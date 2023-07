Zelensky demande que Mikheil Saakashvili emprisonné soit envoyé en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exige que l’ancien président pro-occidental de Géorgie, Mikheil Saakashvili – qui est en prison pour abus de pouvoir qu’il nie – soit envoyé en Ukraine pour des soins médicaux d’urgence. Zelensky a affirmé sans preuve que Moscou, via le gouvernement géorgien – où Saakashvili a été président jusqu’en 2013 – était en train de « tuer » l’ancien dirigeant après la diffusion d’une vidéo le montrant émacié cette semaine. Moscou n’a pas commenté les récentes allégations, mais a précédemment rejeté toute implication avec Saakashvili comme « le théâtre de l’absurde ».

Saakashvili, dans une tribune publiée dans Politico en avril, a déclaré qu’il était maintenant « mourant » et qu’il avait été « systématiquement torturé, physiquement et psychologiquement, et qu’il existe actuellement des preuves d’empoisonnement aux métaux lourds dans mon corps. Je souffre maintenant d’un éventail ahurissant de plus de 20 maladies graves, qui se sont toutes développées pendant le confinement. Se qualifiant de prisonnier politique, il a obliquement blâmé le président russe Vladimir Poutine pour sa « situation actuelle » sans donner de détails.

On ne sait pas pourquoi Zelensky, qui demande depuis longtemps le transfert de Saakashvili – un citoyen ukrainien – intensifie maintenant ses accusations. Tbilissi a déclaré que Saakashvili recevait des soins médicaux et n’était pas un prisonnier politique.

La Géorgie, un ancien État soviétique, a parcouru une ligne fine depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Son parti au pouvoir, le Rêve géorgien, entretient des liens étroits avec Moscou et a refusé d’imposer des sanctions économiques au Kremlin, mais son peuple a protesté en solidarité avec l’Ukraine et contre ce que beaucoup disent être l’autoritarisme croissant dans leur pays. Voici ce qu’il faut savoir.

Qui est Mikheil Saakachvili ?

Saakashvili, 55 ans, a été président de la Géorgie de 2004 à 2013. Il porté au pouvoir par la révolution des roses, un mouvement pro-démocratique qui a renversé le président. Saakashvili a ensuite été élu au pouvoir avec 96% des voix en 2004. Éduqué aux États-Unis, Saakashvili a gagné de l’influence à Washington et en Occident alors qu’il était au pouvoir et aspirait à ce que l’ancienne nation soviétique rejoigne l’Union européenne et l’OTAN.

Au bureau, lui et Poutine avaient largement signalé une animosité personnelle après une brève et désastreuse guerre avec la Russie en 2008, au cours de laquelle Tbilissi avait perdu le contrôle de sa région d’Ossétie du Sud. La prise de contrôle de la Russie n’a été légalement reconnue que par quelques autres pays.

Après avoir purgé deux mandats, Saakashvili a déménagé à l’étranger en 2013, dans un exil volontaire aux États-Unis et en Europe au cours duquel il a été traqué par des allégations de corruption et des mandats d’arrêt contre lui. Il est devenu citoyen ukrainien en 2o15, renonçant à sa nationalité géorgienne, qui à l’époque n’autorisait pas la double nationalité. Il a brièvement servi comme gouverneur de la région sud d’Odessa, à une époque où de nombreux Géorgiens étaient favorables aux mouvements pro-démocratie en Ukraine, avant de démissionner.

Il a été déchu de cette nationalité en 2017 par l’ancien président ukrainien Petro Porochenko dans le cadre d’une querelle politique et expulsé vers la Pologne. Zelensky, le successeur de Porochenko, l’a restauré en 2019 et l’a nommé à la tête d’un conseil consultatif luttant contre le pouvoir des oligarques en Ukraine, comme l’avait précédemment rapporté le Washington Post.

Pourquoi Saakachvili est-il en prison ?

Saakashvili a été condamné en 2018 par contumace à une peine de six ans de prison pour abus de pouvoir pendant son mandat. Il nie les accusations, qui, selon lui, sont politiquement motivées. Il a été arrêté après retour en Géorgie pour soutenir les élections locales d’octobre 2021, mettant fin à son exil de huit ans. Human Rights Watch affirme que le procès s’est déroulé en dehors des normes juridiques internationales.

En février, le Parlement européen a approuvé une résolution 577-33 appelant Tbilissi à libérer Saakashvili, notant que sa « santé a continué de se détériorer » et qu’il avait « perdu une quantité substantielle de poids ». Il a ajouté que « l’incapacité persistante à améliorer la situation » de Saakashvili représentait un « coup » porté à la réputation internationale de la Géorgie et « entraverait ses perspectives de candidature à l’Union européenne ».

L’ex-président géorgien cherche un retour politique. Mais il le fait depuis son exil en Ukraine.

Qu’est-il arrivé à Saakachvili en prison ?

La résolution notait que l’ancien président avait entamé des grèves de la faim en prison, mais que certains de ses symptômes médicaux étaient « compatibles avec un empoisonnement aux métaux lourds pendant sa détention, contribuant à sa santé en déclin rapide ».

Saakashvili a comparu devant le tribunal via conférence vidéo Lundi où il a soulevé sa chemise pour révéler un torse décharné à la caméra.

Malgré son apparence changée, il a dit qu’il se sentait « spirituellement en forme » et un déclaration sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux ont déclaré plus tard qu’il voulait vivre « pour regarder et participer à l’effondrement éventuel de l’Empire russe ».

En février, Amnesty International et Human Rights Watch ont accusé le gouvernement géorgien de refuser à l’ancien président « des soins médicaux adéquats, l’exposant à un grave risque de mort », dans un communiqué conjoint. Ils ont déclaré que deux équipes médicales indépendantes avaient conclu que Saakashvili « avait développé un certain nombre de problèmes de santé potentiellement mortels pendant sa détention » et avait perdu plus de 110 livres en prison.

Qu’a dit Zelensky à propos de Saakachvili ?

Suite à la vidéo du tribunal, Zelensky a demandé que Saakashvili soit immédiatement transféré à Kiev. Dans une allocution publique nocturne lundi, il a blâmé le Kremlin pour ce qu’il a appelé « l’exécution démonstrative » de Saakashvili.

« Le monde a une fois de plus vu comment le Kremlin – malheureusement aux mains du gouvernement géorgien actuel – tue le citoyen ukrainien Mykhailo Saakashvili », a déclaré Zelensky, en utilisant une orthographe alternative. « La vie humaine est la valeur la plus élevée, et nous ne pouvons pas permettre que Mykhailo soit simplement tué. »

Zelensky a appelé les gouvernements européens à «sauver cet homme» et à Tbilissi de le transférer à Kiev pour «le traitement et les soins nécessaires».

Un célèbre écrivain de guerre ukrainien tué dans une frappe russe contre un restaurant

Zelensky a également déclaré qu’il avait demandé au ministre ukrainien des Affaires étrangères de convoquer mardi l’ambassadeur de Géorgie en Ukraine « pour exprimer notre protestation ». Il lui donnerait également 48 heures pour quitter l’Ukraine afin de « tenir des consultations avec sa capitale » sur la question.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré sur Telegram que l’ambassadeur géorgien convoqué ferait face à une «conversation difficile», car il a également appelé au retour de Saakashvili.

L’ancien ambassadeur américain en Russie, Michael McFaul, a appelé à la libération de Saakashvili pour des raisons de santé et à l’administration Biden pour qu’elle exerce davantage de pression sur Tbilissi.

Les ministères des Affaires étrangères de la Géorgie et de la Russie n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de The Post. Les autorités géorgiennes ont précédemment déclaré à des groupes de défense des droits que la santé de Saakashvili s’était détériorée à la suite de « l’automutilation » causée par plusieurs grèves de la faim et ont déclaré qu’il recevait des soins médicaux adéquats.

Alors que la guerre approche de la Crimée, les occupants russes tentent d’attirer les touristes

Inna Lazareva a contribué à ce rapport.

Offrez cet article Article cadeau