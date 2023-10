Zelensky arrive au siège de l’OTAN — RT World News

Il s’agit de la première visite du dirigeant ukrainien au quartier général du bloc militaire dirigé par les États-Unis depuis le début du conflit avec la Russie.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky est arrivé au siège de l’OTAN à Bruxelles pour participer aux réunions des ministres de la Défense du bloc visant à discuter du soutien occidental supplémentaire à Kiev dans sa lutte contre Moscou.

Zelensky ne s’est pas rendu en personne au siège de la capitale belge depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie en février 2022, s’adressant uniquement aux rassemblements de hauts responsables de l’alliance militaire dirigée par les États-Unis par liaison vidéo.

Sa visite surprise à Bruxelles intervient dans un contexte de tensions majeures entre Israël et le groupe armé palestinien Hamas, qui a remplacé l’Ukraine comme principal sujet de l’actualité internationale depuis l’escalade des violences de samedi. Zelensky s’est plaint mardi dans une interview à France 2 que « Si l’attention internationale se détourne de l’Ukraine, d’une manière ou d’une autre, cela aura des conséquences » pour Kiev.

Une vidéo publiée par Zelensky sur les réseaux sociaux le montre entrer dans le bâtiment aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, alors qu’il est accueilli par des dizaines de personnes apparemment employées au siège.

J’ai rencontré @SecDef et le président des chefs d’état-major interarmées Charles Brown. J’ai remercié les États-Unis pour leur soutien indéfectible et leur dernier programme d’aide militaire. À l’approche de l’hiver, il est essentiel de renforcer la défense aérienne de l’Ukraine pour protéger notre armée, notre population et notre économie. pic.twitter.com/ROUyzXNPUi – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 octobre 2023

Zelensky a exhorté les dirigeants occidentaux à soutenir le peuple israélien, « aller en Israël » et montre-leur qu’ils sont « pas seul, » comme ils l’ont fait pour les Ukrainiens.

Quant au conflit avec la Russie, il a déclaré : « À l’approche de l’hiver, il est essentiel de renforcer la défense aérienne de l’Ukraine afin de protéger notre armée, notre population et notre économie. »















Kiev se prépare à résister à Moscou pendant les mois froids, mais «maintenant, nous avons besoin du soutien du [NATO] dirigeants. C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui », a expliqué le président ukrainien.

Dans un article ultérieur sur Telegram, Zelensky a exprimé l’espoir que lors de la réunion du Conseil OTAN-Ukraine plus tard dans la journée et du sommet des ministres de la Défense du bloc jeudi, « Les pays membres de l’OTAN prendront des décisions positives concernant la fourniture d’armes, d’équipements militaires et de l’assistance nécessaire à l’Ukraine. »

Des entretiens avec Stoltenberg, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le Premier ministre belge Alexander De Croo sont également à l’ordre du jour du dirigeant ukrainien à Bruxelles.

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés ne font que prolonger les combats et accroître le risque d’une confrontation militaire directe entre la Russie et l’OTAN. Les responsables russes ont également fait valoir que la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes ukrainiennes signifient que les pays occidentaux sont déjà devenus de facto des parties au conflit.