Zelensky dit que l’Ukraine est prête à lancer une contre-offensive

L’Ukraine est prête à lancer sa contre-offensive tant attendue pour reprendre le territoire occupé par la Russie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans une interview publiée samedi.

« Nous croyons fermement que nous réussirons », a déclaré Zelensky au le journal Wall Street.

« Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Pour être honnête, cela peut aller de différentes manières, complètement différentes. Mais nous allons le faire et nous sommes prêts.

Kiev espère qu’une contre-offensive pour récupérer du territoire changera la dynamique de la guerre qui fait rage depuis que la Russie a envahi son petit voisin il y a 15 mois.

Plus de véhicules blindés sont attendus avant l’offensive

Zelensky a déclaré le mois dernier que l’Ukraine devait attendre l’arrivée de plus de véhicules blindés occidentaux avant de lancer la contre-offensive.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assiste à une conférence de presse lors d’une réunion de la Communauté politique européenne au château de Mimi à Bulboaca, en Moldavie, le 1er juin 2023. (Crédit : VLADISLAV CULIOMZA / REUTERS)

Il a déployé des efforts diplomatiques pour maintenir le soutien occidental, cherchant davantage d’aide militaire et d’armes, ce qui est essentiel pour que l’Ukraine réussisse dans ses plans.

La Russie détient des pans entiers du territoire ukrainien à l’est, au sud et au sud-est.

Une longue période de temps sec dans certaines parties de l’Ukraine a fait prévoir que la contre-offensive pourrait être imminente. Au cours des dernières semaines, l’Ukraine a multiplié les frappes contre les dépôts de munitions et les routes logistiques russes.

Samedi, l’armée ukrainienne a déclaré dans un rapport quotidien que Mariinka, dans la région de Donetsk à l’est, était au centre des combats. Les forces ukrainiennes ont repoussé les 14 attaques des troupes russes là-bas, selon le rapport.

Les récentes attaques russes visent à stopper la contre-attaque

Les plans de l’Ukraine pour une contre-offensive contre l’occupation russe restent sur la bonne voie, a déclaré samedi son vice-ministre de la Défense à Reuters, malgré une vague « sans précédent » d’attaques de missiles et de drones à travers le pays ces dernières semaines.

Volodymyr V. Havrylov a déclaré qu’en plus des frappes de missiles de croisière, l’Ukraine avait été confrontée à des volées répétées de missiles balistiques en mai, en particulier dans les centres urbains, dont la capitale, Kiev.

« Leur objectif principal est d’arrêter notre contre-offensive et de cibler les centres de décision », a-t-il déclaré en marge de la plus importante conférence sur la sécurité en Asie, le Shangri-La Dialogue à Singapour.

Havrylov, qui a rejoint des responsables de la défense et de l’armée du monde entier lors de la réunion de Singapour, a déclaré que l’Ukraine s’attend à ce que les alliés de l’OTAN fournissent une feuille de route détaillée pour l’adhésion lors du sommet du pacte de défense à Vilnius, en Lituanie, le mois prochain.

« Nous voulons voir un ensemble clair… de mesures à prendre par les deux parties », a-t-il déclaré. « Pas seulement une indication que la porte est ouverte. »

Il a ajouté que l’Ukraine s’attendait également à ce que des garanties de sécurité soient fournies alors que le pays se trouve dans une « période de transition » sur la voie de l’adhésion.

Il a rejeté une proposition du ministre indonésien de la Défense lors des réunions de Singapour d’établir une zone démilitarisée pour mettre fin aux combats en Ukraine, déclarant : « Nous n’allons négocier aucun accord lié à la perte de notre territoire, y compris la Crimée ».

Havrylov a qualifié l’utilisation massive de missiles balistiques par la Russie en mai de « dernier recours stratégique » et a noté que les systèmes de défense aérienne de son pays avaient été « efficaces à plus de 90% » contre les attaques.

Pour la Russie, « ce fut une énorme surprise de constater que l’efficacité de (leurs missiles balistiques) était presque nulle contre les systèmes modernes de défense aérienne, que nous avons reçus de nos partenaires », a-t-il déclaré.

Les États-Unis et l’Allemagne ont fourni à l’Ukraine des batteries de missiles Patriot avancées cette année. L’Ukraine avait déjà reçu des systèmes avancés à plus courte portée tels que NASAMS et IRIS-T de partenaires occidentaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré samedi que son pays était prêt à lancer une contre-offensive très attendue. Havrylov a déclaré que les barrages de missiles n’avaient pas affecté le timing.

« Rien ne peut arrêter nos efforts, notre désir et notre confiance que nous gagnerons cette guerre », a-t-il déclaré. L’Ukraine va « lancer la contre-offensive, avec l’ambition de libérer nos territoires cette année », a-t-il ajouté.