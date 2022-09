Zelensky demande aux États membres de l’ONU de priver la Russie de son droit de veto au Conseil de sécurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mercredi les dirigeants mondiaux à priver la Russie de son droit de vote dans les institutions internationales et de son veto au Conseil de sécurité de l’ONU, affirmant que les agresseurs doivent être punis et isolés.

Zelenskyy a commencé son discours très attendu par vidéo à l’Assemblée générale des Nations Unies quelques heures après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de réservistes pour poursuivre sa guerre contre l’Ukraine.

Alors que Zelenskyy n’avait pas encore abordé le développement, il a déclaré qu'”un crime a été commis contre l’Ukraine, et nous exigeons une juste punition”, énonçant cinq conditions non négociables pour la paix entre les deux pays.

Celles-ci, a-t-il dit, devraient inclure l’interdiction à la Russie de voter dans les organes internationaux et d’exercer son veto au Conseil de sécurité.

“Tant que l’agresseur participe à la prise de décision dans les organisations internationales, il doit en être isolé”, a déclaré Zelenskyy.

Parmi les autres conditions qu’il a posées figuraient le rétablissement de la sécurité de l’Ukraine et des garanties sur l’intégrité et la sécurité territoriales.

Son discours a été ovationné pendant près d’une minute dans la salle de l’Assemblée générale.

La première dame ukrainienne Olena Zelenska, entourée de la délégation ukrainienne, écoute mercredi son mari s’adresser à l’Assemblée générale des Nations unies. (Julia Nikhinson/Associated Press)

La guerre domine la réunion de l’ONU

La Russie n’a pas encore eu son tour de parole lors du rassemblement. Poutine a déclaré qu’il avait envoyé ses forces armées en Ukraine en raison des risques pour la sécurité de son pays de ce qu’il considère comme un gouvernement hostile à Kyiv ; libérer les Russes vivant en Ukraine – en particulier dans la région orientale du Donbass – de ce qu’il considère comme l’oppression du gouvernement ukrainien ; et de restaurer ce qu’il considère comme les revendications territoriales historiques de la Russie sur le pays.

La guerre a dominé le rassemblement mondial, qui survient près de sept mois après que la Russie a lancé ce qui est devenu le plus grand conflit militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Reflétant les circonstances, Zelenskyy n’était pas à l’auguste tribune où d’autres présidents, premiers ministres et monarques prennent la parole lors du rassemblement annuel le plus important de la diplomatie internationale. Au lieu de cela, il a obtenu une exception pour parler par vidéo.

En tant que membre permanent de son entité la plus puissante, le Conseil de sécurité, la Russie a pu opposer son veto à une demande d’arrêt de son attaque contre l’Ukraine quelques jours après son début.

Mais cette décision a exaspéré un certain nombre d’autres pays et a conduit à une action ce printemps à l’Assemblée générale élargie, où les résolutions ne sont pas contraignantes mais il n’y a pas de veto.

L’assemblée a voté à une écrasante majorité en mars pour déplorer l’agression de la Russie contre l’Ukraine, appeler à un cessez-le-feu immédiat et au retrait de toutes les forces russes, et demander instamment la protection de millions de civils. Le mois suivant, les membres d’un nombre plus restreint mais toujours important de membres ont voté pour suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

La police anti-émeute arrête des manifestants lors d’une manifestation contre la mobilisation à Moscou mercredi. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle des réservistes pour tenter de prendre le contrôle de la guerre en Ukraine. (Alexander Zemlianichenko/Associated Press)

Poutine mobilise les réservistes

Le décret de Poutine mercredi sur la mobilisation partielle était clairsemé sur les détails. Les responsables ont déclaré que jusqu’à 300 000 réservistes pourraient être exploités.

C’est un effort apparent pour saisir l’élan après qu’une contre-offensive ukrainienne ce mois-ci ait repris des pans de territoire que les Russes avaient détenus. Mais le premier appel de ce type en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale ramène également les combats à la maison d’une nouvelle manière pour les Russes et risque d’attiser l’anxiété et l’antipathie intérieures envers la guerre.

Peu de temps après l’annonce de Poutine, les vols hors du pays se sont rapidement remplis alors que les gens se précipitaient pour réserver des billets aller simple et que les prix montaient en flèche. Des centaines de personnes ont été arrêtées lors de manifestations anti-guerre à travers le pays.

Un jour plus tôt, les parties sous contrôle russe de l’est et du sud de l’Ukraine ont annoncé des plans de référendums pour devenir des parties de la Russie. Les dirigeants ukrainiens et leurs alliés occidentaux considèrent les votes comme illégitimes.

Le discours de Zelenskyy était l’un des plus attendus lors d’un rassemblement qui s’est penché cette année sur la guerre dans son pays. Mais ce n’était pas la première fois que le président du premier mandat se retrouvait sous les projecteurs de l’ONU.

Lors de la réunion de l’Assemblée générale de l’année dernière, Zelenskyy a comparé de manière mémorable l’ONU à “un super-héros à la retraite qui a oublié depuis longtemps à quel point ils étaient géniaux” alors qu’il réitérait ses appels à l’action pour confronter la Russie à propos de son annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et de son soutien aux séparatistes.