Zelensky fait face à des critiques sans précédent pour ne pas avoir averti de la guerre

KYIV, Ukraine – Jusqu’à cette semaine, les Ukrainiens semblaient voir le président Volodymyr Zelensky comme irréprochable, un héros national qui est resté à Kyiv malgré le risque pour sa sécurité personnelle de diriger son pays contre l’invasion des troupes russes. Les commentaires qu’il a faits au Washington Post justifiant son incapacité à partager avec les Ukrainiens les détails des avertissements américains répétés que la Russie prévoyait d’envahir ont crevé la bulle, déclenchant une cascade de critiques publiques sans précédent depuis le début de la guerre.

Des gens ordinaires ont tweeté leurs expériences de chaos et de dislocation après une invasion à laquelle ils n’étaient pas préparés, et ont décrit comment ils auraient pu faire des choix différents s’ils avaient su ce qui allait arriver. Des personnalités publiques et des universitaires ont écrit sur Facebook de sévères critiques de sa décision de minimiser le risque d’invasion, affirmant qu’il porte au moins une certaine responsabilité dans les atrocités qui ont suivi.

Dans l’interview avec le Washington Post, publiée mardi, Zelensky a cité ses craintes que les Ukrainiens paniquent, fuient le pays et provoquent un effondrement économique comme raison pour laquelle il a choisi de ne pas partager les avertissements sévères transmis par les responsables américains concernant les plans de la Russie.

“Si nous avions communiqué cela … alors j’aurais perdu 7 milliards de dollars par mois depuis octobre dernier, et au moment où les Russes ont attaqué, ils nous auraient pris en trois jours”, a déclaré Zelensky.

Il a ajouté que les événements ultérieurs – les troupes russes n’ayant pas réussi à atteindre la capitale – suggéraient qu’il avait pris la bonne décision.

“C’est ce qui s’est passé lorsque l’invasion a commencé – nous étions aussi forts que nous pouvions l’être. Certains de nos gens sont partis, mais la plupart d’entre eux sont restés ici, ils se sont battus pour leurs maisons. Et aussi cynique que cela puisse paraître, ce sont ces gens qui ont tout arrêté.

De nombreux Ukrainiens se sont opposés à l’implication selon laquelle Zelensky avait donné la priorité à la santé de l’économie par rapport à leur bien-être et ont suggéré que de nombreuses vies auraient pu être sauvées si le gouvernement avait correctement préparé la population à la guerre.

Sevgil Musaieva, rédactrice en chef d’Ukrainska Pravda, un site d’information ukrainien, a posté sur Facebook qu’elle était “personnellement offensée” par l’explication de Zelensky, affirmant qu’elle remettait en question l’intelligence des Ukrainiens. Elle n’aurait pas fui, a-t-elle dit, et le coût potentiel de 7 milliards de dollars par mois pour l’économie doit être mis en balance avec les vies perdues, la capture rapide par la Russie de certaines parties du sud de l’Ukraine et la peur et l’intimidation des civils qui ont trouvé de manière inattendue eux-mêmes sous l’occupation russe.

“Honnêtement, mes cheveux se sont hérissés quand j’ai lu ce que [Zelensky] dit à propos de l’évacuation. … Comment une personne qui a Marioupol, Bucha et Kherson sur la conscience peut-elle dire qu’une évacuation aurait submergé le pays ? a écrit le journaliste Bohdan Butkevich sur sa page Facebook, faisant référence à des endroits où la Russie a commis des atrocités.

“Il ne voulait pas mettre le pays sur un pied militaire parce qu’il avait peur de perdre le pouvoir”, a écrit Butkevich.

L’absence d’avertissement pour les civils vivant dans les zones menacées, et en particulier ceux qui ont des enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, n’était “pas un pépin, pas une erreur, pas un malentendu malheureux, pas une erreur de calcul stratégique – c’est un crime », a déclaré l’auteure ukrainienne Kateryna Babkina.

L’effusion comprenait également de nombreuses défenses de Zelensky. Valerii Pekar, un publiciste qui enseigne à la Kyiv-Mohyla Business School, a écrit sur Facebook que les Ukrainiens avaient largement accès aux reportages des médias sur les avertissements américains.

“Quiconque n’a pas fait son propre sac à dos après avoir lu les informations sur les rapports des services de renseignement américains n’a pas le droit de prétendre qu’il n’a pas été averti”, a-t-il déclaré.

« Nous savions tous et comprenions que la guerre arrivait. Nous ne voulions tout simplement pas y croire parce que c’est trop terrible pour être vrai », a écrit Olena Gnes, fondatrice du projet What is Ukraine, sur sa page Facebook. “Aucune des déclarations de Zelenskyi n’aurait changé quoi que ce soit de manière significative.”

Certaines des critiques provenaient d’opposants politiques qui saisiraient toute occasion d’attaquer le président, a déclaré Musaieva, le rédacteur en chef du journal, dans une interview. Mais beaucoup ne l’ont pas fait.

Le niveau d’indignation est sans précédent dans l’Ukraine en temps de guerre, a-t-elle déclaré, et représente peut-être “la première grave crise de communication” pour Zelensky, considéré comme un maître de la communication, et son équipe.

Même ceux qui ont dit qu’ils comprenaient pourquoi Zelensky ne voulait pas provoquer de panique ont déclaré qu’ils se demandaient néanmoins s’il y avait des mesures qui auraient pu être prises pour atténuer l’impact de l’invasion – de la préparation des banques de sang au creusement de tranchées le long de la frontière nord pour empêcher la Russie. troupes d’envahir de nombreuses villes et villages avant d’être arrêtées à l’extérieur de Kyiv.

De telles questions avaient persisté, tacites, depuis que la férocité de l’invasion a stupéfié le pays le 24 février, ont déclaré des Ukrainiens ordinaires. Mais le consensus a été que les Ukrainiens doivent s’unir et s’abstenir de toute critique alors que le pays est en guerre, a déclaré Oksana, 30 ans, qui discutait de la controverse jeudi dans un café de Kyiv avec son partenaire. Elle a demandé que son nom complet ne soit pas utilisé car le sujet est sensible.

Maintenant que certaines personnes soulèvent des questions sur les choix de Zelensky, beaucoup se demandent si davantage aurait pu être fait, a-t-elle déclaré.

“Ma plus grande question concerne le niveau d’atrocités que nous avons vues, et je me demande si elles auraient pu être évitées”, a déclaré Oksana, qui n’a pas voté pour Zelensky mais le soutient maintenant de tout cœur car le dirigeant ukrainien a besoin de gagner la guerre.

“Cela nous nuira d’en discuter maintenant”, a-t-elle déclaré. « L’Ukraine est en train de gagner grâce à notre confiance dans le président et nos forces armées. Je suis donc prêt à attendre l’explication jusqu’à ce que nous gagnions la guerre.