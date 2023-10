Zelensky arrive à Bruxelles pour une visite surprise avant la réunion de l’OTAN – POLITICO

BRUXELLES — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, et se joindra à une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN lors d’une visite surprise à Bruxelles mercredi.

Dans des commentaires à la presse mercredi matin, Zelensky, s’exprimant aux côtés de Stoltenberg, a déclaré que son principal message aux ministres de la Défense de l’OTAN porterait sur les « priorités pour l’Ukraine » sur « comment survivre au cours de l’hiver prochain ».

« Nous avons besoin du soutien des dirigeants. C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui », a déclaré Zelensky. « Il est important qu’il y ait des missiles à longue portée, ou des armes à longue portée… Le problème : comment les obtenir ? »

Certains pays de l’OTAN hésitent à fournir à l’Ukraine des armes à longue portée, craignant que celles-ci ne soient utilisées pour attaquer le territoire russe. Mais Zelensky a réitéré qu’ils sont nécessaires pour protéger les « points géographiques très concrets » de l’Ukraine, tels que les réseaux énergétiques ou les voies de transit pour les exportations de céréales.

Stoltenberg a déclaré que l’Ukraine pouvait s’attendre à ce que davantage d’annonces soient faites mercredi sur l’engagement des pays de l’OTAN à accroître leur soutien à Kiev.

« Nous devons aujourd’hui mobiliser davantage de soutien en faveur de l’Ukraine. Et comme vient de le dire le président Zelensky, il s’agit ici de défense aérienne. Il s’agit d’artillerie. Il s’agit de munitions», a déclaré Stoltenberg. « Et j’espère que davantage d’alliés de l’OTAN feront aujourd’hui de nouvelles annonces en faveur d’un soutien accru à l’Ukraine, car nous devons maintenir et intensifier leur soutien. »

Cela aidera l’Ukraine « à produire, à commercer, à fonctionner comme un pays normal », a déclaré Stoltenberg, ajoutant : « Cela augmentera sa capacité à financer et à fournir elle-même… des munitions pour la guerre ».

Zelensky, qui rencontrera également le Premier ministre belge Alexander De Croo plus tard mercredi, a déclaré qu’il se concentrerait sur les moyens permettant à l’Ukraine d’utiliser les avoirs russes gelés pour financer les efforts de reconstruction de l’Ukraine après l’invasion à grande échelle du président Vladimir Poutine. On estime que la Belgique détient près des deux tiers des 300 milliards d’euros de réserves gelées de la banque centrale russe.

Zelensky a déclaré qu’il n’y avait pas encore de détails finalisés sur une réunion avec le président du Conseil européen Charles Michel, même si les communications étaient en cours et que l’Ukraine, a-t-il déclaré, était prête à entamer les négociations d’adhésion à l’UE.

Le voyage de Zelensky intervient dans le cadre de ses efforts continus pour obtenir de ses alliés occidentaux des avions de combat modernes afin de lutter contre l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

Il s’agira de la deuxième visite de Zelensky à Bruxelles depuis le début de l’invasion, après sa participation à un sommet des dirigeants européens en février lors d’une visite qui a fait la une des journaux – notamment parce que la nouvelle du voyage a été divulguée plusieurs jours avant qu’il n’ait lieu.

Avant sa visite à Bruxelles, le président ukrainien était à Bucarest mardi, où il a rencontré son homologue roumain Klaus Iohannis pour discuter de la sécurité régionale et des relations bilatérales.

Cette histoire est en cours de mise à jour.