Zelensky et la Russie à l’ONU pourraient être un « moment dramatique », selon Rae

La présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et d’un éventuel représentant de haut niveau du gouvernement russe à l’Assemblée générale des Nations Unies de cette semaine sera un événement difficile mais nécessaire, a déclaré l’ambassadeur du Canada à l’ONU.

Zelensky doit s’exprimer en personne pour la première fois mardi devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, plus d’un an et demi après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

S’adressant à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche, l’ambassadeur Bob Rae a déclaré qu’il comprenait que le Conseil de sécurité de l’ONU, dont la Russie est membre permanent, envisage d’organiser une réunion avec Zelensky.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pourrait également assister à l’Assemblée générale.

« Je veux dire, ce sera évidemment un moment très dramatique », a déclaré Rae.

« On dit que le ministre des Affaires étrangères Lavrov viendra et ce n’est pas une surprise. Il vient régulièrement à l’ONU. Ce sera un défi, mais il est nécessaire d’entendre ce qu’ils ont à dire et d’avoir une idée de la manière dont se déroulera ce débat public. tout l’hiver et jusqu’à l’année prochaine. »

Cela fait suite à des rencontres entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui, selon certains, pourraient conduire Pyongyang à fournir à Moscou des munitions pour ses efforts de guerre en Ukraine.

L’Union européenne a décidé vendredi de ne pas renouveler son interdiction sur les céréales ukrainiennes vers les pays voisins, un problème qui, selon ces pays, menace les moyens de subsistance de leurs propres agriculteurs. La Russie s’est retirée en juillet d’un accord négocié par l’ONU autorisant l’Ukraine à expédier des céréales en toute sécurité via la mer Noire.

Et lors d’une récente réunion du G20, le groupe des principales économies mondiales a adouci son discours sur la guerre en Ukraine.

Le discours de Zelensky à l’Assemblée générale pourrait faire la différence dans la mesure où il attirerait les pays qui composent ce que l’on appelle le Sud global, a déclaré Rae.

Cela inclut l’Inde, qui a accueilli la récente réunion du G20 et s’est abstenue de voter dans les résolutions de l’ONU exigeant que la Russie mette fin à son invasion. L’Inde a adopté une position neutre face à la guerre et a appelé à la diplomatie.

« Nous encourageons les Ukrainiens à s’engager autant que possible dans la diplomatie mondiale », a déclaré Rae.

« Le défi en réalité, c’est l’agression russe. Il y a aussi l’impact de la guerre sur l’économie mondiale et après la pandémie, où de nombreux pays ont été très durement touchés… le changement climatique a un fort impact sur les pays en développement. Cet effet sur Les prix des denrées alimentaires, ceux de l’essence, ceux de l’énergie, et même ceux de la sécurité alimentaire et de la disponibilité alimentaire, ont été très, très dramatiques.

« … La réalité est qu’il s’agit d’une guerre qui concerne fondamentalement la vie future de l’Ukraine. L’Ukraine se bat pour sa vie. Je pense donc que c’est un message que toute l’assemblée doit entendre. »



Avec des fichiers de l’Associated Press