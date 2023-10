TIME a publié un article détaillant les enjeux du président ukrainien Volodymyr Zelensky à laquelle est confrontée la guerre en cours avec la Russie, notamment la situation sur le front, le soutien international et la lutte de l’Ukraine contre la corruption. Le sous-titre de l’article sur la couverture du TIME se lit comme suit : “Le combat solitaire de Volodymyr Zelensky [sic]”.

Détails: Simon Shuster, l’auteur de l’article, a écrit que le soutien public à l’Ukraine aux États-Unis a diminué au cours des derniers mois et que la dernière visite de Zelensky à Washington n’a pas réussi à changer cette situation.

Au cours de sa visite, Zelensky a ressenti un « épuisement » dû au « besoin persistant de convaincre ses alliés qu’avec leur aide, l’Ukraine peut gagner », a écrit Shuster. “Personne ne croit en notre victoire comme moi. Personne”, a déclaré Zelensky au TIME dans une interview après son voyage. Il a dit que cela « prend toute votre puissance, votre énergie ».

Lorsque Shuster a demandé à un membre de l’équipe de Zelensky, lors de sa dernière visite à Kiev, comment se sentait le président ukrainien, ils ont répondu sans hésitation : “En colère”.

L’article poursuit en disant que « l’éclat habituel de Zelensky » […] ” Son optimisme, son sens de l’humour, sa tendance à animer une réunion dans la salle de guerre avec un peu de plaisanterie ou une plaisanterie de débauche ” n’ont pas survécu à la deuxième année de la guerre à grande échelle. ” Maintenant, il entre, obtient le met à jour, donne les ordres et s’en va”, a déclaré à Shuster un membre de longue date de l’équipe présidentielle.

Un autre membre anonyme de l’équipe de Zelensky a déclaré que Zelensky se sentait surtout trahi par ses alliés occidentaux, qui, selon lui, l’avaient laissé sans les moyens de gagner la guerre, seulement les moyens d’y survivre.

“Mais ses convictions n’ont pas changé. Malgré les récents revers sur le champ de bataille, il n’a pas l’intention d’abandonner le combat ni de réclamer une quelconque paix. Au contraire, sa croyance dans la victoire finale de l’Ukraine sur la Russie s’est durcie en une “Une forme qui inquiète certains de ses conseillers. Elle est immuable, à la limite du messianisme”, a écrit Shuster.

Il a également déclaré que certains membres de l’équipe de Zelensky étaient convaincus que le président « se fait des illusions ». “Nous n’avons plus d’options. Nous ne gagnons pas. Mais essayez de lui dire cela”, a déclaré à Shuster l’un des plus proches collaborateurs de Zelensky.

L’article évoque également les problèmes que l’Ukraine pourrait rencontrer cet hiver si la Russie renouvelle ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ainsi que les défis auxquels l’armée ukrainienne pourrait être confrontée avec l’arrivée de l’hiver.

Mais, écrit Shuster, Zelensky « a refusé d’accepter cela ». “Geler la guerre, pour moi, signifie la perdre”, a déclaré Zelensky à Shuster.

Le proche collaborateur de Zelensky a déclaré à Shuster : « Nous n’avançons pas », en parlant des forces ukrainiennes.

Certains commandants de première ligne, a-t-il poursuivi, ont commencé à refuser les ordres d’avancer, même lorsqu’ils venaient directement du bureau du président. “Ils veulent juste rester dans les tranchées et tenir la ligne”, a déclaré l’assistant. “Mais nous ne pouvons pas gagner une guerre de cette façon.”

“J’ai fait part de ces allégations à un officier supérieur de l’armée, et il a répondu que les commandants n’avaient pas vraiment la possibilité de remettre en question les ordres de leurs supérieurs. À un moment donné, début octobre, a-t-il déclaré, les dirigeants politiques de Kiev ont exigé une opération pour ” reprendre” la ville de Horlivka, un avant-poste stratégique dans l’est de l’Ukraine que les Russes tiennent et défendent farouchement depuis près d’une décennie. La réponse est revenue sous la forme d’une question : avec quoi ? “Ils n’ont ni les hommes ni les moyens. “Les armes”, dit l’officier. “Où sont les armes ? Où est l’artillerie ? Où sont les nouvelles recrues ?”, précise l’auteur.

« Dans certaines branches de l’armée, la pénurie de personnel est devenue encore plus grave que le déficit d’armes et de munitions. L’un des proches collaborateurs de Zelensky m’a dit que même si les États-Unis et leurs alliés fournissaient toutes les armes promises, “nous n’avons pas les hommes pour les utiliser”, peut-on lire dans le journal.

L’article souligne également les problèmes liés à la lutte contre la corruption. En particulier, écrit l’auteur, “ces derniers mois, la question de la corruption a tendu les relations de Zelensky avec nombre de ses alliés”. Au lieu de cela, la Maison Blanche a préparé pour les Ukrainiens une liste de réformes anti-corruption visant le sommet de la hiérarchie de l’État.

“Ceux qui ont les moyens soudoient parfois pour quitter leur service, souvent en payant une exemption médicale. De tels épisodes de corruption au sein du système de recrutement se sont tellement répandus à la fin de l’été que le 11 août, Zelensky a licencié les chefs des bureaux de recrutement en toutes les régions du pays”, affirme l’auteur.

Il note que cette décision visait à démontrer son engagement dans la lutte contre la corruption. Mais l’auteur cite un officier anonyme, cette décision s’est retournée contre lui puisque le recrutement s’est presque arrêté sans leadership. Les fonctionnaires licenciés se sont également révélés difficiles à remplacer, en partie parce que la réputation des bureaux de recrutement était ternie. “Qui veut ce travail ? C’est comme mettre une pancarte sur le dos qui dit : corrompu”, a déclaré la source de l’auteur du document.

“Au début de l’invasion russe, la mission de Zelensky était de maintenir la sympathie de l’humanité. Aujourd’hui, sa tâche est plus compliquée. Lors de ses voyages à l’étranger et de ses appels téléphoniques présidentiels, il doit convaincre les dirigeants du monde qu’aider l’Ukraine est dans leur propre intérêt national. , que cela, comme l’a dit Biden, « rapportera des dividendes ». Il devient de plus en plus difficile d’y parvenir à mesure que les crises mondiales se multiplient”, note l’auteur.

Selon Médias détecteurs, Simon Schuster, originaire de Moscou, a travaillé en Russie et en Ukraine pendant plus de 15 ans, réalisant des reportages dans les deux pays. Il vit à New York, mais passe désormais beaucoup de temps à Kiev.

En avril 2022, le journaliste a passé deux semaines au bureau du président, où il s’est entretenu avec Zelensky et son entourage. Après cela, il a écrit un article sur le président ukrainien pour le numéro de mai du Time, et une photo de Zelensky est apparue en couverture.

En juin 2022, il a été rapporté que le correspondant du Time, Simon Schuster, envisageait de publier un livre sur le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il est prévu pour 2023 et s’intitulera « Quand le monde nous regarde : Volodymyr Zelensky et la guerre en Ukraine ».

Le chef du bureau du président, Andrii Yermak, a d’abord publié sur Telegram recommandant cet article dans Time, mais a ensuite supprimé le message.

