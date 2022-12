Zelensky arrive aux États-Unis pour demander plus d’armes

Le président ukrainien est venu dans un avion du Pentagone après avoir déclaré que des milliards d’aide n’étaient “pas suffisants”

Un avion militaire américain a récupéré le président ukrainien Vladimir Zelensky en Pologne et l’a amené à une base aérienne près de Washington, DC mercredi après-midi. Pendant ce temps, le Pentagone a publié le contenu du nouveau paquet d’armes de 1,85 milliard de dollars promis à Kiev, qui comprend des missiles de défense aérienne Patriot. Le Congrès devrait approuver une aide supplémentaire de 45 milliards de dollars à l’Ukraine pour 2023.

Le voyage de Zelensky était “arrangé en secret” au cours de la semaine dernière, des responsables américains ont déclaré à CNN. Le dirigeant ukrainien a pris un train pour Przemysl, où l’attendait un avion officiel américain. Il a atterri à Joint Base Andrews – domicile d’Air Force One – peu après midi mercredi.

Le président Joe Biden devrait accueillir Zelensky à la Maison Blanche, dans un geste « destiné à démontrer de manière émouvante l’engagement continu des États-Unis envers l’Ukraine à un moment où la capacité de Biden à maintenir ce soutien chez lui et à l’étranger est mise à l’épreuve », selon CNN.

Juste avant la visite, le département américain de la Défense a annoncé la Contenu de son dernier “paquet de soins” pour Kiev. Au sommet se trouve une batterie de systèmes de défense aérienne Patriot – composée de cinq à huit lanceurs – dont les responsables américains jurent qu’ils ne seront pas équipés par des Américains mais plutôt par des Ukrainiens formés en Allemagne.

En plus des munitions d’artillerie et de roquettes, le paquet de 1,85 milliard de dollars comprend trente mortiers, 37 véhicules blindés légers, six camions blindés, 120 humvees, des mines terrestres, du matériel de vision nocturne et des gilets pare-balles.

45 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine ont été réservés dans le projet de loi de dépenses omnibus de 1,7 billion de dollars, que le Congrès est censé adopter jeudi. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a demandé à tous les membres d’assister en personne pour entendre le discours de Zelensky “historique” parole.

Jen Psaki, ancienne attachée de presse de la Maison Blanche et bientôt animatrice de MSNBC, a défini les attentes pour le discours en en disant Les Américains doivent s’attendre “beaucoup d’ovations debout bien méritées” et l’appelant “un argumentaire de vente au Congrès et [the] Publique” à un moment où le soutien américain à l’Ukraine était “diminuant”.

Le Pentagone à lui seul a engagé 20 milliards de dollars en faveur de l’Ukraine depuis l’escalade des hostilités avec la Russie en février, le ministère russe de la Défense estimant le soutien total de l’OTAN à Kiev à plus de 97 milliards de dollars.

Selon AP, cependant, Zelensky en veut plus. “Nous sommes reconnaissants de leur soutien, mais ce n’est pas suffisant”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par son bureau mardi, brandissant un drapeau ukrainien signé par des troupes du front, qu’il a l’intention d’offrir aux législateurs américains. “C’est un indice – ce n’est pas suffisant.”