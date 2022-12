Zelensky dit que la Russie tue pour le “plaisir” après l’attaque des rues de Kherson la veille de Noël, 10 morts

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie “tue pour le plaisir”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il pensait que le président russe Vladimir Poutine “tuait pour le plaisir” après que des bombardements ont tué au moins 10 personnes dans la ville capturée de Kherson samedi.

Zelensky avait précédemment averti qu'”avec l’approche des fêtes de fin d’année, les terroristes russes pourraient redevenir actifs” dans son discours de surveillance vendredi.

Les forces russes ont bombardé le centre de la ville samedi matin alors que les rues étaient animées, a déclaré Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président, selon le New York Times. Kherson est la seule capitale régionale ukrainienne capturée par la Russie depuis son invasion. La ville a été libérée par l’Ukraine le mois dernier mais a été récemment reprise par la Russie.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a qualifié le bombardement de “barbare” et a déclaré qu’il “n’est pas seulement un autre crime de guerre, mais aussi une vengeance contre ses habitants qui ont résisté à l’occupation et prouvé au monde entier que Kherson est l’Ukraine”.

“L’Ukraine sera en mesure d’empêcher de telles tragédies si elle dispose de plus de moyens de contre-batterie, de plus d’artillerie et de plus de munitions à longue portée”, a écrit Reznikov sur Twitter. “Ainsi, les meurtriers russes seront punis et chassés d’Ukraine.”

Zelensky a publié des photos de l’attaque sur son compte Telegram contenant des corps ensanglantés où il a déclaré que l’attaque avait été menée pour le “plaisir”, a rapporté le Times.

“Le matin, le samedi, la veille de Noël, dans la partie centrale de la ville”, a écrit Zelensky. “Ce ne sont pas des installations militaires. Ce n’est pas une guerre selon les règles définies. C’est de la terreur, c’est tuer pour l’intimidation et le plaisir.”