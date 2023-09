Zelensky arrive à Ottawa alors que l’Ukraine s’efforce de consolider le soutien de ses alliés

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a atterri à Ottawa jeudi soir – et les experts affirment que les vents politiques contraires auxquels il sera confronté au Canada seront probablement moins froids que ceux qu’il a connus à Washington.

Zelenskyy effectue une visite de deux jours qui se terminera par un arrêt à Toronto pour une rencontre avec le monde des affaires.

Il s’agit de son premier voyage au Canada depuis l’invasion totale de la Russie l’année dernière.

Aux côtés de son nouveau ministre de la Défense, Rustem Umerov, Zelensky rencontrera et informera les ministres fédéraux des progrès réalisés par l’armée ukrainienne depuis qu’elle a lancé une contre-offensive en juin pour chasser les forces russes du pays.

On s’attend à ce qu’Ottawa annonce une assistance militaire et sociale supplémentaire pendant que Zelenskyy est dans le pays. Il y aura également une cérémonie officielle d’accueil sur la Colline du Parlement aujourd’hui.

Lors d’une escale éclair à Washington jeudi, Zelensky a reçu un accueil plus mitigé que l’accueil de héros qu’il a reçu à la fin de l’année dernière. Il n’y avait pas de groupe pour l’accueillir au Pentagone et le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy – soucieux des Républicains fatigués de financer l’effort de guerre de l’Ukraine – a choisi de ne pas saluer le dirigeant ukrainien devant les caméras.

Le président Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy marchent le long de la colonnade de la Maison Blanche jusqu’au bureau ovale, lors d’une visite à la Maison Blanche, le jeudi 21 septembre 2023 à Washington. (Jim Watson/Associated Press)

Zelensky a reçu des critiques généralement favorables de la part des législateurs américains pour son discours en faveur d’une nouvelle aide à la guerre.

Malgré les paroles chaleureuses de la plupart des membres du Congrès et des sénateurs, Zelensky a laissé derrière lui un Washington modérément divisé. Il devrait faire face aujourd’hui à un public moins sceptique à la Chambre des communes, où il prononcera un discours devant les députés et les sénateurs.

« Je ne vois pas de divisions en termes de soutien politique » au Canada, a déclaré Dominique Arel, titulaire de la chaire d’études ukrainiennes à l’Université d’Ottawa. Il a déclaré que le scepticisme politique à Washington n’est pas aussi étendu ni aussi profond qu’il y paraît à l’heure actuelle.

« Bien que le parti républicain soit divisé, il n’est pas totalement anti-Ukraine, ni pro-Trump sur ce point », a-t-il déclaré.

Zelensky doit faire des progrès, selon un expert

L’un des objectifs de Zelensky à Ottawa – comme à Washington – sera de rassurer les législateurs sur le fait que son pays progresse dans sa contre-offensive à l’est et au sud et que l’Ukraine a une stratégie pour la victoire, a déclaré Arel.

Dix-huit mois après l’invasion totale de la Russie, a-t-il déclaré, la pression est exercée sur Zelensky pour qu’il fasse valoir aux Canadiens que son pays est engagé dans une sorte de guerre de haute intensité que l’Europe n’a pas connue depuis les années 1940, et que « ce sont de longues guerres.

Les négociations avec les alliés individuels sur les garanties de sécurité sont au cœur de l’effort de guerre de l’Ukraine. Lors du sommet de l’OTAN en juillet, les pays du G7 se sont engagés à négocier des accords de sécurité à long terme en attendant que l’Ukraine soit acceptée au sein de l’OTAN.

Cela nécessitera un financement soutenu et prévisible de la part des alliés, notamment du Canada et des États-Unis.

Le sénateur américain Josh Hawley a affirmé n’avoir pas été impressionné par ce qu’il a entendu de ses collègues et du dirigeant ukrainien à propos de l’aide américaine. (J. Scott Applewhite/AP)

À la sortie d’un briefing avec Zelensky au Capitole jeudi, le sénateur républicain américain Josh Hawley a décrit avec dédain ce qu’il a entendu de ses collègues et du dirigeant ukrainien comme un appel à « attacher sa ceinture et sortir son carnet de chèques ».

Le président Joe Biden a annoncé jeudi un programme d’aide de 325 millions de dollars pour l’Ukraine après une réunion avec Zelenskyy. Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022, les États-Unis ont fourni plus de 40 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine.

Récemment, le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a discrètement réservé 500 millions de dollars supplémentaires pour l’aide militaire – il n’a pas encore expliqué comment il compte dépenser cet argent. Le Canada a jusqu’à présent engagé 1,8 milliard de dollars en matériel de défense et en munitions en Ukraine.

Une Amérique distraite en 2024

Un expert américain en politique étrangère a déclaré que le soutien de petits pays comme le Canada pourrait devenir plus crucial dans les mois à venir, alors que les États-Unis sont de plus en plus distraits par l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Matthew Schmidt, de l’Université de New Haven, a déclaré qu’il deviendra de plus en plus difficile de faire adopter d’importants programmes d’aide à la défense par le Congrès dans les mois à venir.

« Nous allons nous retrouver dans une situation de paralysie presque certaine du gouvernement en 2023. En 2024, il est peu probable que vous obteniez une facture importante à cause des élections », a déclaré Schmidt dans une interview.

« Dans le meilleur des cas, avec les démocrates prenant tout en main, ce qui n’arrivera pas… vous n’obtiendrez toujours pas de projets de loi de crédits avec de grosses sommes d’argent pour l’Ukraine avant avril 2025. »

Cela n’empêcherait pas le président américain d’autoriser des mesures plus modestes par le biais de décrets, a-t-il ajouté.

Plus significatif encore, a déclaré Schmidt, a été l’annonce cette semaine selon laquelle la Pologne, l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine, allait suspendre ses dons militaires à la suite d’un différend commercial sur l’agriculture. Le gouvernement de Kiev poursuit Varsovie devant l’Organisation mondiale du commerce au sujet des expéditions de céréales.

Le moment ne pourrait pas être pire, a déclaré Schmidt, et cela témoigne d’un point mort dans les relations du gouvernement Zelensky avec les autres pays.

« Je ne suis pas sûr qu’il ait été sage pour l’Ukraine de faire valoir, vous savez, la politique agricole polonaise et la réception des céréales ukrainiennes », a-t-il déclaré. « Je comprends la position de Kiev, mais en fin de compte, il faut mettre cela en balance avec les besoins en armements. Et je pense qu’ils regretteront peut-être d’avoir pris cette décision. »

Les Ukrainiens doivent mieux comprendre la politique intérieure de leurs alliés et la manière dont elle oriente leur politique étrangère, a déclaré Schmidt.

« L’Ukraine doit comprendre la politique intérieure des États-Unis afin de comprendre ou de prédire notre politique étrangère », a-t-il déclaré. « Et il fallait comprendre la politique intérieure polonaise, la politique intérieure polonaise, les luttes intestines entre les partis et les élections très serrées qui s’annoncent. »