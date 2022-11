Zelensky confirme les signaux de l’Ouest sur les pourparlers de paix

Le dirigeant ukrainien dit qu’il accepterait des négociations avec la Russie si elles se déroulent dans un “format public”

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a reconnu que les bailleurs de fonds étrangers de Kiev lui avaient parlé de la possibilité de pourparlers de paix avec Moscou.

“J’avais reçu des signaux de chefs d’État, qui disaient : ‘Nous pensons [Russian President Vladimir] Poutine veut des négociations directes. Et j’ai dit : ‘On va proposer un format public [for the talks] parce que la Russie mène une guerre publique contre l’Ukraine », Zelensky a déclaré aux journalistes mercredi.



« Je suis prêt à recommander un tel format. Je vais discuter avec mes collègues de la façon de le faire. dit-il, ajoutant qu’il ne veut pas avoir de “contact en coulisses” avec la Russie.

Des rapports récents indiquent que Washington a poussé en privé Kiev à abandonner son rejet intransigeant du processus de paix avec Moscou. La semaine dernière, le président des chefs d’état-major interarmées américains, le général Mark Milley, a suggéré qu’une victoire militaire ukrainienne pourrait être irréalisable et que l’hiver pourrait être l’occasion d’entamer des pourparlers avec la Russie.

Zelensky a également déclaré qu’il ne croyait pas que les États-Unis, qui ont été parmi les principaux soutiens de Kiev au milieu du conflit avec Moscou, discutaient des moyens de mettre fin aux combats dans le dos de l’Ukraine.



« Nous avons un accord selon lequel ils – les États-Unis – ne discuteront pas de l’Ukraine sans nous… Est-ce vraiment le cas ? Nous faisons confiance à nos partenaires », il a dit.

La déclaration fait suite à des entretiens entre le chef du Service russe de renseignement extérieur (SVR), Sergey Naryshkin, et le directeur de la CIA, William Burns, qui ont eu lieu à Türkiye plus tôt cette semaine. Le Kremlin et la Maison Blanche ont tous deux confirmé la réunion, la partie américaine affirmant qu’elle visait à maintenir les canaux de communication ouverts et qu’un règlement ukrainien n’était pas à l’ordre du jour.

Zelensky a envoyé des messages mitigés sur la possibilité de pourparlers de paix avec Moscou tout au long du conflit, signant même un décret en octobre qui l’empêchait officiellement de négocier avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Dans une allocution vidéo au G20 mardi, le dirigeant ukrainien a déclaré qu’il était “convaincu que le moment est venu où la guerre destructrice russe doit et peut être arrêtée.” Le conflit entre Moscou et Kiev devrait se terminer “équitablement” et sur la base de la Charte des Nations Unies, a insisté Zelensky, soulignant que l’Ukraine “ne devrait pas se voir proposer des compromis avec sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance” en échange de la paix. Il a également affirmé qu’il ne fallait pas faire confiance à Moscou, avertissant que la Russie pourrait utiliser la cessation des hostilités “pour accroître ses forces et lancer une nouvelle série de terreur et de déstabilisation mondiale.”

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a réagi au discours en déclarant que la Russie est prête à des pourparlers, contrairement à l’Ukraine, qui propose “Invariablement irréaliste et inadéquat” termes du dialogue. Selon Lavrov, le discours de Zelensky était plein de « une rhétorique militante, russophobe et agressive ».

Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a également déclaré que le discours du dirigeant ukrainien “confirme absolument” la réticence de Kiev à rechercher un règlement du conflit par la négociation.