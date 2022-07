Zelensky dit que la Russie mène une “guerre du gaz” contre l’Europe alors que Gazprom restreint encore les flux d’énergie

Une image composite d’une partie du gazoduc Nord Stream et du président russe Vladimir Poutine. Daniel Reinhardt/Picture Alliance via Getty Images

La Russie a menacé de restreindre davantage les flux de gaz naturel vers l’Europe.

Le président ukrainien a déclaré que la Russie menait une “guerre du gaz” contre l’Europe et se moquait de la façon dont les gens “souffraient”.

La Russie accuse les sanctions et les réparations des pipelines, mais les dirigeants européens disent qu’elle utilise l’énergie comme une arme.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé la Russie de mener une “guerre du gaz” contre l’Europe après que la Russie a déclaré qu’elle le ferait restreindre davantage l’approvisionnement en gaz du continent.

Zelensky a dit lundi que la Russie faisait tout ce qu’elle pouvait “pour rendre aussi difficile que possible la préparation de l’hiver pour les Européens”.

“C’est une guerre ouverte du gaz que la Russie mène contre une Europe unie – c’est exactement ainsi qu’il faut la percevoir. Et ils se fichent de ce qui arrivera aux gens, de la façon dont ils souffriront – de la faim due au blocage de ports ou du froid hivernal et de la pauvreté… Ou de l’occupation. Ce ne sont que différentes formes de terreur.”

Gazprom, la société énergétique publique russe, a déclaré qu’elle réduirait son approvisionnement vers l’Europe à partir de mercredi.

Il a déclaré qu’il réduirait les flux de gaz naturel via Nord Stream 1 à 20% de sa capacité, après avoir déjà réduit les expéditions à 40% de sa capacité typique. Les prix du gaz naturel ont bondi de 17 % après la menace de Gazprom.

La société a accusé les sanctions européennes de l’invasion de l’Ukraine et des travaux de réparation nécessaires, mais les dirigeants européens ont déclaré que la Russie utilisait l’approvisionnement énergétique comme une arme politique, Harry Robertson de l’initié a rapporté.

“Le chantage au gaz de l’Europe, qui ne fait qu’empirer chaque mois, est nécessaire à un État terroriste pour aggraver la vie de chaque Européen”, a déclaré Zelenskyy.

Il a ajouté que les pays européens devraient “riposter” avec plus de sanctions pour “limiter les revenus russes non seulement du gaz et du pétrole, mais aussi de toutes les exportations restantes”.

Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a déclaré à l’agence de presse DPA que le président russe Vladimir Poutine “tente d’affaiblir le grand soutien à l’Ukraine et de creuser un coin dans notre société”. l’Associated Press a rapporté.

“Pour ce faire, il attise l’incertitude et fait grimper les prix. Nous luttons contre cela par l’unité et une action concentrée.”

Le flux d’énergie de l’Allemagne vers la Russie a été aidé par le Canada retour une turbine qu’elle avait été envoyée en réparation en Allemagne pour le gazoduc Nord Stream 1.

Le Canada a renoncé à ses propres sanctions pour ce faire, dans un geste que Zelenskyy a qualifié d'”absolument inacceptable” lundi.

