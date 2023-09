Zelensky cherche à reconstruire les ponts avec les Polonais au milieu d’un différend sur les céréales et les armes – POLITICO

VARSOVIE — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenté samedi soir de reconstruire des ponts avec la Pologne, cherchant à apaiser un conflit politique avec Varsovie en remettant des récompenses à deux volontaires humanitaires polonais de retour d’un voyage aux États-Unis et au Canada.

Bien que la Pologne ait été un allié indéfectible de l’Ukraine au début de l’invasion russe, le gouvernement conservateur et nationaliste du parti Droit et Justice (PiS) a adopté ces derniers jours une ligne étonnamment dure à l’égard de son voisin déchiré par la guerre. en grande partie pour des raisons liées aux élections imminentes du 15 octobre.

Afin de protéger les agriculteurs polonais – crucial pour les perspectives électorales du parti au pouvoir le mois prochain – Varsovie a bloqué les importations agricoles en provenance d’Ukraine, dans le cadre d’une mesure protectionniste que Kiev considère comme illégale et a fait référence à l’Organisation mondiale du commerce. Au milieu de ce différend sur les produits alimentaires, Varsovie a annoncé de manière choquante qu’elle n’enverrait plus d’armes aux forces ukrainiennes combattant les Russes.

Ces derniers jours, Zelensky a tenu à éviter de s’aventurer dans la politique électorale polonaise, mais a plutôt tenté de mettre en valeur l’importance des relations directes entre les Polonais ordinaires et les Ukrainiens. Dans le même ordre d’idées, Marcin Przydacz, chef du bureau de politique internationale de la présidence, a déclaré à la plateforme d’information Onet que Zelensky avait simplement visité la Pologne en transit alors qu’il rentrait chez lui à Kiev et n’avait pas rencontré de politiciens.

Au lieu de cela, Zelensky a remis des décorations à deux Polonais impliqués dans l’aide à l’Ukraine. Zelenskyy a déclaré que la journaliste Bianka Zalewska de la chaîne de télévision américaine TVN avait contribué à fournir une aide humanitaire aux Ukrainiens et à transporter des enfants blessés vers des hôpitaux polonais. Le médecin de combat Damian Duda a rassemblé des équipes pour soigner les soldats blessés près de la ligne de front et a créé un fonds pour aider les médecins et leur fournir une formation, a-t-il déclaré.

« Je tiens à remercier toute la Pologne pour son soutien et sa solidarité inestimables, qui contribuent à défendre la liberté de toute notre Europe ! Zelenskyy a dit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Duda a expliqué à Onet qu’il avait reçu l’Ordre présidentiel « Pour service méritoire » de troisième classe pour son travail depuis 2014 en tant que médecin du champ de bataille.

« Je travaille dans les tranchées ukrainiennes, sauvant les soldats ukrainiens », a-t-il déclaré. «J’étais là jusqu’à la fin [of the Ukrainian defense] à Bakhmut, à Soledar, à Zaporizhzhia », a-t-il déclaré. « Notre travail est bénévole, notre travail est gratuit et je suis heureux que risquer nos vies pour aider un autre être humain ait été remarqué par le président Zelenskyy », a déclaré le médecin.

