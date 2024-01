Zelensky envisage-t-il de licencier le plus haut commandant de l’armée ukrainienne ? | Guerre Russie-Ukraine

Kyiv, Ukraine – Des rumeurs et des allégations ont tourbillonné ces dernières semaines concernant le limogeage de Valerii Zaluzhny, le chef de l’armée ukrainienne.

La semaine dernière, plusieurs législateurs et initiés ont affirmé que le général quatre étoiles taciturne et immensément populaire de 50 ans avait été démis de ses fonctions et prêt à diriger le Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine.

Le président Volodymyr Zelensky a décidé de le limoger début décembre après la visite du chef du Pentagone Lloyd Austin à Kiev, a rapporté le journal Ukrainska Pravda, citant une source anonyme.

Mais lundi, le ministre de la Défense Rustem Umerov a déclaré : « Ce n’est pas vrai ».

Même si le ministère n’a pas d’influence sur Zaluzhny, dans le cas d’un éventuel licenciement, il devrait soumettre une « recommandation » pour son limogeage à Zelenskyy, le commandant en chef nominal de l’Ukraine.

« Il n’y a rien à dire. Il n’y a pas eu de licenciement. Je n’ai rien à ajouter », a déclaré lundi le porte-parole de Zelensky, Serhiy Nikiforov, lors d’une allocution télévisée.

Mais plusieurs observateurs ont des doutes.

«Il y a eu une tentative pour convaincre Zaloujny de changer volontairement de travail, par lui-même. La tentative n’a pas été très réussie, l’affaire a donc été reportée », a déclaré à Al Jazeera l’analyste Volodymyr Fesenko, basé à Kiev.

Mais le licenciement « est une question de temps et de circonstances », a-t-il précisé.

Il existe une « tension psychologique » entre Zaloujny et le président, qui reste insatisfait des échecs de la contre-attaque de l’année dernière, a déclaré Fesenko.

Populaire malgré les échecs de la contre-offensive

Plusieurs contre-attaques fin 2022 ont libéré près de la moitié des zones occupées par la Russie et ont assuré à l’opinion publique ukrainienne que la campagne d’été 2023 dans l’est et le sud serait couronnée de succès. Mais la Russie a profité d’une accalmie des hostilités pour construire des installations de défense multicouches le long de la ligne de front longue de 1 000 kilomètres (621 milles) et a déployé des centaines de milliers de militaires nouvellement mobilisés pour les équiper.

La contre-attaque de Zaluzhny, qui a duré des mois, s’est transformée en une guerre de tranchées semblable à celle de la Première Guerre mondiale, alors que ses forces gagnaient, perdaient et regagnaient de minuscules parcelles de terre au milieu de pertes déchirantes de soldats et d’armes fournies par l’Occident.

Même l’échec de la mutinerie et le démantèlement du groupe de mercenaires Wagner, qui était le fer de lance de l’avancée de la Russie, n’ont pas aidé les contre-attaques ukrainiennes.

Cet échec a été attribué à plusieurs reprises aux erreurs tactiques de Zaluzhny et aux retards dans la fourniture d’armes occidentales telles que des avions de combat et des missiles.

Comme Zaloujny n’a pas présenté de nouveau plan d’action pour 2024, Zelensky l’a parfois contourné dans la gestion des forces armées, a déclaré Fesenko.

Mais l’autorité de Zaluzhny parmi les hauts gradés et les militaires reste très élevée.

Début 2022, alors que les politiciens ukrainiens affirmaient catégoriquement que le président russe Vladimir Poutine bluffait et n’oserait pas envahir, Zaluzhny, qui dirige les forces armées depuis juillet 2021, a travaillé dur pour se préparer.

“Dans le domaine politique, les points de vue étaient différents, mais les militaires avec lui à la barre se sont efforcés de se préparer et il a démontré son succès”, a déclaré à Al Jazeera le lieutenant-général Ihor Romanenko, ancien chef adjoint de l’état-major général ukrainien.

Autrefois personnalité peu connue, Zaluzhny parle rarement à la presse et évite la publicité. Il est de loin la personne la plus fiable dans l’Ukraine en temps de guerre.

Il est plus populaire que Zelensky : 88 % des Ukrainiens lui font confiance, selon un récent sondage, tandis que 62 % font confiance au président.

Soixante-douze pour cent se sont déclarés contre son licenciement tandis que 2 pour cent le soutiendraient, selon une enquête menée début décembre par l’Institut international de sociologie de Kiev.

Mais la popularité ne se traduira pas nécessairement par un succès politique.

Les élites et le public ukrainiens ne considèrent généralement pas l’armée et les forces de l’ordre comme une source d’informations politiques et présidentielles.

Le deuxième président ukrainien, Leonid Koutchma, a nommé l’ancien chef des renseignements Evhen Marchuk au poste de Premier ministre en 1995, mais l’a rapidement licencié pour « avoir tenté de se forger sa propre image politique ».

Un autre aspirant président, l’ancien ministre de l’Intérieur Iouri Kravchenko, est décédé en 2005 de deux balles dans la tête, officiellement considérées comme un suicide.

L’ancien chef des renseignements Ihor Smeshko et l’ancien ministre de la Défense Anatoly Hritsenko ont formé leurs propres partis politiques, mais n’ont obtenu qu’un soutien minime dans leurs tentatives de se présenter à la présidence.

En Ukraine, l’armée n’est « pas une institution politique avec une vision particulière du développement comme en Amérique latine », a déclaré à Al Jazeera l’analyste basé à Kiev Aleksey Kuschch.

Ainsi, si Zaluzhny choisissait de quitter l’armée pour se consacrer à la politique, il serait un « bon partenaire d’entraînement » pour Zelensky mais ne serait pas élu président, a déclaré Igar Tyshkevich de l’Institut ukrainien pour l’avenir, un groupe de réflexion à Kiev.

« Mais il est presque garanti qu’il dirigera l’une des fractions les plus importantes de la Verkhovna Rada », a déclaré Tyshkevich à Al Jazeera, à la chambre basse du parlement ukrainien.

Il a rejeté les craintes selon lesquelles des manifestations pourraient éclater si Zaluzhny était limogé.

Des fuites médiatiques ont nommé deux généraux qui pourraient remplacer Zaluzhny.

L’un d’eux est Kyrylo Budanov, un homme de 38 ans qui a dirigé de petits groupes de renseignement qui ont débarqué dans la Crimée annexée avant la guerre et qui dirige aujourd’hui la Direction principale du renseignement au sein du ministère de la Défense.

Son agence a envoyé des hélicoptères pour aider les militaires ukrainiens combattant dans l’usine assiégée d’Azovstal à Marioupol en 2022.

Il a mené des attaques de drones contre des bombardiers, des navires de guerre, des systèmes de défense aérienne et des bases militaires au plus profond de la Russie et de la Crimée annexée.

Les hommes de Boudanov ont assassiné des hommes forts pro-russes et des hommes politiques ukrainiens déloyaux dans les zones tenues par les séparatistes et occupées par la Russie.

Un autre remplaçant possible pour Zaluzhny est Oleksandr Syrsky, un vétéran militaire chevronné qui a défendu Kiev début 2022 et a chassé les forces russes de la région orientale de Kharkiv plus tard cette année-là.

Si l’un ou l’autre remplace Zaluzhny, l’opinion publique suscitera certainement des sentiments amers à l’égard de Zelensky, mais si une contre-offensive à venir réussit, ils « se dissoudront en quelques mois », a déclaré Tyshkevich.