a dit aux soldats de « rester forts ».

« Nous vous attendrons tous à la maison », a-t-il déclaré, selon l’Associated Press. « Nous avons absolument besoin de chacun d’entre vous. »