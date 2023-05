Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Bakhmut n’était « pas occupée » par Moscou.

Le chef de l’armée russe Wagner et de l’armée régulière de Moscou a affirmé avoir entièrement capturé Bakhmut.

S’exprimant lors du sommet du G7 à Hiroshima, Zelensky a nié les affirmations de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que Bakhmut n’était « pas occupée » par Moscou, tandis que le chef du groupe de mercenaires russes Wagner a insisté sur le fait que ses combattants avaient pris le contrôle de la ville orientale « jusqu’au dernier centimètre ».

L’armée de Kiev a déclaré qu’elle s’accrochait à une petite partie de la ville et que ses troupes avançaient sur ses flancs.

Bakhmut, une ville minière de sel qui comptait autrefois 70 000 habitants, a été le théâtre de certains des combats les plus sanglants de l’offensive ukrainienne de Moscou qui dure depuis 15 mois.

Un jour plus tôt, Wagner et l’armée régulière de Moscou ont affirmé avoir entièrement capturé Bakhmut, le président russe Vladimir Poutine les félicitant pour la prétendue conquête.

Mais s’exprimant lors du sommet du G7 à Hiroshima, Zelensky a nié les affirmations de la Russie.

« Bakhmut n’est pas occupé par la Russie aujourd’hui », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Il ajouta:

Je ne peux pas partager avec vous les vues tactiques de nos militaires. La chose la plus difficile serait s’il y avait une erreur tactique à Bakhmut et que notre peuple était encerclé.

Assis à côté du président américain Joe Biden, Zelensky a suggéré que ce serait une victoire à la Pyrrhus pour Moscou.

« Il faut comprendre qu’il n’y a rien » là-bas à Bakhmut, a-t-il déclaré en marge du sommet au Japon.

Zelensky a comparé la « destruction totale absolue » de Bakhmut à la dévastation d’Hiroshima lorsque les États-Unis ont largué une bombe atomique sur la ville japonaise en 1945.

« Il n’y a absolument rien de vivant (là-bas). »

L’armée ukrainienne a déclaré dimanche qu’elle conservait une partie « insignifiante » de la ville et que des soldats avançaient depuis les limites extérieures de la ville.

« Nous continuons d’avancer sur les flancs dans la banlieue de Bakhmut », a déclaré Oleksandr Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes.

Wagner affirme qu’il n’y a plus de soldats ukrainiens

Mais Yevgeny Prigozhin, le chef de Wagner dont les combattants ont été le fer de lance de l’avancée de la Russie sur Bakhmut, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de troupes ukrainiennes là-bas.

« Il n’y a pas un seul soldat ukrainien à Bakhmut car nous avons cessé de faire des prisonniers », a-t-il déclaré dans un message sur Telegram.

« Il y a un grand nombre de cadavres de soldats ukrainiens. »

Prigozhin a déclaré que Zelensky ne disait pas la vérité ou « comme beaucoup de nos propres chefs militaires, ne sait tout simplement pas ce qui se passe sur le terrain, c’est une possibilité ».

Samedi, il avait annoncé que ses combattants avaient pris le contrôle total de Bakhmut.

Prigozhin a déclaré que Wagner remettrait le contrôle de la ville à l’armée russe d’ici le 25 mai.

Mais un porte-parole du Groupement des forces de l’Est de l’Ukraine, Sergiy Cherevatyj, a déclaré que les troupes ukrainiennes menaient des contre-attaques dans la ville et ses environs.

Les forces russes « essayent de prendre toute la ville sous leur contrôle. Nos unités tiennent la défense – plusieurs bâtiments et un certain nombre de fortifications dans la partie sud-ouest » de Bakhmut, a-t-il déclaré à la télévision nationale.

De violents affrontements se sont produits dans d’autres villes de l’Est, notamment Mariinka et Avdiivka dans la région de Donetsk, selon un rapport de l’état-major ukrainien, qui indique que les Russes ont mené quatre frappes de missiles et 45 frappes aériennes dimanche.

« Bakhmut et Mariinka restent à l’épicentre des hostilités », indique le rapport. « La bataille pour la ville de Bakhmut continue. »

La perte de Bakhmut serait extrêmement symbolique pour les Ukrainiens, qui avaient tenu bon pendant des mois – ignorant les conseils américains en coulisses pour se concentrer ailleurs.

Mais certains analystes ont déclaré que l’Ukraine avait infligé de lourdes pertes à la Russie à Bakhmut et l’avait forcée à engager d’importantes ressources, affaiblissant potentiellement ses défenses dans d’autres parties de la ligne de front.

La chute de Bakhmut permettrait à Moscou de remporter une victoire clé après une série de défaites humiliantes.

Elle précéderait également une contre-offensive majeure que Kiev prépare depuis des mois.

Zelensky lui-même a averti que la perte de la ville ouvrirait la voie aux troupes russes pour s’emparer d’une plus grande partie de la région du Donbass.

Félicitations de Poutine

L’armée russe a publié samedi un communiqué plusieurs heures après Prigozhin.

« La libération de la ville d’Artemovsk a été achevée », a-t-il déclaré, en utilisant le nom de l’ère soviétique de Bakhmut.

Le Kremlin a ensuite félicité Wagner et l’armée russe, qui ont été de plus en plus à couteaux tirés lors de l’offensive de Moscou.

« Vladimir Poutine a félicité les unités d’assaut de Wagner ainsi que tous les militaires des unités des forces armées russes qui leur ont fourni le soutien et la couverture de flanc nécessaires, à l’issue de l’opération de libération » de la ville, a rapporté l’agence de presse TASS citant un Kremlin. déclaration comme disant.

Les deux camps attendent maintenant la contre-offensive ukrainienne, mais Zelensky a déclaré récemment que son armée avait besoin de plus de temps avant de lancer l’assaut.