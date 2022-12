Écouter le président ukrainien demander de l’argent était un “scénario humiliant” pour le Congrès, a déclaré l’animateur de Fox News

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a condamné les législateurs américains pour avoir applaudi les demandes du président ukrainien Vladimir Zelensky pour plus d’armes et d’argent. Carlson a fait valoir que les États-Unis n’obtiennent rien en échange des dizaines de milliards de dollars qu’ils acheminent vers Kiev.

Zelensky est arrivé à Washington mercredi et, après une rencontre avec le président américain Joe Biden, s’est adressé à une session du Congrès à Capitol Hill. Là, le dirigeant ukrainien a remercié les États-Unis pour les quelque 68 milliards de dollars d’aide militaire et économique qu’ils ont déjà envoyés à son gouvernement, avant d’appeler les démocrates et les républicains à « investir » encore plus.

“Ainsi, le chef d’un gouvernement étranger, vêtu d’un sweat-shirt, entre dans le Congrès des États-Unis et commence à exiger de l’argent, puis a le culot de dire aux gens assis là qui lui donnent des dizaines de milliards de dollars de plus de votre argent que ce n’est pas de la charité, c’est un investissement », Carlson a dit à son public aux heures de grande écoute ce soir-là.

“Où est-ce que tu descends pour nous parler comme ça ?” Carlson a continué. « Est-ce qu’on se déteste autant ? Avons-nous si peu de respect pour les États-Unis que nous acceptons cela, applaudissons-le?

Tucker Carlson : Zelensky se présente à DC en ressemblant à un directeur de club de strip-tease et en exigeant de l’argent. Notre classe dirigeante vieillissante lui donnera des milliards de notre économie en ruine pic.twitter.com/aIvgiQvkJ0 – Benny Johnson (@bennyjohnson) 22 décembre 2022

Carlson fait partie d’une poignée d’éminents conservateurs américains qui se sont toujours opposés au financement américain de l’Ukraine. Il a fait valoir qu’armer Kiev contre la Russie risquait d’entraîner les États-Unis dans le conflit et que l’argent américain serait mieux dépensé chez lui, en renforçant la frontière du pays avec le Mexique et en s’attaquant à la spirale de la crise du fentanyl.

L’animateur de Fox a condamné les démocrates et les républicains pour avoir soutenu l’armée de Zelensky. Soulignant que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a décrit le soutien à l’Ukraine comme les États-Unis “priorité numéro un” Carlson a critiqué McConnell pour ne pas avoir interrogé Zelensky sur “sa guerre actuelle et en cours contre le christianisme”, compte tenu de nombreux électeurs conservateurs de McConnell “Aller à l’église le dimanche.”

“Il est peut-être impossible d’imaginer un scénario plus humiliant pour le plus grand pays du monde”, Carlson a parlé du discours de Zelensky et des multiples ovations qu’il a reçues des législateurs. “C’était du masochisme bipartite. L’Uniparty est bel et bien vivant.

“C’est l’invité qui ne partirait pas, et à chaque instant où nous le tolérons, les demandes deviennent plus grandes.”

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a qualifié le voyage de Zelensky aux États-Unis de « À la hollywoodienne » escapade destinée à s’assurer que les États-Unis “guerre par procuration” contre la Russie continue.

Le Congrès votera cette semaine sur un projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars qui alloue 45 milliards de dollars supplémentaires à l’Ukraine, portant le montant total accordé à Kiev à environ 113 milliards de dollars depuis février, soit plus de la moitié du PIB du pays avant le conflit. Moscou a mis en garde à plusieurs reprises les nations occidentales contre l’armement de Kiev, soulignant que cela ne ferait que prolonger le conflit.