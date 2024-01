Zelensky d’Ukraine exhorte les alliés occidentaux à intensifier la pression sur la Russie | Guerre Russie-Ukraine

Le dirigeant ukrainien affirme que l’hésitation de l’Occident à soutenir Kiev coûte du temps et des vies humaines et pourrait prolonger les combats pendant des années.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté l’Occident à renforcer les sanctions contre le président russe Vladimir Poutine et à accroître son soutien à Kiev pour garantir que Moscou ne réussisse pas sa guerre.

L’hésitation occidentale à soutenir l’Ukraine et les craintes d’une escalade de la guerre avec la Russie coûtent du temps et des vies humaines et pourraient prolonger les combats de plusieurs années, a déclaré Zelensky mardi dans un discours émouvant au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Alors que le soutien autrefois indéfectible de l’Occident à Kiev en temps de guerre vacille désormais au milieu des querelles politiques à Washington et à Bruxelles, Zelenskyy a déclaré que les Européens doivent comprendre que les plans de Poutine vont au-delà de la guerre en Ukraine.

« En fait, Poutine incarne la guerre. … Il ne changera pas. … Nous devons changer. Nous devons tous changer afin que la folie qui réside dans la tête de cet homme ou dans la tête de tout autre agresseur ne prévale pas », a déclaré le président.

Près de deux ans après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle, Zelensky s’est déclaré fermement opposé au gel du conflit selon ses lignes actuelles.

“Poutine est un prédateur qui ne se contente pas des produits surgelés”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les sanctions contre Moscou doivent être appliquées correctement et que l’absence de sanctions contre le secteur nucléaire russe illustre la faiblesse de l’Occident.

Les dirigeants de l’Union européenne et de l’OTAN ont fait écho aux préoccupations de Zelensky, déclarant au forum que l’Occident ne pouvait pas cesser de fournir des armes et de l’argent à l’Ukraine s’il voulait que Kiev l’emporte.

« Les Ukrainiens ont besoin d’un financement prévisible tout au long de 2024 et au-delà. Ils ont besoin d’un approvisionnement suffisant et soutenu en armes pour défendre l’Ukraine et récupérer le territoire qui lui revient », a déclaré la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’exprimant également à Davos, a déclaré que le soutien à l’Ukraine n’était pas de la charité mais un investissement dans la propre sécurité de l’alliance.

« Nous devons simplement soutenir l’Ukraine. À un moment donné, la Russie comprendra qu’elle paie un prix trop élevé et s’assoira et acceptera une sorte de paix juste – mais nous devons rester aux côtés de l’Ukraine », a-t-il déclaré.





Le forum se tient alors que les troupes de Kiev adoptent une position plus défensive après qu’une contre-offensive majeure l’année dernière n’ait pas réussi à percer les lignes défensives russes dans le sud et l’est occupés de l’Ukraine.

S’exprimant quelques heures après le président ukrainien, Poutine a insisté sur le fait que ses forces avaient le dessus.

“Non seulement leur contre-offensive a échoué, mais l’initiative est entièrement entre les mains des forces armées russes”, a déclaré le dirigeant russe dans une allocution télévisée.

« Si cela continue, l’État ukrainien pourrait subir un coup irréparable et très grave », a-t-il ajouté.

Poutine a également rejeté la possibilité de pourparlers de paix avec l’Ukraine, affirmant que le pays avait avancé des « formules prohibitives pour le processus de paix ».





Kiev se concentre désormais sur la tentative d’obtenir l’aide occidentale bloquée au Congrès américain et à Bruxelles alors qu’elle réforme ses efforts de conscription pour reconstituer ses effectifs et remédier aux pénuries d’artillerie sur le front.

Lors d’une séance de questions-réponses après son discours, Zelenskyy a déclaré qu’il avait reçu des « signaux positifs » concernant le déblocage du soutien financier de l’UE.

Il a déclaré qu’il espérait que les États-Unis approuveraient une aide supplémentaire d’ici quelques semaines.

Pour faire valoir son point de vue sur la nécessité de soutenir Kiev, il a demandé rhétoriquement quel autre pays européen pourrait fournir une armée prête au combat qui pourrait retenir les forces russes.

«Si quelqu’un pense qu’il s’agit uniquement de l’Ukraine, il se trompe fondamentalement. Les orientations possibles et même le calendrier d’une nouvelle agression russe au-delà de l’Ukraine deviennent de plus en plus évidents.»

Zelensky a rencontré de hauts responsables en marge du forum, notamment le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, Stoltenberg et des investisseurs internationaux, tels que des dirigeants de JPMorgan Chase.