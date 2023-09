Zelensky demande à Trump des détails sur le plan de paix en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé l’ancien président Donald Trump à partager les détails de « l’accord équitable » qu’il promet de négocier entre l’Ukraine et la Russie s’il est réélu à la Maison Blanche l’année prochaine.

Zelensky a rencontré Wolf Blitzer de CNN après son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York mardi, où le dirigeant ukrainien a averti que l’agression du président russe Vladimir Poutine contre Kiev pourrait se transformer en une « arme » contre le reste du monde si non contenu, rapporte Le New York Times. Le discours de Zelensky intervient alors que la guerre en Ukraine approche de ses 19 mois et à un moment crucial pour la contre-offensive de Kiev visant à récupérer le territoire occupé par Moscou.

Au cours de sa conversation avec Blitzer, Zelensky a été interrogé sur sa réaction aux commentaires de Trump sur NBC News dimanche, où l’ancien président s’est entretenu avec la modératrice Kristen Welker pour discuter d’un large éventail de sujets, dont la guerre en Ukraine. Trump a affirmé à Welker que s’il était président, il serait en mesure de mettre fin au conflit, en trouvant un « accord équitable pour toutes les personnes » impliquées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adresse mardi à la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Zelensky a appelé l’ancien président Donald Trump à divulguer les détails de son plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

« Tout d’abord, je ne vois aucun détail là-dedans », a déclaré Zelensky à CNN, selon une traduction de son entretien. « Bien sûr, nous avons encore un an avant les élections. S’il a des idées intelligentes, il pourrait bien sûr les partager avec nous. Nous avons évidemment besoin d’une position forte. »

« Il peut partager publiquement son idée maintenant, sans perdre de temps, sans perdre des gens, et dire : ‘Ma formule est d’arrêter la guerre, d’arrêter toute cette tragédie et d’arrêter l’agression russe' », a poursuivi Zelensky. « Et il a expliqué comment il voyait les choses, comment chasser la Russie de notre territoire. Sinon, il ne présente pas l’idée globale de paix. »

« Donc (si) l’idée est de savoir comment prendre une partie de notre territoire et la donner à Poutine, ce n’est pas la formule de paix », a ajouté le dirigeant ukrainien.

Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en « 24 heures » et jure que Poutine n’aurait jamais lancé une invasion à grande échelle si Trump était toujours au pouvoir. Welker a demandé à l’ancien président lors de leur entretien s’il permettrait à Poutine de conserver le territoire ukrainien qu’il a illégalement annexé afin de mettre fin aux combats entre les deux parties. Trump a nié que cela fasse partie de son plan.

Lorsqu’on lui a demandé si un accord équitable signifierait également « une victoire pour Poutine », Trump a répondu que c’était quelque chose « qui aurait pu être négocié ».

« Parce qu’il y avait certaines régions, la Crimée et d’autres parties du pays, que beaucoup de gens s’attendaient à ce que cela se produise », a déclaré Trump à Welker. « Vous auriez pu conclure un accord. Ils auraient donc pu conclure un accord dans lequel il y aurait actuellement moins de territoire que celui déjà pris par la Russie, pour être honnête.

Trump a également déclaré à Welker qu’en ce qui concerne le choix d’un camp dans la guerre, « je suis du côté des gens qui cessent d’être tués ».

Zelensky a juré que la guerre ne pourrait pas prendre fin à moins que la péninsule de Crimée, annexée par Poutine en 2014, ne soit remise sous le contrôle de Kiev. Aucun des deux pays n’a indiqué qu’il était prêt à discuter d’un traité de paix dans un avenir proche, et Poutine a récemment laissé entendre qu’il était prêt pour une longue guerre en Ukraine.

