Zelensky déclare que le prix plafond fixé pour le pétrole russe est trop élevé

“La logique est évidente : si la limite de prix du pétrole russe est de 60 dollars au lieu de, par exemple, 30 dollars, dont la Pologne et les pays baltes ont parlé, alors le budget russe recevra environ 100 milliards de dollars par an”, a déclaré M. Zelensky.

“Cet argent ira non seulement à la guerre et pas seulement au parrainage par la Russie d’autres régimes et organisations terroristes”, a-t-il poursuivi. “Cet argent sera également utilisé pour déstabiliser davantage précisément ces pays qui essaient maintenant d’éviter de grandes décisions.”

Dmitri S. Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré samedi que Moscou n’accepterait pas le plafonnement des prix du pétrole russe, selon l’agence de presse russe Tass.

Les États-Unis avaient mené la campagne en faveur d’un accord dans le sens de ce qui avait finalement été négocié. Après l’annonce de l’accord, la secrétaire au Trésor, Janet L. Yellen, a salué le plan. Cela a aidé “à atteindre notre objectif de restreindre la principale source de revenus de Poutine pour sa guerre illégale en Ukraine tout en préservant simultanément la stabilité de l’approvisionnement énergétique mondial”, a-t-elle déclaré, faisant référence au dirigeant russe, Vladimir V. Poutine.

Les sanctions occidentales n’ont jusqu’à présent pas réussi à affaiblir les exportations d’énergie de Moscou : la Russie est en passe de gagner plus cette année grâce aux ventes de pétrole qu’en 2021, soutenue par une flambée des prix mondiaux après le début de la guerre.