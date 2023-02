Zelensky dit aux législateurs européens que l’Europe est la “maison” de l’Ukraine, dans un discours émouvant

CNN

—



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel sincère aux législateurs à Bruxelles jeudi pour permettre à son pays de faire partie de l’Union européenne, insistant sur le fait que l’Europe est la “maison” de l’Ukraine.

Lors d’un discours au Parlement européen, Zelensky a déclaré que son pays et l’UE partageaient les mêmes valeurs, et que le “standard de vie européen” et les “règles de vie européennes” sont “lorsque la loi règne”.

« C’est notre Europe, ce sont nos règles, c’est notre mode de vie. Et pour l’Ukraine, c’est un chemin vers la maison, un chemin vers sa patrie », a déclaré Zelensky, faisant référence à l’objectif de l’Ukraine d’adhérer à l’Union européenne.

« Je suis ici pour défendre le chemin du retour de notre peuple », a-t-il ajouté.

Le message émotionnel de Zelensky a été conçu pour tenter de se connecter avec les parlementaires européens alors qu’il continue de faire pression pour que l’Ukraine rejoigne le bloc.

Il a souligné que l’Ukraine partage des valeurs avec l’Europe, plutôt qu’avec la Russie, qui, selon lui, essaie de ramener son pays dans le temps.

Le président a averti les législateurs européens que la Russie voulait ramener l’Europe à la xénophobie des années 1930 et 1940. “La réponse pour nous à cela est non”, a-t-il déclaré. « Nous nous défendons. Nous devons nous défendre.

Zelensky a remercié tous les pays qui ont fourni des armes et une assistance militaire à l’Ukraine, tout en soulignant que son pays a toujours besoin de chars modernes, de missiles à longue portée et d’avions de chasse modernes pour protéger sa sécurité, qui, selon lui, est aussi la sécurité de l’Europe.

“Nous avons besoin de canons d’artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée et d’avions de combat modernes”, a déclaré Zelensky. “Nous devons renforcer la dynamique de notre coopération” et agir “plus vite que l’agresseur”, a-t-il ajouté.

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a présenté Zelensky avant son discours, en lui disant : « L’Ukraine, c’est l’Europe et l’avenir de votre nation est dans l’Union européenne.

«Nous avons votre dos. La liberté prévaudra.

Zelensky a effectué un voyage “secret” à Bruxelles jeudi, un jour après avoir effectué une visite surprise à Londres et à Paris dans le cadre d’une tournée diplomatique inopinée dans les capitales européennes visant à persuader l’Occident d’envoyer plus d’armes et de soutien militaire pour contrer une crise attendue. Offensive de printemps russe.

L’appel renouvelé de Zelensky à rejoindre l’UE intervient après que l’Ukraine est officiellement devenue un État candidat à l’UE l’année dernière. Il faudra probablement encore des années avant que Kyiv puisse entamer des pourparlers d’adhésion pour rejoindre le bloc.

Lors de son voyage à Bruxelles, Zelensky devait renouveler ses appels aux dirigeants européens pour qu’ils fournissent à l’Ukraine des avions de combat Typhoon et F-16.

Mercredi soir, le dirigeant ukrainien a été reçu à Paris par le président français Emmanuel Macron aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz.

Macron a décerné au président ukrainien en visite la plus haute distinction française, la Grand-Croix de la Légion d’honneur.

Plus tôt, Macron avait déclaré à Zelensky que la France était “déterminée” à aider l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. “Nous sommes aux côtés de l’Ukraine, déterminés à l’aider à remporter la victoire”, a déclaré Macron. “L’Ukraine peut compter sur la France et ses alliés pour gagner la guerre, la Russie ne doit pas et ne gagnera pas la guerre.”

Les dirigeants européens ont été clairs dans leur soutien à la défense de l’Ukraine face à l’agression russe, plusieurs pays dont l’Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas ayant récemment donné leur feu vert pour fournir à Kyiv des chars de combat lourds.

Scholz a insisté en juin dernier sur le fait que l’Ukraine « appartient à la famille européenne ».

“Mes collègues et moi sommes venus ici à Kyiv aujourd’hui avec un message clair : l’Ukraine appartient à la famille européenne”, a déclaré Scholz lors d’une conférence de presse conjointe à Kyiv avec Zelensky.

Plus tôt mercredi, Zelensky s’est adressé au parlement britannique lors d’une visite surprise à Londres, remerciant la Grande-Bretagne au nom des “héros de guerre” de son pays.

Zelensky a exprimé sa gratitude aux parlementaires britanniques pour leur soutien à l’Ukraine lors de son discours à Westminster Hall. “Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre courage”, a-t-il déclaré. “Merci beaucoup. De la part de nous tous.

“Londres est aux côtés de Kyiv depuis le premier jour”, a-t-il déclaré aux législateurs. « Depuis les premières secondes et minutes de la guerre à grande échelle. Grande-Bretagne, vous avez tendu la main alors que le monde n’avait pas encore compris comment réagir.

Il a ajouté : « Nous savons que la Russie va perdre. Nous savons que la victoire changera le monde, et ce sera un changement dont le monde avait besoin. Le Royaume-Uni marche avec nous vers la victoire la plus importante de notre vie. La victoire sur l’idée même de guerre.

“Après notre victoire, tout agresseur, peu importe, grand ou petit, saura ce qui l’attend s’il attaque l’ordre international.”