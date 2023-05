Zelensky arrive à Hiroshima au Japon pour « discuter avec des amis »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au Japon pour rencontrer les dirigeants et mobiliser le soutien à la défense contre l’invasion russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé samedi dans la ville japonaise d’Hiroshima pour rencontrer les dirigeants des démocraties les plus riches du monde et mobiliser le soutien à la défense contre l’invasion russe de son pays.

La présence de Zelensky au sommet du Groupe des Sept dans une ville qui a été la première à subir une attaque nucléaire a mis en relief les inquiétudes des gouvernements occidentaux concernant la menace nucléaire posée par la Russie.

Le sommet d’Hiroshima intervient alors que les membres du G7 sont confrontés aux immenses défis posés par l’invasion russe de l’Ukraine et les tensions avec la Chine, notamment à propos de Taïwan.

Zelensky, vêtu de ses treillis vert olive habituels, est sorti d’un avion du gouvernement français et s’est rapidement dirigé vers une voiture en attente, ont montré des images de radiodiffuseurs japonais.

Quelques instants plus tard, il a tweeté : « Japon. G7. Rencontres importantes avec des partenaires et des amis de l’Ukraine. »

Son arrivée intervient après que les membres du G7 ont averti que les pays qui tenteraient d’utiliser le commerce comme une arme subiraient des « conséquences », envoyant un signal fort à la Chine sur les pratiques que Washington a longtemps qualifiées d’intimidation économique.

Des responsables français et européens ont déclaré qu’il était crucial que Zelensky se rende en personne d’abord à la Ligue arabe, puis au G7, où assistent des membres du Sud, afin d’exposer le point de vue de l’Ukraine en tant que victime d’une attaque de la Russie et comment il vu un règlement de paix à l’avenir.

« Nous devons utiliser tous les moyens pour lier les États non alignés à la cause de la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré à la presse un responsable présidentiel français.

Zelensky tiendra des réunions bilatérales avec les dirigeants du G7, mais de manière significative aussi les dirigeants de l’Inde et du Brésil, deux pays qui ne se sont pas éloignés de Moscou.

Il doit tenir une session dimanche avec le G7 avant une session plus large avec les participants du Sud global.