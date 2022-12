Zelensky compare Poutine à Hitler insistant sur le fait que l’Ukraine a besoin de plus d’armes malgré un paquet de 45 milliards de dollars dans un discours entraînant du Congrès

VOLODYMYR Zelensky a comparé Poutine à Hitler tout en insistant sur le fait que l’Ukraine avait besoin de plus d’armes alors qu’il s’adressait au Congrès.

Le chef de guerre a été accueilli par une ovation debout alors qu’il a définitivement déclaré que l’Ukraine était “vivante et dynamique” malgré l’invasion de Poutine.

Zelensky a déclaré que c’était un “privilège” de parler aux Américains Crédit : Getty

Il a exhorté les législateurs américains à continuer d’aider à financer la lutte de l’Ukraine contre la Russie Crédit : nouvelles du ciel

Trois membres ont brandi un grand drapeau ukrainien pendant l’ovation Crédit : AFP

Dans un discours entraînant au Capitole, Zelensky a fait appel aux Américains en faisant référence à l’ancien président américain Franklin D. Roosevelt, qui a servi entre 1933 et 1945, et aux efforts pour libérer l’Europe de l’occupation nazie.

Il a déclaré : “Tout comme les braves soldats américains, qui ont donné leur vie et combattu les forces d’Hitler à Noël 1944, les braves soldats ukrainiens font de même ce Noël.”

Cherchant plus de soutien américain aux efforts de guerre de Kyiv, Zelensky a exhorté les législateurs à continuer à aider à financer la lutte contre la Russie.

Vêtu de treillis kaki, il a déclaré: “Votre argent n’est pas de la charité, c’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable.”

Le comédien devenu président a cependant déclaré que l’artillerie n’était “pas suffisante”.

S’exprimant en anglais, il a déclaré : « Nous avons de l’artillerie, oui, merci. Est-ce suffisant ? Pas vraiment.

“Pour s’assurer que Bakhmut n’est pas seulement un bastion qui retient l’armée russe – mais pour que l’armée russe se retire complètement – il faut plus de canons.”

Les États-Unis ont envoyé environ 45 milliards de dollars d’aide à Kyiv alors que le plus grand conflit terrestre d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale se prolonge, tuant des dizaines de milliers de personnes, chassant des millions de leurs maisons et réduisant les villes en ruines.

Joe Biden a également dévoilé mercredi une aide militaire supplémentaire de 1,85 milliard de dollars à l’Ukraine, y compris un système de défense aérienne Patriot pour l’aider à repousser les barrages de missiles russes.

Mais certains républicains, qui prendront le contrôle de la Chambre des représentants des démocrates le 3 janvier, ont exprimé des inquiétudes quant au prix à payer.

Ils pourraient retenir des milliards de dollars d’aide de guerre à partir du mois prochain.

Mais Zelensky a promu mercredi une ovation tonitruante en déclarant que l’Ukraine “ne se rendra jamais” et a averti que les enjeux du conflit étaient plus importants que le sort de sa nation.

Il a déclaré: “Cette bataille ne peut être ignorée, en espérant que l’océan ou autre chose fournira une protection.”

Zelensky a remercié les États-Unis pour leur soutien et a déclaré que c’était un “privilège” de parler aux Américains.

Il a déclaré: “C’est un grand honneur pour moi d’être au Congrès américain et de vous parler, ainsi qu’à tous les Américains.

« Contre tous les scénarios catastrophiques, l’Ukraine n’est pas tombée. L’Ukraine est vivante et dynamique.

“Nous avons vaincu la Russie dans la bataille pour les esprits du monde.”

Zelensky a poursuivi en disant que les Russes “n’auront une chance d’être libres que lorsqu’ils auront vaincu le Kremlin dans leur esprit”.

Le chef de guerre a déclaré au Congrès : “Pourtant, la bataille continue et nous devons vaincre le Kremlin sur le champ de bataille.

“Ces batailles ne sont pas seulement pour le territoire, la bataille n’est pas seulement pour la vie, la liberté et la sécurité des Ukrainiens ou de toute autre nation que la Russie tente de conquérir.

“Cette lutte définira dans quel monde vivront nos enfants et petits-enfants, puis leurs enfants et petits-enfants.

“Cela définira si ce sera une démocratie d’Ukrainiens, et pour les Américains, pour tous.”

Zelensky a également rappelé aux membres que la Russie avait un “avantage” dans l’armée avec des fusils, des avions et des munitions.

À la fin de son discours, il a remis au Congrès un drapeau ukrainien qui lui a été remis par des défenseurs en première ligne à Bakhmut.

Juste un jour avant d’atterrir aux États-Unis, Zelensky a visité la ville déchirée par la guerre,

Cela survient après que Zelensky a été accueilli à la Maison Blanche par Biden et sa femme Jill lors de son premier voyage à l’étranger depuis l’invasion de Poutine en février.

Le dirigeant américain s’est tenu aux côtés de Zelensky pour exhorter les Américains et le monde à continuer de soutenir Kyiv en 2023 alors que le dirigeant ukrainien effectuait sa première visite à l’étranger en temps de guerre.

Mais certains républicains, qui prendront le contrôle de la Chambre des représentants l’année prochaine, ont exprimé des inquiétudes concernant le prix, et les pays européens ont souffert des problèmes énergétiques et du coup porté à l’économie mondiale.

Biden a déclaré: “Alors que nous nous dirigeons vers le Nouvel An, il est important pour le peuple américain, et pour le monde, d’entendre directement de vous, Monsieur le Président, le combat de l’Ukraine et la nécessité de continuer à rester unis jusqu’en 2023.”

Le président américain a ajouté qu’il n’avait jamais vu l’OTAN ni l’Union européenne plus unies qu’à propos de l’Ukraine.

Zelensky a déclaré: “Nous discutons de sanctions et de pressions légales sur le pays terroriste russe.”

Le président ukrainien a précédemment remis à Biden une médaille offerte par un capitaine d’une unité de fusées HIMARS et a exprimé sa gratitude pour son rôle dans l’aide à l’Ukraine et le soutien apporté.

Zelensky et Biden se sont exprimés à la Maison Blanche Crédit : Zelenskiy / Officiel

Biden a dévoilé une aide supplémentaire de 1,85 milliard de dollars pour l’Ukraine Crédit : Zelenskiy / Officiel