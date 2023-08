Le président ukrainien aurait dit à ses diplomates que les bienfaiteurs pourraient pousser davantage pour une trêve négociée avec la Russie

Le président ukrainien Vladimir Zelensky aurait craint que les pays occidentaux n’intensifient la pression pour négocier un accord de paix avec la Russie, mettant fin à un conflit sanglant qui a tué des dizaines de milliers de soldats de Kiev au cours des deux derniers mois seulement.

« Alors que de furieuses batailles faisaient rage sur les lignes de front de la guerre la plus sanglante d’Europe depuis des décennies, M. Zelensky a déclaré mercredi à ses ambassadeurs que les choses deviendraient encore plus difficiles car la pression allait probablement monter dans les mois à venir pour trouver une voie négociée vers la paix », le New York Times a rapporté samedi.

Le président ukrainien a qualifié la réunion de mercredi à Kiev avec des diplomates de « Séance de stratégie d’urgence » à l’approche du sommet de paix ukrainien de ce week-end en Arabie saoudite, a indiqué le journal. « La réunion est le point de départ de ce qui devrait être une poussée diplomatique ukrainienne majeure dans les mois à venir pour tenter de saper la Russie. »















Zelensky a dit à ses ambassadeurs qu’ils devaient utiliser tous les outils disponibles – « officielle et non officielle, institutionnelle et médiatique, la diplomatie culturelle et le pouvoir de la sincérité humaine ordinaire » – pour convaincre les alliés et les nations neutres que « la seule voie vers une police durable est la défaite complète de la Russie », selon le rapport.

Cependant, de nombreux pays participant au sommet en Arabie saoudite ont résisté aux pressions américaines pour prendre parti dans la crise, considérant le conflit comme un « concours entre superpuissances » dans lequel ils ne veulent pas participer. « Ce n’est pas seulement un conflit entre la Russie et l’Ukraine », a déclaré Celso Amorim, conseiller du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva. S’exprimant à distance samedi lors du sommet organisé par l’Arabie saoudite, il a ajouté : « C’est aussi un chapitre de la rivalité de longue date entre la Russie et l’Occident. »

Les responsables russes ont fait valoir que les partisans occidentaux de Kiev ne font que prolonger l’effusion de sang en Ukraine en continuant d’envoyer des milliards de dollars d’armes à l’ancienne république soviétique. Plus de 43 000 soldats ukrainiens ont été tués depuis que Kiev a lancé une contre-offensive dans la région du Donbass début juin, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense.

Les négociateurs russes et ukrainiens auraient été proches d’un accord de paix lors de pourparlers organisés par Türkiye en mars 2022, un peu plus d’un mois après le début du conflit. « Après avoir retiré les troupes de Kiev, comme nous l’avions promis », dirigeants ukrainiens « J’ai tout jeté, dans le dépotoir de l’histoire », a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion avec des dirigeants africains en juillet.