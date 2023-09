Zelensky d’Ukraine dénonce le « génocide » russe devant le Parlement canadien | Guerre Russie-Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a réprimandé avec force le « génocide » russe depuis le Parlement canadien, alors qu’il continue de rallier le soutien à son pays déchiré par la guerre.

« Moscou – maintenant, comme toujours – est déterminé à contrôler l’Ukraine et utilise tous les moyens disponibles pour y parvenir, y compris le génocide », a-t-il déclaré vendredi devant une Chambre des communes bondée à Ottawa.

« Ce que les occupants russes font à l’Ukraine est un génocide », a-t-il déclaré. « Et lorsque nous voulons gagner, lorsque nous appelons le monde à nous soutenir, il ne s’agit pas simplement d’un conflit ordinaire. Il s’agit d’économiser [the] la vie de millions de personnes. »

Le discours enflammé de Zelensky, prononcé en anglais, marque son dernier appel aux dirigeants du monde alors qu’il achève une tournée éclair en Amérique du Nord, qui a commencé plus tôt cette semaine avec une apparition aux Nations Unies à New York.

Mais l’accueil chaleureux réservé au dirigeant ukrainien au Canada contraste fortement avec ce qu’il a vécu la veille, alors qu’il visitait l’Assemblée législative américaine à Washington, DC.

Zelensky a fait face à un Parti républicain plus virulent sur la réduction du soutien à l’Ukraine, alors que la date limite pour l’adoption de la loi budgétaire approche, à un peu plus d’une semaine de la fin.

La demande du président ukrainien de s’exprimer avant une session conjointe du Congrès américain a également été refusée, le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ayant déclaré aux journalistes : « Nous n’avons tout simplement pas eu le temps ».

Au Canada, les dirigeants ont fait au président ukrainien le rare honneur de prononcer un deuxième discours devant le Parlement.

Il s’était déjà adressé au Parlement par vidéo en mars 2022, quelques semaines seulement après que la Russie ait lancé son invasion à grande échelle de son pays.

Peu d’autres dirigeants mondiaux ont eu l’occasion de s’exprimer deux fois devant le Parlement canadien.

Parmi eux figurent des personnalités notables telles que Nelson Mandela d’Afrique du Sud, Margaret Thatcher de Grande-Bretagne et les présidents américains Dwight Eisenhower et Ronald Reagan.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a présenté Zelensky vendredi avec des remarques qui comprenaient une promesse d’aide accrue à l’Ukraine.

« Le Canada a fourni près de neuf milliards [Canadian] des dollars en soutien militaire, financier et humanitaire à l’Ukraine depuis que Poutine a commencé sa guerre d’agression », a déclaré Trudeau.

« Nous prenons un engagement pluriannuel à long terme qui apporte un soutien prévisible et constant à l’Ukraine. Il comprendra 650 millions [Canadian] dollars sur trois ans pour 50 véhicules blindés, y compris des véhicules d’évacuation médicale qui seront construits par des travailleurs canadiens à London, en Ontario.

Trudeau a également annoncé un financement pour des initiatives en matière de santé mentale dirigées par la première dame d’Ukraine Olena Zelenska, déclarant : « Le bilan de cette guerre sur la santé mentale et le bien-être des Ukrainiens est incommensurable. »

Zelenska était présente dans l’assistance, aux côtés du ministre ukrainien de la Défense Rustem Umerov et de la famille d’un volontaire canadien, Antony Ihnat, tué plus tôt ce mois-ci lors d’une attaque de missile russe en Ukraine.

Même si l’accent a été mis en grande partie sur l’agression russe, Trudeau s’en est également pris à la Chine dans ses remarques introductives, mentionnant la détention et la libération de deux citoyens canadiens : Michael Kovrig et Michael Spavor.

«Il y a des pays qui contournent ou enfreignent les règles», a déclaré Trudeau.

« En cette époque d’incertitude et de résurgence de la concurrence entre grandes puissances, ce sont les règles qui nous protégeront. Et il ne suffit pas qu’ils soient écrits quelque part. Nous devons les défendre, les défendre et vivre selon eux. L’histoire nous jugera sur la façon dont nous défendons les valeurs démocratiques.

Il a qualifié l’Ukraine de « pointe de la lance » dans ce combat.

Pour sa part, Zelensky a commencé son discours en reconnaissant un monument à Edmonton, en Alberta, qui rend hommage aux victimes de l’Holodomor, parfois appelé la famine ukrainienne de 1932.

Le Canada reconnaît l’Holodomor comme un génocide visant « à détruire systématiquement les aspirations du peuple ukrainien à une Ukraine libre et indépendante ».

Érigé en 1983, le mémorial d’Edmonton a été l’un des premiers à commémorer la famine, même si l’Ukraine restait sous domination soviétique.

« A cette époque, l’Ukraine n’avait pas encore de mémoriaux commémorant les victimes du génocide des Ukrainiens, car l’Ukraine était alors sous le contrôle de Moscou », a déclaré Zelenskyy.

Beaucoup de choses ont changé depuis, a ajouté le président ukrainien, mais pas la violence perpétrée par la Russie.

« Cette agression russe doit se terminer par notre victoire », a-t-il déclaré. « Pour que la Russie ne ramène jamais le génocide en Ukraine et n’essaie jamais de le faire. Moscou doit perdre une fois pour toutes.»