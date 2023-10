Zelensky félicite les troupes pour avoir repoussé une attaque russe majeure dans l’est de l’Ukraine (Photo : East2west) Président Volodymyr Zelensky a félicité les forces ukrainiennes pour avoir repoussé une attaque russe majeure contre la ville orientale d’Avdiivka et pour avoir tenu bon au milieu de violents combats. Zelensky s’est rendu vendredi dans la région méridionale de Kherson avec un certain nombre de hauts commandants militaires, où ils ont discuté de la situation là-bas et autour d’Avdiivka et de Koupyansk, une ville au nord d’Avdiivka où les forces russes ont également intensifié leurs attaques ces dernières semaines. « Merci à tous nos garçons, qui tiennent puissamment la défense et détruisent l’occupant jour après jour », a déclaré Zelensky dans une vidéo publiée sur l’application de messagerie Telegram. « De nos jours, les pertes russes sont vraiment stupéfiantes, et ce sont précisément les pertes de l’occupant dont l’Ukraine a besoin. » Les forces russes ont lancé une offensive majeure dans la ville d’Avdiivka ces dernières semaines, mais sans succès et ont subi de lourdes pertes (Photo : Getty) Le bureau de Zelensky a déclaré que l’assaut russe sur Avdiivka avait entraîné des « pertes records » de personnel et d’équipement, mais n’a pas donné plus de détails sur l’ampleur des pertes. L’armée ukrainienne a déclaré que les combats faisaient rage le long de la ligne de front, avec environ 90 affrontements au cours des dernières 24 heures. Cela se compare à une moyenne d’environ 60 affrontements quotidiens il y a une semaine. Le général Oleksandr Tarnavskyi, à la tête des opérations ukrainiennes dans le sud, a fait état d’attaques violentes des deux côtés, ses forces ayant mené 1 500 tirs en 24 heures. Il n’a fourni aucune donnée sur les pertes ukrainiennes, mais a déclaré que la Russie avait perdu 1 051 personnes, 143 pièces d’équipement militaire et un dépôt de munitions. « La nouvelle vague (d’attaques) est aussi puissante que celle des 10 et 11 octobre », a déclaré Vitaliy Barabash, chef de l’administration militaire d’Avdiivka.



L’Ukraine a détruit un lance-flammes russe TOS-1A Sontsepok près d’Avdiivka, selon des informations (Photo : East2West) ‘C’est très difficile. Mais les garçons ont tenu bon et ont tout repoussé», a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne. Plus: Tendance

Avdiivka, qui abrite une grande cokerie, est depuis longtemps attaquée, est devenue un symbole de la résistance ukrainienne et est considérée comme une porte d'entrée vers la ville voisine de Donetsk, tenue par les Russes. Les forces ukrainiennes progressent lentement à travers les vastes champs de mines russes dans le cadre d'une contre-offensive qui a débuté début juin dans l'est et le sud, mais la Russie a riposté durement autour d'Avdiivka et de Koupyansk. Kiev affirme que le but des attaques russes est d'attirer les troupes ukrainiennes d'autres fronts et de tenter de gagner du terrain avant l'arrivée de l'hiver. Le bureau de Zelensky a déclaré que l'assaut russe sur Avdiivka avait entraîné des « pertes records » de personnel et d'équipement (Photo : Getty) L'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de recherche américain, a déclaré que les forces ukrainiennes semblaient avoir percé sur la rive est du fleuve Dnipro, à Kherson. Kiev n'a pas commenté cette information et Zelenskiy, qui s'est également rendu dans la région méridionale de Mykolaïv, n'a donné aucun détail sur la situation à Kherson. L'Ukraine a repris une partie de la région de Kherson à la fin de l'année dernière, après des mois d'occupation russe. Mais les forces russes qui ont quitté Kherson, la plus grande ville de la région, ne se sont retirées que jusqu'à l'autre côté du Dnipro et ont bombardé la ville à partir de là. Koupiansk, dans le nord-est, a également été reprise par les troupes ukrainiennes à la fin de l'année dernière.

