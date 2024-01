Zelensky boosté par le nouveau classement de la corruption en Ukraine

L’Ukraine classement dans l’indice annuel de perception de la corruption (CPI) de Transparency International a bondi de 12 places en 2023, donnant un coup de pouce au président ukrainien Volodymyr Zelensky alors qu’il s’efforce d’éradiquer la corruption au sein de son gouvernement et de son armée.

L’IPC classe 180 pays et territoires à travers le monde en fonction de leur niveau de corruption perçu, le pays en première position étant considéré comme le moins corrompu et le pays en 180e place étant considéré comme le plus corrompu. L’IPC est le classement mondial de la corruption le plus utilisé au monde. Il mesure la perception de la corruption du secteur public de chaque pays, selon les experts et les hommes d’affaires.

L’Ukraine s’est classée au 104ème rang des pays les moins corrompus en 2023, soit une hausse de 12 places par rapport au 116ème rang en 2022, l’année où le président russe Vladimir Poutine a lancé une invasion à grande échelle du pays, selon l’IPC.

L’Ukraine est impatiente de lutter contre la corruption, en partie pour l’aider à devenir membre de l’UE, et Zelensky s’est engagé à s’attaquer à ce problème lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2019. L’Ukraine est devenue un candidat officiel à l’adhésion à l’UE en 2022, peu après le début de la guerre. .

Le pays s’est régulièrement classé dans la moitié inférieure de l’IPC mondial annuel de Transparency International, mais au cours de la dernière décennie, l’Ukraine a gagné 40 places, passant régulièrement du 144e rang en 2013 au 104e l’année dernière.

La lutte contre la corruption est une exigence clé de Bruxelles pour que l’Ukraine rejoigne le bloc européen des 27 membres. Andrii Kostyn, le procureur général d’Ukraine, a déclaré à Politico en octobre qu’il était convaincu que « tous les éléments des réformes anti-corruption et d’application de la loi [required by the EU] sera achevé dans les mois à venir. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré le 8 novembre que l’Ukraine avait « achevé… bien plus de 90 % » des réformes recommandées en matière de corruption.

“L’Ukraine a démontré de bons résultats cette année et une dynamique progressiste en 10 ans”, a déclaré mardi Andrii Borovyk, directeur exécutif de Transparency International Ukraine, cité par l’agence de presse officielle Interfax.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adresse aux journalistes à Kehrsatz, en Suisse, le 15 janvier 2024. Le classement de l’Ukraine dans l’indice annuel de perception de la corruption de Transparency International s’est amélioré en 2023.

“Maintenant, nous avons atteint les indicateurs des pays candidats à l’UE… Nous avons développé un écosystème anti-corruption à partir de zéro et avons déjà de véritables condamnations pour corruption de grande envergure, mais nous devons encore travailler dur pour rattraper les performances de l’UE. pays”, a ajouté Borovyk.

L’Ukraine a pu améliorer son classement en 2023 en se concentrant sur les réformes de son système judiciaire, en tenant compte de la restructuration de l’autonomie judiciaire et en augmentant l’indépendance du pouvoir judiciaire, a rapporté l’agence de presse.

Les collaborateurs du gouvernement de Zelensky et son armée ont été en proie à des scandales de corruption ces derniers mois.

Le 9 janvier, le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a déclaré qu’un audit avait révélé une corruption liée à des achats militaires d’une valeur de 10 milliards de hryvnia (262 millions de dollars) au cours des quatre mois de son mandat. Son prédécesseur, Oleksii Reznikov, a démissionné en septembre à la suite de scandales qui menaçaient de saper la confiance nationale et internationale à Kiev, Semaine d’actualités Signalé précédemment.

Et dimanche, les services de sécurité ukrainiens ont déclaré que cinq personnes du ministère de la Défense et d’un fournisseur d’armes faisaient l’objet d’une enquête après qu’une enquête a révélé une corruption dans un achat d’armes d’une valeur d’environ 40 millions de dollars.

