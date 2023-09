Zelensky en Ukraine note des avancées dans le sud et un mouvement à l’est

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que les troupes ukrainiennes lançant une contre-offensive contre les forces d’occupation russes avaient avancé sur le front sud au cours de la semaine dernière, tandis qu’il y avait également eu des mouvements près de Bakhmut, à l’est.

Les derniers commentaires de Zelensky sur l’état de la contre-offensive lancée il y a trois mois semblent confirmer les évaluations d’autres responsables faisant état de gains, même modestes, dans l’est et le sud.

« Au cours des sept derniers jours, nous avons progressé dans le secteur de Tavria (sud) », a déclaré Zelensky dans son discours vidéo nocturne. « Il y a du mouvement dans le secteur de Bakhmut. Oui, il y a du mouvement.

Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes tenaient bon sur d’autres fronts à l’est – Avdiivka et Maryinka, près du foyer des principales attaques russes, et Lyman et Koupiansk, également soumis aux tentatives russes d’avancer plus au nord.

Près d’Avdiivka, le chef de l’administration militaire locale a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient profité de la concentration des forces russes sur un secteur pour avancer et capturer une partie du village d’Opytne, au sud de la ville.

Des soldats ukrainiens du bataillon d’assaut séparé « Skala » entrent dans le village assiégé de Robotyne, dans la région de Zaporizhzhia, en Ukraine, dans cette capture d’écran tirée d’une vidéo publiée le 25 août 2023. (crédit : Bataillon d’assaut séparé « Skala » de l’armée ukrainienne Forces/document via REUTERS)

« À mon avis, c’est très significatif », a déclaré Vitaliy Barabash à la télévision nationale. « Pour être franc, l’ennemi a un peu négligé cette direction sud. »

Barabash a qualifié cette avancée d’« opération d’assaut tonitruante » et a déclaré que des combats étaient en cours dans la colonie.

Avdiivka, site d’une importante cokerie, est la cible d’attaques russes quasi constantes depuis de nombreux mois.

Mises à jour sur Bakhmut et les mouvements russes

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a fait état de succès près de Bakhmut, théâtre de près d’un an de batailles rangées jusqu’à sa capture par les troupes russes en mai.

Dans son rapport du soir, l’état-major fait état d’un « succès partiel suite aux opérations d’assaut » près de Klishchiivka, un village sur les hauteurs au sud de Bakhmut – considéré comme essentiel à la reconquête de la ville.

Le rapport décrit également une mesure de succès près de Robotyne – une colonie capturée par l’Ukraine à la fin du mois dernier – dans le cadre de sa progression vers le sud à travers les zones sous contrôle russe jusqu’à la mer d’Azov.

Zelensky et d’autres responsables ont déclaré que la contre-offensive nécessite du temps, et ils ont rejeté les critiques des médias occidentaux selon lesquelles elle avance trop lentement en raison d’erreurs tactiques, comme le placement de troupes aux mauvais endroits.

Dans une interview accordée à The Economist publiée dimanche, Zelensky a déclaré que des progrès constants étaient essentiels pour maintenir le moral.

«Maintenant, nous avons du mouvement. C’est important », a-t-il déclaré, cité par la publication.

Il a suggéré qu’une grande avancée pourrait être à venir.

« Si nous les poussons depuis le sud, ils s’enfuiront », aurait-il déclaré.