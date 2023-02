Zelensky exhorte l’UE à envoyer des armes plus rapidement alors que les Russes resserrent leur emprise sur Bakhmut

Commentez cette histoire Commenter

KYIV, Ukraine – Alors que des vagues d’invasions de troupes russes poussent à leur première victoire significative depuis des mois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que les forces de son pays “se battraient aussi longtemps que possible” pour conserver la ville assiégée de Bakhmut dans l’est du pays. Région de Donetsk. La perte potentiellement imminente de Bakhmut, qui est assiégée par des combattants russes depuis des mois, a jeté une ombre sur une réunion à Kyiv où les dirigeants de l’Union européenne ont offert des promesses de soutien – et 35 millions d’ampoules LED pour aider à gérer les pannes de courant causées par les frappes aériennes russes – mais aucune promesse concrète sur le moment où l’Ukraine pourrait espérer rejoindre le bloc.

La défense acharnée des troupes ukrainiennes au cours de mois de combats sanglants a donné lieu à un cri de ralliement national – « Bakhmut tient ! son plan de conquête de la région ukrainienne du Donbass et de prendre le contrôle de quatre provinces que la Russie prétend avoir illégalement annexées.

“Personne ne livrera Bakhmut”, a déclaré Zelensky lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion avec les dirigeants de l’UE. “Nous considérons Bakhmut comme notre forteresse.”

Alors que Zelensky et d’autres hauts responsables rencontraient leurs invités de Bruxelles, des sirènes de raid aérien ont retenti à Kyiv et dans tout le pays deux fois dans la journée, signalant une éventuelle attaque de missiles russes. Aucune grève majeure n’a été signalée.

Le sommet était un geste de solidarité de la part de l’UE – le premier rassemblement de ce type depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie il y a près d’un an, et un signal fort à Moscou, qui a cherché à bloquer les aspirations de l’Ukraine à devenir une démocratie de style occidental pendant plus longtemps. plus d’une décennie.

Ces aspirations restent cependant un rêve à long terme. Une déclaration commune a déclaré que l’adhésion ne se produirait que si l’Ukraine remplissait “toutes les conditions spécifiées dans l’avis de la Commission”.

En visite à Kyiv en temps de guerre, l’UE vend un “rêve européen” qui reste lointain

En accordant le statut de candidat à l’Ukraine en juin, l’UE a défini les exigences administratives et les changements gouvernementaux, y compris un effort pour éradiquer la corruption, comme conditions d’adhésion.

Zelensky, s’exprimant lors de la conférence de presse de clôture, a déclaré que l’Ukraine avait rempli bon nombre des exigences dans “des conditions extrêmement difficiles pour affronter la terreur russe et une invasion à grande échelle”.

“Notre objectif est absolument clair – entamer des négociations sur l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne”, a déclaré Zelensky, accompagné du Conseil européen Charles Michel et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Zelensky a ajouté qu’il pensait que l’UE serait prête à entamer de telles discussions “cette année”.

Von der Leyen, cependant, a déclaré qu’il n’y avait “pas de délais rigides” mais plutôt des “objectifs” que l’Ukraine devait d’abord atteindre. Michel, pour sa part, a déclaré que l’UE était avec Zelensky et le peuple ukrainien “aujourd’hui… demain et aussi longtemps qu’il le faudra”.

Mais il est encore loin d’être clair que l’Ukraine pourra sortir intacte de l’assaut continu de la Russie. Et bien que Zelensky ait lancé ces derniers jours une répression radicale contre la corruption, l’avenir immédiat de l’Ukraine dépend beaucoup plus directement de la livraison d’armes, y compris des chars, pour aider à se défendre contre ce qui devrait être une nouvelle offensive russe majeure, qui commencera peut-être dans quelques semaines.

Vendredi, un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que le pays avait délivré des licences d’exportation pour ses chars Leopard 1 à l’Ukraine, bien qu’il n’ait pas fourni plus de détails.

Zelensky, avec les dirigeants de l’UE à ses côtés, a exhorté les partisans occidentaux de l’Ukraine à envoyer des armes plus puissantes aussi vite que possible. “Si la livraison d’armes, à savoir des armes à longue portée, est accélérée, non seulement nous ne nous retirerons pas de Bakhmut, mais nous commencerons à désoccuper le Donbass, qui est occupé depuis 2014”, a déclaré Zelensky.

Célébrant Stalingrad, Poutine tente de justifier sa guerre

L’Allemagne a annoncé qu’elle avait délivré l’autorisation d’exportation nécessaire une semaine après que Berlin a accepté d’envoyer 14 de ses chars Leopard 2 plus modernes en Ukraine et d’autoriser d’autres pays à envoyer le Leopard de fabrication allemande à partir de leurs propres stocks. Le Leopard 1 est un modèle antérieur produit entre 1965 et 1979 et n’est pas aussi puissant que le Leopard 2.

Après l’invasion de la Russie, les pays de l’UE ont imposé des plans de sanctions répétés contre la Russie et ont fourni à l’Ukraine des milliards de financement pour aider à soutenir son économie en difficulté.

Les nouveaux programmes d’aide annoncés vendredi étaient cependant modestes.

Les dirigeants de l’UE ont déclaré qu’ils introduiraient un nouveau programme d’aide de 25 millions d’euros pour soutenir les efforts visant à éliminer les mines terrestres mortelles et qu’ils créeraient un nouveau centre à La Haye pour coordonner les enquêtes sur le crime d’agression contre l’Ukraine.

Les responsables ukrainiens ont fait pression pour qu’un tribunal spécial, comme ceux qui ont poursuivi les crimes de guerre au Rwanda et dans l’ex-Yougoslavie, rende un jugement sur ce qu’ils qualifient de guerre d’agression de la part de la Russie.

Von der Leyen, annonçant le don de 35 millions d’ampoules à économie d’énergie, a déclaré que chaque kilowatt “d’énergie économisée est précieux pour contrer la guerre énergétique de la Russie”.

L’Ukraine lance des enquêtes sur la corruption avant le sommet de l’UE

Par ailleurs, les États membres de l’UE ont convenu vendredi de plafonner les prix des produits pétroliers raffinés russes, dans le cadre d’une campagne plus large visant à limiter les revenus énergétiques de la Russie et à dégonfler son trésor de guerre.

Deux prix – 100 dollars le baril pour les produits qui se négocient à un prix supérieur au brut, comme le diesel, et 45 dollars le baril pour les produits qui se négocient à prix réduit – surviennent alors qu’une interdiction de l’UE sur les importations maritimes de carburant raffiné russe devrait entrer en vigueur dimanche . L’objectif du plan de plafonnement des prix, qui a été présenté par la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, est de limiter ce que Moscou peut gagner du pétrole détourné ailleurs dans le monde sans perturber l’approvisionnement mondial.

Pendant ce temps, les victimes ont continué d’augmenter à Bakhmut, où parmi les personnes tuées cette semaine figurait un citoyen américain, Pete Reed, qui travaillait comme ambulancier bénévole avec un groupe appelé Global Outreach Doctors. Reed, un ancien marine américain qui a servi en Afghanistan, avait participé à des missions humanitaires en Irak, au Yémen et en Syrie.

L’épouse de Reed, Alex Potter, qui a confirmé sa mort, a écrit dans un post Instagram que son ambulance avait été touchée par des bombardements alors qu’il aidait à évacuer des civils. “Il est mort en faisant ce pour quoi il était excellent, ce qui lui a donné la vie et ce qu’il aimait”, a écrit Potter.

Emily Rauhala à Bruxelles a contribué à ce rapport.