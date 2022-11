Zelensky fait « souffrir » les Ukrainiens, selon l’ex-Premier ministre japonais

Le politicien vétéran Yoshiro Mori a critiqué la vision « unilatérale » des médias sur le conflit

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a fait « souffrir la population de son pays », a déclaré l’ancien Premier ministre japonais Yoshiro Mori. Il a ajouté que les médias japonais sont biaisés dans leur couverture du conflit russo-ukrainien.

“Je ne comprends pas très bien pourquoi seulement [Russian President Vladimir] Poutine est critiqué alors que M. Zelensky n’est pas du tout pris à partie. C’est problématique. M. Zelensky a fait souffrir de nombreux Ukrainiens », Mori a déclaré vendredi lors d’un discours lors d’un événement politique à Tokyo, cité par Kyodo News.

« Les médias japonais sont biaisés d’un côté. Il est influencé par les rapports de l’Occident. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’ils ne se fient qu’aux rapports européens et américains », il ajouta.

Mori a critiqué la position du Premier ministre Fumio Kishida sur le conflit comme “unilatéral” et incliné vers les États-Unis.

Lire la suite L’Allemagne met en garde contre une escalade entre la Russie et l’OTAN

Mori a également averti que la Russie pourrait “utiliser des armes nucléaires” si la situation se détériore. Poutine a réaffirmé le mois dernier que Moscou adhérerait à sa doctrine nucléaire, selon laquelle la Russie n’utiliserait son arsenal nucléaire qu’en réponse à une attaque avec des armes de destruction massive ou “si l’existence de l’État lui-même est en jeu.”

Après avoir occupé divers postes ministériels dans les années 80 et 90, Mori a été Premier ministre de 2000 à 2001. Il a ensuite dirigé le comité d’organisation des Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020, mais a démissionné des mois avant le coup d’envoi de l’événement en raison de remarques sexistes qu’il a faites lors d’une réunion.

Le Japon, ainsi que de nombreux pays occidentaux, ont imposé des sanctions à la Russie après le lancement de son opération militaire en Ukraine fin février. Moscou a répondu en inscrivant plus de 380 législateurs japonais sur une liste noire et en interdisant à Kishida et à d’autres membres du cabinet de haut niveau d’entrer dans le pays.