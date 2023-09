Zelensky fait face à un Parti Républicain plus éclaté alors qu’il retourne au Capitole pour chercher de l’aide

Le président ukrainien Volodymyr Zelenksy sera de retour au Capitole jeudi pour sa deuxième visite depuis que son pays est assiégé par la Russie. Mais cette fois, le paysage politique a changé.

Il y a un an, Zelensky a fait face à un accueil bien différent au Congrès. Les démocrates contrôlaient la Chambre et le soutien du public au financement de l’effort de guerre en Ukraine était plus important. Alors qu’il se levait pour demander plus d’argent et d’armes avant une réunion conjointe du Congrès, Zelensky s’est retrouvé devant une salle comble, les membres ornés de jaune et de bleu soutenant l’Ukraine. Désormais, le président ukrainien va revenir au Congrès avec un nouveau président – ​​confronté à une rébellion à sa droite – qui n’a pas encore promis une aide future à l’Ukraine et devra équilibrer son propre avenir politique avec l’avenir que Zelensky espère pour son pays.

« Zelensky a-t-il été élu au Congrès ? Est-il notre président ? Je ne pense pas. J’ai des questions : où est la responsabilité concernant l’argent que nous avons déjà dépensé ? Quel est ce plan pour la victoire ? » a demandé mardi le président de la Chambre, Kevin McCarthy.

Rien que cette semaine, l’aile droite de McCarthy a ouvertement nargué ses membres parce qu’ils soutiennent l’Ukraine. Le représentant républicain Matt Gaetz de Floride a publié une photo de McCarthy dans une épinglette ukrainienne et avec une pochette de costume jaune et bleue, écrivant : « Qu’est-ce que cela vous fait ressentir ?

La représentante républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie a publié une scène de Lord Farquaad appelant ses troupes au combat du film d’animation « Shrek », tweetant : « Les seigneurs de guerre de Washington parlent de l’Ukraine au peuple américain ».

Le président Joe Biden devrait également accueillir Zelensky à la Maison Blanche mercredi. Biden cherche à entendre Zelensky une « perspective de champ de bataille » à l’approche d’un deuxième automne de guerre, a déclaré aux journalistes John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour les communications stratégiques.

Biden devrait parler à Zelensky des besoins sur le champ de bataille, a déclaré Kirby, mais cela intervient alors que CNN rapporte que l’ATACMS, le système de missiles tactiques à longue portée de l’armée, pourrait ne pas faire partie de un nouveau paquet d’armes, ce que Zelensky a suggéré à Wolf Blitzer de CNN serait une déception. Les ATACMS ne sont « pas exclus », a déclaré Kirby.

Zelensky arrive au milieu de la lutte contre la fermeture

La visite de Zelensky intervient alors que les républicains de la Chambre des représentants sont engagés dans un combat acharné sur le financement gouvernemental sur le front intérieur et que les perspectives d’obtention de plus d’argent pour l’Ukraine – bien que très vivantes au Sénat – sont beaucoup moins claires à la Chambre, même si l’administration Biden comme a envoyé une demande de soutien de 24 milliards de dollars.

« La première chose que je vais vous dire, c’est qu’il n’y a pas d’argent à la Chambre en ce moment pour l’Ukraine », a déclaré à CNN le représentant Byron Donalds, membre conservateur du House Freedom Caucus de Floride. « Ce n’est pas le bon moment pour lui d’être ici, franchement. C’est juste la réalité.

Le représentant du Texas Chip Roy, un autre conservateur, a déclaré à CNN : « À quand remonte la dernière fois que Zelensky est venu ici ? Juste avant l’argent. Vous pensez que c’est une coïncidence ? Je ne sais pas. C’est pourquoi ce match contre l’Ukraine doit s’arrêter.

Zelensky rencontrera jeudi les dirigeants de la Chambre des représentants des États-Unis, dont McCarthy, mais l’orateur a déclaré qu’aucune réunion en tête-à-tête n’était prévue et que Zelensky n’aurait pas non plus l’occasion de rencontrer la conférence du GOP où il pourrait s’adresser directement aux membres. opposé au financement de son effort de guerre.

« Je pense que plus il y aurait de gens qui pourraient l’entendre directement, plus cela aurait d’impact », a déclaré à CNN le président de la Chambre des Affaires étrangères, Michael McCaul, un républicain du Texas.

Kirby a déclaré qu’il y avait un « besoin crucial » pour le Congrès d’accéder à la demande de financement supplémentaire de 24 milliards de dollars de la Maison Blanche pour l’Ukraine pour ses capacités de contre-offensive, affirmant que l’aide « aura un impact significatif sur la lutte de l’Ukraine ».

En revanche, le chef de la majorité Chuck Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell tiendront une réunion conjointe avec leurs membres au Sénat.

Malgré une baisse du soutien public, il existe toujours un fort soutien bipartite en faveur du financement de l’Ukraine au Capitole, mais ce sera à McCarthy de décider si une législation sera même présentée. L’orateur a déclaré qu’il ne voulait pas que le financement soit lié à un projet de loi de dépenses à court terme et il a également déclaré que cela devrait être une question autonome. Mais le temps presse, des collaborateurs proches du dossier ayant déclaré à CNN que les comptes de financement actuels des États-Unis pour l’Ukraine pourraient être épuisés dès la fin de l’année.

« Cela devient un problème qui, à maintes reprises, minute après minute, chaque question est la suivante : le président McCarthy va-t-il faire la chose responsable en présentant le projet de loi dont nous savons qu’il sera adopté avec un large soutien bipartisan ? » » a déclaré la représentante démocrate Abigail Spanberger de Virginie. « S’il vit dans cette peur constante qu’un membre à son extrême droite prenne l’action d’une motion pour quitter le fauteuil, le retirant ainsi de la présidence, alors nous prenons des décisions au jour le jour ou ne prenons pas de décisions au jour le jour. décisions d’aujourd’hui parce qu’un gars veut garder son emploi. «

Le déplacement du soutien public rend le financement de l’Ukraine risqué

Lors de la conférence de McCarthy, la question de l’aide à l’Ukraine est présentée par les isolationnistes comme un choix entre aider les Américains ou aider l’Ukraine.

« Je pense que chaque personne dans ce Congrès, démocrate, républicain ou entre les deux, est consternée, choquée et en désaccord avec ce que la Russie et Vladimir Poutine ont fait et font. Cela dit, nos frontières sont grandes ouvertes. Notre peuple ne peut pas payer ses factures d’électricité, de gaz et de nourriture et avant d’envoyer des chèques en blanc à un autre pays, nous devons prendre soin de notre propre peuple », a déclaré le représentant Scott Perry, un républicain conservateur de Pennsylvanie.

Un sondage CNN en août On constate désormais qu’une majorité d’Américains sont opposés à l’autorisation d’un financement accru pour l’Ukraine, et parmi les Républicains, le nombre d’opposants s’élève à 71 %. C’est une réalité qui se reflète dans la façon dont les membres républicains – même ceux qui n’excluent pas un financement supplémentaire – parlent du soutien américain à l’Ukraine.

« Savez-vous qui gagne actuellement la guerre en Ukraine ? Je ne pense pas que le membre moyen du Congrès comprenne ce qui se passe en Ukraine », a déclaré le représentant Mike Garcia, républicain de Californie. «Je ne pense pas que le pouvoir exécutif soit au courant de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Écoutez, nous avons investi 100 milliards de dollars de l’argent des contribuables américains en Ukraine, nous devons aux contribuables américains d’obtenir des comptes sur cet argent, sur les armes, d’avoir un état actuel de ce qui se passe en Ukraine… et quoi. est nécessaire pour gagner et comment nous allons y participer avant d’investir.

Le représentant Garret Graves, un républicain de Louisiane, a blâmé l’administration pour la baisse du soutien, même s’il a soutenu que cela restait essentiel.

« La chose financièrement responsable à faire ici est d’arrêter cela en Ukraine. Cela se propage aux pays de l’OTAN et vous déclenchez l’article cinq, vous n’allez pas parler de dizaines de milliards de dollars, vous allez parler de milliards de dollars et vous allez parler des militaires américains. en première ligne. Ce n’est pas une option », a déclaré Graves. « Cette administration a des problèmes de responsabilité et de transparence qu’elle doit résoudre avant de mériter un centime supplémentaire. »

L’un des équilibres les plus difficiles auxquels Zelensky sera confronté jeudi au Capitole est de reconnaître pourquoi il a besoin de l’aide américaine, pourquoi elle n’a pas été suffisante jusqu’à présent et combien de temps il pense qu’il comptera réellement sur ce soutien alors que l’opinion publique est fatiguée par la crise. un effort de guerre se profile.

Il existe toujours une forte coalition de soutien du Parti républicain au financement de l’Ukraine au Capitole, comme McConnell, mais les républicains ont parfois critiqué la manière dont le président s’est engagé dans la guerre et dont il a vendu l’aide américaine. Ces législateurs républicains soutiennent que Biden pourrait faire davantage pour vendre l’importance de l’effort de guerre au public et pour garantir que les membres du Congrès soient tenus au courant de l’endroit et de l’impact du financement qu’ils s’approprient.

« Les conséquences du débranchement de l’Ukraine sont énormes », a déclaré la sénatrice républicaine Lindsey Graham de Caroline du Sud. « Cela entraînera davantage de guerres, pas moins. Cela détruira un ordre mondial qui a existé et qui a profité au monde. Je ne pourrais donc pas être plus en désaccord avec mes collègues qui disent que l’Ukraine ne nous importe pas. Cela compte beaucoup.

Betsy Klein, Morgan Rimmer et Haley Talbot de CNN ont contribué à ce rapport.

