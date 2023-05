Zelensky assistera au sommet de la Ligue arabe – médias – RT World News

La visite, comme prévu, réunit le dirigeant ukrainien et le président syrien Bachar el-Assad, un allié clé de la Russie au Moyen-Orient.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky doit assister vendredi à un sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite avant de se rendre au Japon pour rejoindre les dirigeants du G7, selon des sources citées par Bloomberg, Reuters et CNN.

Le rassemblement à Djeddah mettra également en vedette un autre invité de marque, le président syrien Bashar Assad, dont l’adhésion de la nation à l’organisation de 22 membres a été récemment rétablie après une suspension de 12 ans. Le dirigeant syrien est arrivé jeudi en Arabie saoudite, tandis que le chef de l’État ukrainien devrait arriver plus tard dans la journée.

Géopolitiquement, les deux politiciens ne peuvent pas être plus éloignés l’un de l’autre. Zelensky est soutenu par les États-Unis et ses alliés alors que sa nation mène une guerre contre la Russie. Le gouvernement d’Assad a demandé et reçu l’aide militaire de Moscou contre les forces djihadistes qui se sont élevées dans son pays après une tentative de l’opposition soutenue par l’Occident pour l’évincer.

L’Arabie saoudite travaille avec la Russie pour gérer l’approvisionnement mondial en pétrole par le biais de quotas de production dans le cadre du mécanisme de l’OPEP+. Riyad a également joué un rôle de médiateur pour faciliter un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine.

Pendant ce temps, les États-Unis, fournisseur d’armes de longue date du royaume arabe, ont poussé d’autres nations à imposer des sanctions économiques au commerce international russe. Les membres du G7 ont introduit un plafonnement des prix du brut russe, qu’ils tentent de faire respecter en faisant pression sur les compagnies d’assurance maritime et les institutions financières.

Zelensky a effectué une vague de visites dans des pays étrangers ce mois-ci, alors que son armée se prépare pour une contre-offensive promise depuis longtemps contre les troupes russes. Il a reçu de nouvelles promesses de fournitures d’armes et devrait promouvoir son « plan de paix » lors de la réunion du G7 à Hiroshima, au Japon.

Moscou a rejeté la proposition en dix points de Zelensky, que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a décrite comme une demande de facto de capitulation.