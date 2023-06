Zelensky discute du sommet de la paix avec Scholz — RT World News

Le président ukrainien a remercié la chancelière allemande pour son soutien à la « formule de paix » de Kiev

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré que sa récente rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz comprenait des discussions sur la préparation d’un « Sommet mondial de la paix.”

Plus tôt cette semaine, les médias ont rapporté que Kiev et ses bailleurs de fonds occidentaux prévoyaient de convoquer une réunion mondiale centrée sur le « formule de paix,» qui a déjà été rejetée par Moscou.

Selon un communiqué publié par le bureau de Zelensky, le président a rencontré jeudi le dirigeant allemand en marge du sommet de la Communauté politique européenne à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Il a remercié Scholz pour «soutenir la formule de paix ukrainienne» et pour son «prêt à se joindre à sa mise en œuvre.« Les deux dirigeants aussi »discuté des préparatifs conjoints du Sommet mondial pour la paix et de l’implication du plus large éventail possible de participants,», notait le communiqué.

Le président ukrainien a exhorté Berlin à maintenir l’aide militaire à destination de Kiev, en particulier les systèmes de défense aérienne, citant le «escalade de la terreur russe contre l’Ukraine.”















Mercredi, le Wall Street Journal a rapporté que le président français Emmanuel Macron avait proposé d’accueillir le sommet à Paris, le Danemark et la Suède se proposant également comme hôtes potentiels.

Des responsables européens auraient adressé des invitations au Brésil, à l’Inde, à la Chine et à plusieurs autres pays non occidentaux, la Russie étant manifestement absente de la liste.

Publiée à la fin de l’année dernière, la formule de paix de l’Ukraine exige que Moscou retire ses forces de tous les territoires à l’intérieur des frontières de l’Ukraine établies en 1991, y compris la Crimée. De plus, le plan prévoit que la Russie paiera des réparations pour les dommages causés et remettra des fonctionnaires accusés par l’Ukraine de crimes de guerre à des tribunaux internationaux.

Moscou a rejeté sans équivoque cette formule, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov décrivant ses termes comme essentiellement le «capitulation de la Russie.”

S’exprimant vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a noté que rien n’indique que le dialogue avec l’Ukraine sera possible de si tôt. Il a expliqué que les propositions présentées par les nations européennes n’ont jusqu’à présent pas répondu aux préoccupations de Moscou en matière de sécurité, qui sont une priorité pour la Russie.

Plus tôt cette semaine, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a exprimé son scepticisme quant à la perspective que la Russie s’engage dans des pourparlers de paix avec l’Ukraine dans un proche avenir.

Le diplomate a fait valoir que Moscou semble déterminé à remporter une victoire militaire sur son voisin et que les combats devraient se poursuivre tout au long de l’été.

Outre la propre formule de paix de l’Ukraine, plusieurs plans ont été suggérés par d’autres nations. La Chine a notamment publié sa propre feuille de route en 12 points à l’occasion du premier anniversaire du conflit fin février.

Bien que rejeté d’emblée par les États-Unis, ses alliés de l’OTAN et l’Ukraine, le plan a été accueilli favorablement par plusieurs autres pays, dont le Brésil et la Russie.