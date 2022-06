Zelensky devrait demander plus de soutien dans son discours aux dirigeants du G7

La guerre en cours en Ukraine passera d’un conflit lointain à quelque chose de plus tangible pour les dirigeants des sept démocraties les plus riches du monde lundi avec un discours du président du pays assiégé.

Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il allait dire aux dirigeants du G7 que malgré leurs efforts pour armer son pays et isoler le régime du président russe Vladimir Poutine, il reste encore beaucoup à faire – et vite.

Même si les alliés ont agi rapidement pour imposer une série de sanctions sans précédent, l’économie russe s’est montrée résiliente, principalement parce que des pays – dont l’Inde – se sont mobilisés pour acheter du pétrole à prix réduit à Moscou.

“Cela confirme que les ensembles de sanctions contre la Russie ne suffisent pas, que l’Ukraine a besoin de plus d’assistance armée et que les systèmes de défense aérienne – les systèmes modernes dont disposent nos partenaires – ne devraient pas se trouver dans des zones d’entraînement ou des installations de stockage, mais en Ukraine, où ils sont maintenant nécessaire », a déclaré Zelensky dans un discours adressé à son peuple dimanche.

L’une des personnes qui écouteront son discours en marge du G7 lundi sera le Premier ministre indien Narendra Modi, l’un des dirigeants mondiaux qui n’a pas parlé avec force de l’invasion.

Les armes modernes, a déclaré Zelensky, sont nécessaires en Ukraine plus que partout ailleurs dans le monde.

L’Ukraine a pris livraison d’une poignée d’artillerie basée sur des fusées des États-Unis et de la Grande-Bretagne, avec des promesses de systèmes supplémentaires de l’Allemagne.

Il a déployé des obusiers tractés de 155 millimètres des États-Unis, du Canada et d’autres alliés, mais les responsables ukrainiens de la défense et certains du bureau de Zelensky demandent des systèmes plus nombreux et meilleurs, dont 500 chars.

Trudeau, Zelensky ont pris la parole dimanche

Le Premier ministre Justin Trudeau a tenu ce qui a été décrit comme un appel impromptu avec Zelensky dimanche, avant le discours du dirigeant ukrainien, où ils ont parlé de “l’intensification de la pression sur la Russie”, selon une lecture de l’appel fournie par de hauts responsables.

Trudeau a informé Zelensky du type de discussions qui ont eu lieu au Sommet du Commonwealth à la fin de la semaine dernière, où le Canada et la Grande-Bretagne ont tenté de convaincre les membres réticents de l’organisation, principalement d’anciennes colonies britanniques, de soutenir plus fermement l’Ukraine et de condamner la Russie.

Le communiqué final du Commonwealth ne contenait pas une dénonciation à pleine gorge de l’invasion de Moscou, bien qu’il ait “noté” la résolution des Nations Unies de mars qui a pris la Russie à partie.

Zelensky a également tweeté à propos de l’appel téléphonique et a déclaré que les deux hommes avaient parlé de la poursuite de la coopération militaire.

REGARDER | Le G7 se réunit en Allemagne dans le but d’aider l’Ukraine : Les dirigeants du G7 se concentrent sur l’aide à l’Ukraine et la punition contre la Russie L’aide à l’Ukraine était un sujet majeur de la réunion du G7 en Allemagne, les dirigeants s’étant engagés à apporter un soutien financier. Le groupe a également discuté de la manière de punir la Russie pour l’invasion sans endommager davantage les autres économies.

La guerre en Ukraine a consommé beaucoup d’oxygène politique et de temps pour les dirigeants du G7, qui ont parfois semblé avoir du mal à mettre d’autres initiatives sous les projecteurs.

Les États-Unis ont lancé dimanche ce qu’on appelle le Partenariat pour les infrastructures mondiales, un programme de plusieurs milliards de dollars destiné à aider les pays à faible revenu à construire des routes, des ponts et des aéroports pour améliorer leurs économies. Il est censé être un rival de la soi-disant initiative chinoise “la ceinture et la route”.

Les investissements colossaux dans les infrastructures de Pékin sont considérés par ses partisans comme ayant la possibilité d’inaugurer une nouvelle ère de commerce et de croissance pour les économies d’Asie et d’ailleurs. Mais les sceptiques pensent que la Chine tend un piège de la dette aux gouvernements emprunteurs.

Les dirigeants du G7 posent pour une photo dimanche. De gauche à droite : le Premier ministre italien Mario Draghi ; le premier ministre canadien Justin Trudeau ; le président français Emmanuel Macron ; le chancelier allemand Olaf Scholz ; le président américain Joe Biden ; le Premier ministre britannique Boris Johnson ; et le Premier ministre japonais Fumio Kishida. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

“Laissez les communautés du monde entier se voir et voir par elles-mêmes les avantages concrets du partenariat avec les démocraties”, a déclaré le président américain Joe Biden après avoir annoncé le plan.

“Parce que lorsque les démocraties démontrent ce que nous pouvons faire, tout ce que nous avons à offrir, je ne doute pas que nous gagnerons la compétition à chaque fois