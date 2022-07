Zelensky dénonce le Canada au sujet d’une turbine à gaz à destination de la Russie — RT World News

Les exemptions de sanctions ne feront qu’enhardir Moscou, selon le président ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait valoir que la décision du Canada de restituer une turbine nécessaire pour un gazoduc transportant du gaz russe vers l’Allemagne sera considérée comme “la faiblesse” par Moscou.

Zelensky a déclaré que le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait convoqué un émissaire canadien au cours de la « absolument inacceptable » décision d’autoriser le retour d’une turbine réparée en Allemagne. La turbine est nécessaire au fonctionnement de Nord Stream, un gazoduc de la mer Baltique qui achemine du gaz de la Russie vers l’Allemagne.

“La décision sur l’exemption des sanctions ne sera considérée à Moscou que comme un signe de faiblesse”, Zelensky a fait valoir dans une adresse vidéo publiée mardi.

« Si un pays terroriste peut obtenir une telle exemption des sanctions, quelles exemptions voudra-t-il demain ou après-demain ? C’est une affaire très dangereuse.”

“Maintenant, il ne fait aucun doute que la Russie essaiera non seulement de limiter autant que possible, mais de fermer complètement l’approvisionnement en gaz de l’Europe au moment le plus aigu. C’est ce à quoi nous devons nous préparer », dit Zelenski.

La turbine avait été bloquée au Canada en raison des sanctions imposées à Moscou en réponse à sa campagne militaire en Ukraine. Le géant gazier russe Gazprom a déclaré le mois dernier qu’il avait été contraint de réduire le débit à travers le Nord Stream parce que la turbine n’avait pas été rendue à temps. La société a ensuite suspendu complètement le flux pendant 10 jours à compter de lundi, invoquant une maintenance planifiée.















Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a fait valoir à l’époque que la décision de Gazprom de réduire le débit via le Nord Stream était politiquement motivée. Dans le même temps, il a également exhorté le Canada à laisser la turbine être expédiée en Allemagne.

“Des sanctions fortes signifient qu’il doit blesser et nuire à la Russie et [Russian President Vladimir] Poutine plus que notre économie », Habeck a déclaré à Bloomberg la semaine dernière. “Par conséquent, je demande de comprendre que nous devons retirer cette excuse de la turbine à Poutine.”

Lundi, Ottawa a donné son feu vert au retour de la turbine. “Le Canada accordera un permis limité dans le temps et révocable à Siemens Canada pour permettre le retour des turbines Nord Stream 1 réparées en Allemagne”, a déclaré le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

Le Département d’État américain a soutenu cette décision, affirmant que, « À court terme, la turbine permettra à l’Allemagne et à d’autres pays européens de reconstituer leurs réserves de gaz, d’accroître leur sécurité et leur résilience énergétiques et de contrer les efforts de la Russie pour militariser l’énergie.