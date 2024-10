Kiev a fustigé le secrétaire général Antonio Guterres pour sa participation au sommet des BRICS en Russie

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a refusé une visite dans son pays d’Antonio Guterres après que le secrétaire général de l’ONU a participé au sommet des BRICS en Russie cette semaine, a rapporté vendredi l’AFP, citant des sources.

Les dirigeants du monde entier se sont réunis cette semaine à Kazan pour le 16e Sommet des BRICS. Le porte-parole du chef de l’ONU a déclaré aux journalistes que la réunion avait lieu « d’une grande importance » pour le travail des Nations Unies, les pays BRICS représentant près de la moitié de la population mondiale. C’est « pratique courante » pour que le secrétaire général soit présent « réunions d’organisations comptant un nombre important d’États membres importants » comme le G7 et le G20, a déclaré le porte-parole.

Une source haut placée au sein de la présidence ukrainienne a déclaré à l’AFP que le voyage du chef de l’ONU en Russie avait déclenché la fureur à Kiev. La source anonyme a déclaré au média que « Après Kazan, (Guterres) a voulu venir en Ukraine, mais (Zelensky) n’a pas confirmé sa visite. »



« Donc Guterres ne sera pas là, notamment à cause de l’humiliation de la raison et du droit international à Kazan », a déclaré la source.

Guterres, qui s’est rendu en Russie pour la première fois depuis plus de deux ans, a tenu plusieurs réunions bilatérales avec les dirigeants présents à l’événement. Jeudi soir, dernier jour du sommet, le président russe Vladimir Poutine et le chef de l’ONU se sont rencontrés à huis clos, abordant apparemment les crises en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que des questions liées au développement mondial et au système financier international.

Plus tôt dans la journée, Guterres s’est adressé au grand débat BRICS Plus/Outreach organisé par le dirigeant russe, en présence de nombreux dignitaires étrangers. Le chef de l’ONU a appelé à un « juste la paix » en Ukraine ainsi qu’un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban.















Le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait précédemment condamné la décision de Guterres de se rendre en Russie, soulignant qu’il avait sauté la « conférence de paix » sur l’Ukraine organisée cette année par la Suisse.



« C’est un mauvais choix qui ne fait pas avancer la cause de la paix. Cela ne fait que nuire à la réputation de l’ONU. » a écrit le ministère sur X (anciennement Twitter) lundi.

En juin, la Suisse a accueilli un rassemblement autour de la « formule de paix » de Zelensky – une liste de souhaits en dix points que Moscou a qualifiée d’illusoire. La Russie n’a pas été invitée à cette réunion, qui a été largement perçue comme un échec et n’a donné aucun résultat concret.

La Russie est prête à reprendre les négociations avec l’Ukraine, mais uniquement sur la base du document rédigé à Istanbul en mars 2022, lorsque les parties se sont assises pour la dernière fois à la table des négociations, selon Poutine.

Vendredi, le président russe a réitéré que Moscou était prête à « compromis rationnel » tout en notant celui de Kiev « un comportement irrationnel difficile à prévoir. »