Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Russie prévoyait une attaque terroriste nucléaire à Zaporizhzhia.

Zelensky a déclaré que les forces de Vladimir Poutine se préparaient à déclencher une fuite de rayonnement dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe.

1 Zelensky a déclaré que la Russie prévoyait une fuite radioactive à Zaporizhzhia Crédit : Reuters

Il a posté sur les réseaux sociaux : « Les services de renseignement ont reçu des informations selon lesquelles la Russie envisageait le scénario d’un acte terroriste à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – un acte terroriste avec dégagement de radiations. Ils ont tout préparé pour cela.

Le Kremlin a rejeté les affirmations selon lesquelles les troupes russes préparaient une attaque contre la centrale nucléaire.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : « C’est un autre mensonge. Il y avait juste des contacts avec l’AIEA sur le site – une évaluation très élevée de l’AIEA (International Atomic Énergie Agence).

« Ils ont tout vu, tout ce qu’ils voulaient voir. »

La plus grande centrale nucléaire d’Europe est sous occupation russe depuis le début de la guerre en mars dernier.

Les deux parties se sont mutuellement accusées de bombarder le vaste complexe, et les efforts internationaux pour établir une zone démilitarisée autour de celui-ci ont échoué jusqu’à présent.

« Malheureusement, j’ai dû rappeler (aux gens) plus d’une fois que les radiations ne connaissent pas de frontières nationales. Et qui il frappera n’est déterminé que par la direction du vent… », a déclaré Zelensky.

La déclaration du président ukrainien intervient deux jours seulement après que le chef du renseignement militaire de Kiev a accusé la Russie d’avoir « exploité » le bassin de refroidissement utilisé pour refroidir les réacteurs de la centrale de Zaporizhzhia.

S’exprimant à la télévision, Kyrylo Budanov, chef de l’agence GUR, a déclaré : « … Le plus terrifiant, c’est que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a également été minée pendant cette période… à savoir que le bassin de refroidissement a été miné. »

La centrale nucléaire a été bombardée à plusieurs reprises depuis l’invasion, faisant craindre qu’elle ne déclenche une catastrophe nucléaire.

Une panne de courant à Zaporizhzhia le mois dernier a soulevé des inquiétudes concernant une fuite de rayonnement, les deux parties accusant l’autre d’être responsable de l’attaque.

La société publique ukrainienne de production d’électricité Energoatom a déclaré que la panne était due au bombardement russe pendant la nuit d’une ligne électrique externe.

Plus tôt ce mois-ci, un barrage hydroélectrique clé qui fournit de l’eau pour aider à refroidir la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP) a explosé et s’est effondré, provoquant une inondation massive dans la région.

Les experts ont mis en garde contre des conséquences catastrophiques si l’effondrement de Nova Kakhovka interférait avec l’approvisionnement essentiel en eau ou en électricité de l’usine.

La centrale compte six réacteurs nucléaires – cinq en arrêt à froid et un en arrêt à chaud – et est actuellement dirigée par une équipe réduite.

Le chef d’Energoatom, Petro Kotin, a déclaré que la baisse des niveaux du réservoir de Kakhovka n’affecterait pas le niveau d’eau dans les bassins de refroidissement des piscines de stockage de combustible nucléaire usé de l’installation.

Cependant, l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU a averti qu’une absence prolongée d’eau de refroidissement à la centrale perturberait le fonctionnement de ses générateurs diesel de secours.

Le dirigeant russe a été qualifié de « fou » pour avoir essentiellement transformé le barrage en une bombe nucléaire de fortune.