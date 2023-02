Zelensky en Grande-Bretagne avant l’anniversaire de l’invasion

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi en Grande-Bretagne pour son deuxième voyage à l’étranger depuis le début de l’invasion russe il y a près d’un an.

La Grande-Bretagne affirme qu’elle a déjà formé 10 000 soldats ukrainiens “pour se préparer au combat” au cours des six derniers mois et qu’elle en formera 20 000 supplémentaires cette année.

Zelensky, vêtu de son treillis vert habituel, a été étreint par Sunak après avoir atterri dans un avion de transport militaire à l’aéroport de Stansted au nord de Londres.

Après avoir été accueilli en héros à Washington en décembre, Zelensky devait être célébré dans un discours devant le Parlement britannique parallèlement à des réunions avec le Premier ministre Rishi Sunak et le roi Charles III.

Zelensky, vêtu de ses treillis verts habituels, a été étreint par Sunak après avoir atterri dans un avion de transport militaire à l'aéroport de Stansted au nord de Londres, avant que le couple ne se rencontre pour des entretiens au 10 Downing Street.

“Le Royaume-Uni a été l’un des premiers à venir en aide à l’Ukraine”, a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux.

“Et aujourd’hui, je suis à Londres pour remercier personnellement le peuple britannique pour son soutien et le Premier ministre Rishi Sunak pour son leadership”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il offrirait une formation avancée aux pilotes d’avions de chasse et aux marines ukrainiens, alors que les alliés occidentaux débattent de l’intensification de l’aide militaire à Kyiv contre une offensive russe redoutée dans l’est.

Après Londres, les responsables de l’UE espèrent que Zelensky se rendra à Bruxelles jeudi, dans le cadre de la préparation du premier anniversaire le 24 février.

Avant le voyage, le président Joe Biden a promis que les États-Unis soutiendraient l’Ukraine sur le long terme.

“Nous allons rester à vos côtés, aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré Biden lors du discours annuel du président sur l’état de l’Union.

“Notre nation travaille pour plus de liberté, plus de dignité, plus de paix – pas seulement en Europe, mais partout”, a déclaré Biden, s’adressant à l’ambassadrice d’Ukraine à Washington, Oksana Markarova, qui était présente.

La Grande-Bretagne a annoncé une nouvelle série de sanctions visant les organisations sur lesquelles s’appuie l’armée russe – mais le régime du président Vladimir Poutine reste provocateur.

Des cartes mises à jour de la Russie ont été mises en vente dans les librairies de Moscou qui incluent quatre régions ukrainiennes annexées : Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Poutine les appelle régulièrement “nos terres historiques”.

Avions de chasse de l’OTAN

Après les pourparlers de Downing Street et son discours dans l’historique Westminster Hall du Parlement, Zelensky devait se joindre à Sunak pour une visite aux troupes ukrainiennes recevant une formation de l’armée britannique dans le sud-ouest de l’Angleterre.

La nouvelle formation britannique “garantira que les pilotes seront capables de piloter des avions de combat sophistiqués aux normes de l’OTAN à l’avenir”, a déclaré le Royaume-Uni, bien que les pays occidentaux aient jusqu’à présent exclu l’envoi d’avions eux-mêmes.

Moscou a déclaré mardi que les forces russes avançaient vers Bakhmut et Vugledar – deux centres clés des combats dans la région orientale de Donetsk en Ukraine, aujourd’hui le point chaud de la guerre.

Mardi, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas ont promis que l’Ukraine obtiendrait au moins 100 chars dans les “mois à venir”, lors de la visite du ministre allemand de la Défense à Kyiv.

Les trois gouvernements européens ont également déclaré qu’une formation et un soutien seraient envoyés pour les chars Leopard 1, avant la livraison de chars plus avancés à l’avenir.

“Des mois sinon des années”

La semaine dernière, Sunak a déclaré que l’envoi des avions de chasse britanniques Typhoon et F-35 à Kyiv nécessiterait “des mois, voire des années” d’entraînement et qu’il cherchait le moyen le plus efficace d’aider Kyiv à assurer la victoire.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a également averti que la fourniture d’avions de chasse à l’Ukraine ne serait pas une “baguette magique” dans la guerre, bien qu’il ait refusé d’écarter cette idée.

Les États-Unis ont jusqu’à présent refusé toute livraison d’avions de combat F-16 à l’Ukraine, mais d’autres partenaires, dont la Pologne, se sont montrés plus ouverts à l’idée.

Zelensky s’est arrêté en Pologne en rentrant de Washington en décembre.

L’Allemagne a récemment donné son feu vert à l’envoi de chars de combat Leopard par des alliés, mais alors que Berlin a maintenant bougé, d’autres nations qui s’étaient précédemment engagées à envoyer les chars semblent maintenant stagner.

Zelensky a exhorté la semaine dernière les pays occidentaux à accélérer les livraisons d’armes – en particulier de missiles à longue portée – afin que ses forces puissent repousser les avancées russes dans la région de Donetsk.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu’il avait tenu un appel « ciblé » avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken sur la nécessité de davantage de sanctions et d’aide militaire avant l’anniversaire.

“La Russie commettrait une grave erreur si elle pensait que quelqu’un se lasserait de combattre le mal qu’elle apporte”, a tweeté Kuleba.