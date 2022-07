Le dirigeant ukrainien a déclaré qu’aider son pays devrait être plus important pour les Américains que les préoccupations nationales

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré au diffuseur britannique Piers Morgan que l’inflation et le coronavirus étaient “rien” par rapport à la lutte de l’Ukraine, et les Américains devraient soutenir l’aide à Kiev “jusqu’à ce que nous gagnions.”

Alors que les États-Unis sont aux prises avec un taux d’inflation élevé depuis 40 ans et des prix record de l’essence, plusieurs sondages désignent ces préoccupations économiques comme plus pressantes parmi les Américains que le conflit en Ukraine. En outre, près de cinq fois plus de personnes aux États-Unis blâment les politiques du président Joe Biden pour leur malheur que le président russe Vladimir Poutine, quels que soient les efforts de l’administration Biden pour qualifier la flambée du coût de la vie de “La hausse des prix de Poutine.”

S’adressant à Morgan dans une interview télévisée récemment enregistrée, Zelensky a rappelé aux Américains qui en ont assez du flux d’aide à l’Ukraine – plus de 56 milliards de dollars depuis février – que les deux pays sont “se battre pour des valeurs absolument communes.”

"La guerre en Ukraine est toujours la guerre contre ces valeurs qui sont professées aux États-Unis et en Europe", a-t-il dit à Morgan, selon un article du New York Post. "Nous donnons nos vies pour vos valeurs et la sécurité commune du monde."















“Donc, l’inflation n’est rien, Covid n’est rien”, il a continué. « Ces choses sont secondaires. Le plus important est de survivre et de préserver votre vie, votre famille et votre pays. Par conséquent, pour le moment, nous faisons ce travail, mais l’Occident doit nous aider.

Kiev a déclaré avoir besoin de 65 milliards de dollars d’aide étrangère cette année juste pour rester à flot, tandis que les conseillers de Zelensky ont demandé des dons d’armes de plus en plus massifs à l’Occident. Plus tôt ce mois-ci, le ministre ukrainien de la Défense, Alexey Reznikov, a déclaré que l’armée ukrainienne avait besoin d’au moins 100 systèmes d’artillerie de roquettes HIMARS fabriqués aux États-Unis – environ un tiers de l’ensemble du stock américain – pour mener une “une contre-offensive efficace” contre les forces russes.

Zelensky a déclaré à Morgan qu’il s’attendait à un soutien illimité de l’Occident, déclarant que “L’aide ne sera pas suffisante tant que la guerre ne sera pas terminée et tant que nous n’aurons pas gagné.”

Alors qu’une majorité de législateurs républicains ont voté avec leurs collègues démocrates en mai pour allouer 43 milliards de dollars d’aide militaire et économique à l’Ukraine, certains signes montrent que les conservateurs en ont assez de soutenir l’armée de Zelensky. L’ancien président Donald Trump a accusé Biden d’avoir entraîné les États-Unis dans “Troisième Guerre mondiale” tandis que l’expert conservateur Tucker Carlson a condamné son administration pour avoir soutenu un “corrompu” et “tyrannique” NOUS “État client.”

Malgré les appréhensions de la droite américaine, les États-Unis continueront probablement à financer l’armée ukrainienne. Aux côtés des dirigeants du G7, Biden s’est engagé le mois dernier à faire circuler l’argent et les armes “le temps qu’il faudra” tandis que le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré la semaine dernière que, quel que soit le faible soutien public chez nous, il y a un “réservoir” de “soutien profond et durable” à la Maison Blanche et au Congrès pour “pour reconstituer ces ressources si cela devenait nécessaire.”