Zelensky exhorte le Congrès à “investir” dans l’effort de guerre ukrainien — RT World News

Le dirigeant ukrainien a promis de gérer les milliards de dollars des contribuables américains « de la manière la plus responsable »

Le président ukrainien Vladimir Zelensky s’est adressé mercredi à une réunion conjointe du Congrès, exhortant les législateurs américains à abandonner tous leurs désaccords et à s’unir derrière l’Ukraine, tout en plaidant pour l’adoption d’un projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars qui comprend 45 milliards de dollars d’aide militaire et autre destinés à Kiev en 2023.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a demandé à tous les députés de se présenter en personne pour entendre le “historique” discours, que Zelensky a prononcé en anglais, interrompu à plusieurs reprises par des ovations debout. Après plusieurs minutes d’applaudissements, l’ancien acteur a ouvert son discours en remerciant “tous ceux qui apprécient la liberté et la justice.”

“C’est pour moi un grand plaisir de partager notre première victoire commune : nous avons vaincu la Russie dans l’esprit du monde”, a déclaré le dirigeant ukrainien. Il a remercié les législateurs américains d’avoir soutenu Kiev financièrement et militairement contre Moscou, mais a une fois de plus envoyé un message clair selon lequel davantage d’armes sont nécessaires pour vaincre la Russie sur le champ de bataille.

« Nous avons de l’artillerie, oui, merci… Est-ce suffisant ? Honnêtement, pas vraiment », dit-il, interrompu par les rires des législateurs. “Plus de canons et d’obus sont nécessaires.”















Zelensky a appelé à l’unité et à un soutien continu, avant une transition de pouvoir qui mettra les républicains à la tête de la Chambre l’année prochaine. Le soutien du Congrès américain à l’aide à l’Ukraine a été largement bipartisan, mais les républicains ont de plus en plus critiqué l’ampleur des dépenses et le manque de surveillance pour prévenir la fraude.

“Votre argent n’est pas la charité. C’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable », Zelensky a invité le public à une autre série d’ovations debout.

Plus tôt ce mois-ci, la Chambre des représentants a rejeté de justesse un projet de loi qui appelait à un audit de l’aide économique et militaire de Washington à Kiev. L’ampleur massive de l’aide militaire américaine à l’Ukraine aurait même mis la propre agence d’application de la loi du Pentagone en état d’alerte pour les ventes d’armes de Washington sur le marché noir et d’autres fraudes potentielles.















Accueillant Zelensky au Capitole mercredi, Pelosi a déclaré que le gigantesque projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars, qui contient quelque 45 milliards de dollars d’aide nouvelle pour Kiev, sera “avec un peu de chance” passer dans les prochaines 48 heures.

Plus tôt dans la journée, Zelensky a eu une rencontre avec le président Joe Biden, qui lui a promis que “Les Américains” continuera à soutenir Kiev “aussi longtemps qu’il faudra.” Cependant, lorsqu’un journaliste l’a pressé lors d’une conférence de presse conjointe sur les raisons pour lesquelles les États-Unis ne peuvent pas simplement donner à l’Ukraine “toutes les capacités dont il a besoin » tout de suite, Biden a noté que l’Occident veut éviter une guerre directe avec la Russie.

La Russie a averti à plusieurs reprises les États-Unis et ses alliés que les livraisons d’armes de plus en plus modernes et à longue portée pourraient conduire à une confrontation directe entre Moscou et l’OTAN, et a accusé l’Occident de prolonger le conflit et de causer des morts inutiles en Ukraine.