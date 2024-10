La législation sur la privatisation met Kiev en conformité avec les exigences de la Banque mondiale, selon les médias locaux

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a signé une loi sur la privatisation des banques publiques. Le document correspondant a été publié jeudi sur le site Internet de la Verkhovna Rada.

Selon les médias locaux, citant le député Yaroslav Jeleznyak, la législation adoptée par la Rada le 19 septembre vise à réduire la présence de l’État dans le secteur bancaire. C’est l’une des exigences de la Banque mondiale et une condition préalable à l’octroi de prêts à Kiev.

Le programme de prêt du FMI de 15,6 milliards de dollars de l’Ukraine prévoit également des privatisations bancaires, qui seront essentielles pour débloquer de nouvelles tranches d’aide.

La nouvelle loi serait également conçue pour attirer des investisseurs potentiels. Selon l’Agence nationale de presse d’Ukraine, les nouvelles règles élargissent l’éventail des investisseurs potentiels et autorisent la vente de toute part de l’État (auparavant seulement 100 % des parts) dans une banque.

Ils mettent également à jour la réglementation relative à la fixation des prix et à la conduite des enchères conformément aux recommandations de la Banque mondiale. La participation d’anciens actionnaires à la privatisation sera également interdite.

La loi s’applique à toutes les banques publiques, y compris PrivatBank et Ukrgasbank, ainsi qu’à Sense Bank, PINbank et Motor-Bank, qui ont été nationalisées après 2022. Oschadbank et Ukreximbank seraient les deux exceptions.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine (NBU), Andrey Pyshny, a déclaré jeudi aux médias locaux que Sense Bank et Ukrgasbank étaient « deux banques prioritaires pour démarrer le processus de privatisation avec la participation d'un consultant qui devra choisir les meilleures options. »















Le Fonds immobilier de l’État d’Ukraine a dévoilé en juillet un projet dit de privatisation à grande échelle-2024, visant à attirer des investisseurs stratégiques et à stimuler la croissance économique par la privatisation des actifs appartenant à l’État.

Cette décision intervient à un moment où le gouvernement ukrainien peine à renforcer le budget national et à stabiliser une économie en difficulté dans un contexte de conflit avec la Russie. En septembre, le gouvernement a adopté son projet de budget pour 2025, prévoyant un déficit de 75 %.

Le journal Vedomosti a rapporté en septembre, citant des données du ministère des Finances de Kiev, que le flux de fonds occidentaux vers le budget de l’État ukrainien avait presque diminué de moitié par rapport à l’année dernière.