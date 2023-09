Zelensky critique l’ONU parce qu’elle n’en fait pas assez contre la Russie

Zelenskyy, vêtu de son uniforme militaire vert, a exhorté le Conseil de sécurité à suspendre le droit de veto de la Russie en tant que membre permanent de l’organe à la lumière des actions de la Russie pendant la guerre et a fustigé l’échec de l’ONU à défendre ses valeurs pendant la guerre.

«Les soldats ukrainiens font désormais, au prix de leur sang, ce que le Conseil de sécurité de l’ONU devrait faire en votant. Ils mettent fin à l’agression et respectent les principes de la Charte des Nations Unies », a déclaré Zelensky.

Le président ukrainien a également appelé l’organisme à préserver l’intégrité territoriale de son pays dans le cadre de tout processus de paix et l’a exhorté à envisager des réformes qui incluraient davantage les pays d’Afrique, des Amériques et du Pacifique et rendraient l’organisme « pleinement responsable devant les nations du le monde. »

Il a ajouté que « 547 jours d’agression russe à part entière signifient 547 raisons pour des changements dans cette salle ».

Le principal ennemi de Zelensky au cours de la session, qui se déroule cette semaine lors de la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU, devait être Lavrov, qui devait prendre la parole plus tard dans la journée et ne s’est pas immédiatement présenté à la réunion. Certains diplomates s’attendaient à un face-à-face, mais il est possible que les deux ne soient pas dans la salle en même temps.

Les réunions du Conseil de sécurité sont des affaires relativement calmes. Ils se transforment rarement en cris, mais les mots peuvent être tranchants, la tension épaisse et la procédure utilisée comme une arme.

Au début de la réunion de mercredi, l’ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, s’est demandé pourquoi Zelensky avait été autorisé à s’exprimer dès le début, prédisant que l’événement dans son ensemble serait un « spectacle ».

Le Premier ministre albanais Edi Rama, qui présidait la réunion parce que son pays est président du Conseil de sécurité ce mois-ci, a rétorqué à Nebenzia que la décision était dans les limites de la normale.

« Vous arrêtez la guerre et le président Zelensky ne prendra pas la parole », a déclaré Rama.

En 2022, la Russie a lancé son invasion à grande échelle alors qu’une réunion du Conseil de sécurité était en coursdébouchant sur des propos improvisés et sidérés de la part des ambassadeurs réunis.

Pourtant, comme la Russie – et son soutien, la Chine – sont tous deux membres permanents disposant d’un droit de veto, le Conseil de sécurité a été largement paralysé et incapable d’adopter des mesures liées à la guerre.

Une session spéciale du Conseil de sécurité s’est tenue l’année dernière lors de la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU, à laquelle ont participé les ministres des Affaires étrangères ukrainien et russe ainsi que Blinken.

Mais la présence de Zelensky cette année a fait monter les enjeux diplomatiques : c’est sa première apparition en personne à l’Assemblée générale depuis l’invasion de 2022. Parmi les dirigeants mondiaux qui se sont exprimés pour exprimer leur soutien à Kiev, citons le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le président suisse Alain Berset et le président ghanéen Nana Akufo-Addo.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a ouvert la session en dressant une liste exhaustive des actions russes qui ont nui à l’Ukraine et au monde, y compris ses efforts visant à bloquer les exportations de céréales ukrainiennes.

L’année dernière, Lavrov est rapidement entré et sorti de la réunion, affirmant sans fondement que l’Ukraine était un pays nazi qui menaçait le sien. Les responsables américains affirmaient alors que Lavrov paraissait faible et isolé.

Mardi, dans le discours d’un chef traditionnel devant l’Assemblée générale, Zelensky a exhorté les pays qui ont tenté de rester neutres à se ranger du côté de Kiev, avertissant qu’ils ne peuvent pas faire confiance à la Russie et à ses « accords louches ».

Zelensky doit se rendre à Washington cette semaine pour des réunions avec Biden, des membres du Congrès et d’autres.