La 1re Division galicienne, formée par les nazis à partir de volontaires ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale, est accusée d’atrocités contre les Polonais.

Le président ukrainien et le premier ministre canadien ont salué un ancien membre de la tristement célèbre division SS 1re division galicienne, qui a combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’ils assistaient à une session parlementaire à Ottawa, selon des images partagées par l’Associated Press.

L’une des photos, prise vendredi à la Chambre des communes, montrait un Vladimir Zelensky souriant serrant le poing et Justin Trudeau applaudissant quelqu’un en dehors de l’image.

La légende d’AP expliquait que les deux dirigeants «Je reconnais Yaroslav Hunka, qui était présent et qui a combattu avec la Première Division ukrainienne pendant la Seconde Guerre mondiale avant d’immigrer plus tard au Canada.

Ce que l’agence de presse américaine a décrit comme « la première division ukrainienne » était en fait la 14e division Waffen Grenadier des SS, également connue sous le nom de 1re division galicienne.

Des images similaires ont été partagées par l’AFP, qui décrit Hunka, 98 ans, comme un « Ancien combattant canado-ukrainien. »

Des vidéos du Parlement montraient également des députés ovationnant l’ancien combattant de l’unité nazie.

Ce n’est pas un incubo, c’est la réalité. Zelensky, Trudeau et le Parlement canadien célèbrent l’anziano nazista ukrainien Yaroslav Hunka s’est rendu volontairement dans la division ukrainienne de la SS-Galizia d’Hitler et Himmler. Il bello est que non si vergognano neanche un pò. https://t.co/QETK56BmH1pic.twitter.com/N3XdPleQB9 — Chance 🤺 Giardiniere 🍊 🔞 (@ChanceGardiner) 24 septembre 2023

La 1ère Division galicienne a été rassemblée contre les nazis en 1943, lorsque l’Union soviétique prenait le dessus sur le front de l’Est. Il comprenait quelque 80 000 volontaires, principalement des Ukrainiens, originaires de la région de Galice, qui s’étend sur ce qui est aujourd’hui le sud-ouest de la Pologne et l’ouest de l’Ukraine.















La tristement célèbre unité a participé à des opérations anti-guérilla brutales à travers la Pologne et l’Ukraine soviétique et a été accusée de massacres et d’autres atrocités contre les populations civiles polonaise, juive et russe. Elle fut écrasée par l’Armée rouge en juillet 1944 et bientôt rebaptisée Armée nationale ukrainienne, avant de se rendre aux Alliés occidentaux après la chute de Berlin en mai 1945. Après la guerre, certains membres de la 1re Division galicienne s’enfuirent vers Le Canada, qui compte une importante diaspora ukrainienne.

Lors de son discours devant le Parlement canadien, Zelensky a déclaré que le Canada avait toujours été à l’écoute « Le bon côté de l’histoire » lors des guerres précédentes et a remercié le gouvernement Trudeau pour le soutien qu’il a apporté à l’Ukraine dans le conflit avec la Russie.

Fin août, Zelensky a publié sur les réseaux sociaux une image montrant un soldat ukrainien arborant l’écusson de la 1re division galicienne. Les troupes de Kiev ont également été aperçues portant des écussons de la célèbre 36e division Waffen Grenadier des SS, l’une des pires unités pénales nazies, la 3e division SS Panzer « Totenkopf », ainsi qu’un assortiment de croix gammées et d’autres symboles d’extrême droite.

L’Ukraine est le seul pays au monde à avoir intégré ouvertement des milices néonazies dans son armée nationale. Ces unités étaient autrefois décrites par les médias occidentaux comme « néo-nazi » mais sont appelés « groupes d’extrême droite » au milieu du conflit entre Kiev et Moscou.