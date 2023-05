Zelensky arrive à Hiroshima pour une visite de dernière minute au sommet du G7

Commentez cette histoire Commentaire

HIROSHIMA, Japon – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ici samedi pour une visite spectaculaire de dernière minute au sommet économique du Groupe des Sept alors que le président Biden cherchait à mobiliser des alliés contre la montée en puissance politique, militaire et économique de la Chine. Le voyage de Zelensky, qui n’a été rendu public que la veille, a immédiatement éclipsé les efforts des dirigeants pour attirer l’attention du public sur des questions au-delà de l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie.

Dans leur déclaration commune, les pays du G-7, qui comprennent le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que l’Union européenne, ont cherché à projeter l’unité sur une série de défis mondiaux. Il était clair que soutenir l’Ukraine et contrer ce qu’ils appelaient la coercition économique de la Chine restaient les principales priorités, et les dirigeants ont spécifiquement appelé la Chine à ne pas jouer un rôle actif dans la fin de la guerre de la Russie en Ukraine.

« Nous appelons la Chine à faire pression sur la Russie pour qu’elle cesse son agression militaire et retire immédiatement, complètement et sans condition ses troupes d’Ukraine », ont écrit les dirigeants dans le communiqué. « Nous encourageons la Chine à soutenir une paix globale, juste et durable fondée sur l’intégrité territoriale et les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, notamment par le biais de son dialogue direct avec l’Ukraine. »

La déclaration conjointe, qui indique également que les pays cherchent à avoir « des relations constructives et stables avec la Chine », intervient le deuxième jour d’un sommet largement axé sur l’Ukraine et sa lutte contre la Russie.

Zelensky, poursuivant sa vague de voyages internationaux ces derniers jours, est arrivé dans un avion du gouvernement français après s’être rendu à Djeddah, en Arabie saoudite, pour prendre la parole lors d’une réunion de la Ligue arabe. Sa visite à Hiroshima, le site de destruction nucléaire de la Seconde Guerre mondiale, a eu lieu alors qu’il mettait en garde contre les menaces nucléaires modernes de la Russie.

« Japon. G-7. Rencontres importantes avec des partenaires et des amis de l’Ukraine », Zelensky écrit sur Twitter après avoir atterri à Hiroshima. « Sécurité et coopération renforcée pour notre victoire. La paix se rapprochera aujourd’hui.

Biden rencontrera probablement Zelensky, qui a remporté une victoire importante lorsque des responsables de la Maison Blanche ont confirmé samedi qu’ils allaient fournir une formation en vol à l’armée ukrainienne. Depuis des mois, le dirigeant ukrainien demande l’accès aux avions de chasse F-16.

« Nous avons tenu ce que nous avions promis », a déclaré samedi aux journalistes Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden. « Nous avons donné à l’Ukraine ce dont elle a besoin sur la base de consultations étroites entre nos militaires et les leurs. Et maintenant, nous nous sommes tournés vers des discussions sur l’amélioration de l’armée de l’air ukrainienne dans le cadre de notre engagement à long terme envers l’autodéfense de l’Ukraine.

Sullivan a décrit la formation – qui est un renversement significatif pour Biden, qui avait auparavant rejeté le besoin des avions de chasse – comme une prochaine phase logique de la guerre, après avoir fourni de l’artillerie, des chars et d’autres armes.

Cédant à la pression, Biden cède sur les F-16 vers l’Ukraine

Avant l’arrivée de Zelensky, les dirigeants ont passé une grande partie de la journée à se concentrer sur la sécurité économique, un effort tout sauf explicite pour repousser l’influence économique de la Chine. Et la déclaration d’unité entre les dirigeants sur la Chine intervient après que le président français Emmanuel Macron s’est rendu en Chine le mois dernier pour un voyage de trois jours qui a suscité la colère des alliés du monde entier. En particulier, Macron a suscité la controverse après avoir déclaré aux journalistes pendant le voyage que l’Europe ne devrait pas être « prise dans des crises qui ne sont pas les nôtres » en référence aux inquiétudes concernant l’activité de la Chine autour de Taïwan.

Sullivan, cependant, a minimisé toute inquiétude concernant les fissures dans l’alliance sur la Chine. Il a déclaré que Biden et Macron avaient eu « une très bonne conversation constructive » après le voyage du président français et a soutenu que le langage du communiqué sur la Chine ne devrait pas surprendre.

« [T]a déclaration ne s’est pas produite par accident ou par osmose », a déclaré Sullivan aux journalistes samedi. « Cela s’est produit parce que nous avons eu des consultations intensives avec nos partenaires sur la CRP et sur la façon dont nous abordons cette relation de manière efficace et gérée. »

Les responsables américains ont déclaré que Biden prévoyait de s’engager avec Xi dans les mois à venir, mais ils n’ont pas encore précisé le moment d’une réunion ou d’un appel téléphonique. Les relations entre les États-Unis et la Chine semblaient tracer une nouvelle voie après que les deux dirigeants se sont rencontrés en novembre en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, et ont délégué leur personnel pour travailler ensemble sur une série de questions.

Mais ces efforts ont été interrompus en février après qu’un ballon espion chinois a été aperçu flottant à travers le pays avant d’être abattu par les États-Unis au large de la côte atlantique, et le secrétaire d’État Antony Blinken a réagi en annulant un voyage à Pékin.

La relation reste tendue et les analystes affirment que la possibilité de progrès issue de la réunion Biden-Xi il y a six mois s’est largement évaporée. Certains s’inquiètent de la rhétorique de plus en plus tendue et des attentes de durcissement des positions lors d’une campagne présidentielle américaine de 2024 au cours de laquelle la rhétorique anti-chinoise risque de s’intensifier.

Biden a offert très peu de commentaires publics pendant le voyage, souvent vu seulement poser brièvement pour des photos avec des dirigeants d’autres pays. Interrogé sur le manque d’accès aux médias, un haut responsable de l’administration a déclaré que cela était en grande partie déterminé par le pays hôte, le Japon.

Biden doit tenir une conférence de presse dimanche avant de retourner à Washington.

Le président américain avait initialement prévu un voyage plus long et plus ambitieux visant à contrer la Chine, mais il a annulé des escales en Papouasie-Nouvelle-Guinée – où il devait devenir le premier président américain à se rendre dans le pays – et en Australie pour retourner à Washington pour se concentrer sur les pourparlers avec les dirigeants du Congrès sur l’augmentation du plafond de la dette du gouvernement et sur la prévention d’un défaut de paiement potentiellement catastrophique.

La Maison Blanche et le GOP reprennent les pourparlers sur le plafond de la dette après une brève rupture

Cette annulation a forcé une vague d’efforts pour limiter les dommages potentiels et toute remise en cause des engagements américains envers l’Indo-Pacifique. Le secrétaire d’État Antony Blinken se rend désormais dimanche en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il rencontrera le Premier ministre James Marape et signera un accord bilatéral de coopération en matière de défense et un accord bilatéral de sécurité maritime.

Biden samedi soir prévoyait d’organiser une brève réunion avec le Quad – un groupe qui comprend également des dirigeants d’Australie, du Japon et d’Inde – au lieu d’une réunion plus robuste qui avait été prévue en Australie.

Dans le cadre d’un effort pour contrer l’influence de la Chine et de la Russie, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a cherché à attirer les pays émergents et en développement ayant des liens économiques et sécuritaires approfondis avec Pékin et Moscou. La Chine a beaucoup investi dans ses relations commerciales et ses projets d’infrastructure avec les pays d’Amérique du Sud et d’Afrique, et l’influence militaire et politique de la Russie s’accroît rapidement dans toute l’Afrique.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché une profonde inquiétude au Japon, qui y a vu un avertissement qu’une prise de contrôle chinoise de Taiwan pourrait également être une réalité. Le Japon se positionne de plus en plus comme un leader régional dans la promotion d’un « Indo-Pacifique libre et ouvert » uni dans des valeurs partagées de souveraineté et d’opposition au changement du statu quo par la force. Kishida a averti à plusieurs reprises que l’invasion de la Russie pourrait avoir des ramifications en Asie de l’Est, déclarant, dans une référence voilée à la Chine : « L’Ukraine aujourd’hui pourrait être l’Asie de l’Est demain ».

Le Japon a forgé des relations plus profondes avec les pays d’Asie du Sud-Est ayant des liens économiques et de sécurité avec la Chine, tout en équilibrant ses propres intérêts économiques avec la Chine, son plus grand partenaire commercial.

Kishida et le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi ont également étendu leur sensibilisation aux pays d’Amérique latine et d’Afrique ces derniers mois. Ce week-end, le Japon espère rallier d’autres puissances économiques mondiales pour démontrer leur engagement à soutenir ces nations face à la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, au changement climatique et aux besoins en infrastructures.

À cette fin, Tokyo a invité les Comores, président de l’Union africaine cette année, et le Brésil au sommet du G-7. En outre, le Japon a invité les pays partenaires du Quad, l’Inde et l’Australie ; les Îles Cook, président du Forum des îles du Pacifique ; l’Indonésie, président de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ; Viêt Nam ; et la Corée du Sud.

Les défis mondiaux « ne peuvent pas être relevés par le G-7 seul, et doivent être relevés en coopération avec nos partenaires de la communauté internationale, y compris les pays du Sud », a déclaré Kishida lors d’une conférence de presse vendredi soir, en utilisant une terminologie que les groupes ensemble un large éventail de dizaines de pays émergents et en développement.

« En tant que G-7, nous espérons démontrer que nous apporterons une contribution positive et concrète compte tenu des besoins des pays respectifs grâce à une approche centrée sur les personnes », a ajouté Kishida.