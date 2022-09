Zelensky exhorte les nations occidentales à agir avant que la Russie n’envoie de troupes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi les dirigeants mondiaux à prendre des mesures “préventives” alors que la Russie se prépare à annexer davantage de territoires ukrainiens et à envoyer des dizaines de milliers de forces nouvellement mobilisées sur le front, plutôt que d’attendre de “réagir” à l’escalade et de risquer de perdre des vies. et le temps.